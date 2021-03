REAGERER: Generalsekreætær i AUF Sindre Lysø Foto: Tore Kristiansen, VG

AUF hardt ut mot hemmelig rapport: Har ikke blitt kontaktet

AUF reagerer kraftig på at de først fikk vite om en hemmelig rapport som hevder det finnes en «fryktkultur» i fylkeslaget i Trøndelag, gjennom media.

– Vi har ikke kjennskap til en slik rapport, og har på ingen måte hatt kontakt med kontrollkomiteen i Trøndelag AP om en slik rapport, sier Sindre Lysø, generalsekretær i AUF, i en e-post til VG.

Tirsdag kveld omtalte VG en rapport utarbeidet av kontrollkomiteen i Trøndelag, som hevder det finnes en fryktkultur blant tidligere og nåværende medlemmer i det lokale ungdomspartiet.

Rapporten er stemplet «konfidensiell». VG har fått tilgang til dokumentet fra kilder.

I rapporten gjengis påstander om interne forhold, blant annet om mobbing, medlemsjuks, manipulasjon og fotografering av sterkt berusede unge medlemmer i undertøy, beskyldninger om å stjele penger fra AUF og gjentatte personangrep.

– Reagerer kraftig

VG kontaktet AUF før avisen omtalte rapporten, med flere spørsmål til innholdet. VG spurte også om ungdomspartiet ble kontaktet av Trøndelag Ap underveis i arbeidet og fikk komme med innspill.

Tirsdag kveld svarer generalsekretær Lysø at ungdomspartiet ikke har fått en slik mulighet.

– Vi forholder oss til interne rutiner for varsling i AUF og Arbeiderpartiet. Jeg reagerer sterkt på at jeg ikke har fått kjennskap til en rapport laget av et fylkeslag i Arbeiderpartiet på andre måter enn via media, og jeg reagerer kraftig på at kontrollkomiteen i Trøndelag AP ikke har tatt kontakt med meg som generalsekretær i AUF som er vanlig prosedyre om saker som gjelder AUF, skriver Lysø.

FÅR KRITIKK: Kontrollkomiteen i Trøndelag Ap har levert en ny rapport om ungdomspartiet. Foto: Marius Knutsen / Scanpix

Taus utvalgsleder

Kontrollutvalgets leder er Olav Huseby, partiveteran og tidligere vararepresentant til Stortinget. Huseby har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser om rapporten.

Rapporten er laget for styret i Trøndelag Ap.

Lysø vil ikke svare på spørsmål om innholdet i rapporten.

– Vi kommenterer aldri interne varslingssaker, og kan ikke gå inn på varsler som er håndtert tidligere, skriver Lysø.

– Det skal være trygt å varsle i AUF, og man skal alltid være sikker på at saker blir behandlet på en skikkelig måte i tråd med vedtekter og retningslinjer, skriver generalsekretæren.

TAUS: Fylkesleder Emilie K. Græsli i Trøndelag AUF ble valgt i år. Foto: SANDRA SKILLINGSAAS

«Baksnakking og maktkamp»

AUF er Norges største ungdomsparti med rundt 14.000 medlemmer, og mange blir senere aktive i Arbeiderpartiet. Trøndelag AUF er organisasjonens største og mektigste fylkeslag.

Historiene i Arbeiderparti-rapporten spenner over det siste tiåret og flere er av nyere dato.

En tidligere AUF-medlem siteres slik:

«Det handlet ikke om politikk, det handlet om å nå den og den posisjonen, om baksnakking og maktkamp, om å hive folk bort fra tronen. Du måtte være med i en maktkamp for å være med».

I rapporten ber Kontrollkomiteen om at Trøndelag Ap tar tak i en «fryktkultur» i ungdomspartiet.

«Kontrollkomiteen ser derfor svært alvorlig på det som har fremkommet (...) en rekke vitnemål forteller at en rekke unge tillitsvalgte har følt seg lite velkommen og presset ut av AUF. For noen av dem har opplevelsen hatt store menneskelige omkostninger. For partiet betyr det at talentfulle og idealistiske ungdommer har forsvunnet ut.»

VG har bedt om en kommentar til rapporten fra nyvalgt fylkesleder Emilie Kleiven Græsli (20) i Trøndelag AUF. Hun har ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke tidligere fylkesleder Julie Indstad Hole. VG har også søkt partisekretær i Ap Kjersti Stenseng for kommentar.

LEDER: Ingvild Kjerkol. Foto: David Engmo

Kjerkol: – Litt rystet

Ingvild Kjerkol er leder i Trøndelag Ap.

– Å kommentere en rapport som media har fått tilsendt er vanskelig. Styret i Trøndelag Ap har behandlet de sakene fra kontrollkomiteen vi skal behandle i årsmøteperioden vi har lagt bak oss, sier hun til VG.

– Blir du bekymret når du leser det som står i rapporten eller som blir gjengitt i media?

– Det som blir gjengitt i media er ikke positivt. Jeg tror alle som leser det blir litt rystet. Det er viktig at slike saker behandles etter de retningslinjer vi har for det i Ap. Jeg er veldig opptatt av at de følges. Det er den eneste måten å behandle krevende saker på.

Fylkesstyret i Trøndelag Ap har tidligere behandlet en rapport om medlemsverving i AUF, men ikke denne rapporten.

– Har du sett rapporten?

– Styret i Trøndelag Ap har ikke behandlet den rapporten, sier Kjerkol.

– Saker som gjelder organisasjon og enkeltpersoner blir behandlet i tråd med våre retningslinjer. Styret i fylkeslaget er ikke riktig instans. Kontrollkomiteen gjør sitt arbeid på selvstendig grunnlag.

– Kontrollkomiteen må svare for eventuelle dokumenter de har skrevet. Jeg svarer for saker styret har behandlet.