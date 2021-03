ÅSTEDET: Inni denne garasjen ble trebarnsfaren Kristian Løvlie (34) drept. Politiet mener leieboeren hans, som bodde i det hvite huset i bakgrunnen, er drapsmannen. Garasjen ligger på nabotomten til offerets arbeidsplass. Foto: Terje Bringedal

Politiet om drapstiltalt leieboer: Drepte Kristian (34) og dro til legevakten

I politiavhør har den drapstiltalte leieboeren forklart at han drepte trebarnsfaren Kristian Løvlie med kniv. Så dro han til legevakten for å behandle et kuttsår i hånden.

Publisert: Nå nettopp

Tilbake på åstedet i Nittedal lå Løvlie igjen i en blodpøl.

Politiet mener den 34 år gamle familiefaren ble lurt inn i garasjen til sin egen leieboer om morgenen 27. mai i fjor. I garasjen tok leieboeren frem en kniv og stakk familiefaren 18 ganger i halsen, brystet og ryggen, ifølge tiltalen.

Den 49 år gamle leieboeren har forklart til politiet at han kuttet seg selv i hånden under drapshandlingen og at han derfor dro til legevakten for behandling, får VG opplyst.

Etter turen til legevakten dro leieboeren tilbake til åstedet. Han forsøkte da å skjule spor etter drapet før han rygget bilen inn mot garasjen og la liket i bagasjerommet, får VG opplyst.

Deretter kjørte leieboeren rundt i Nittedal med liket i bilen. Politiet mener at leieboeren kjørte rundt for å finne et egnet sted til å kvitte seg med liket. Til slutt valgte han å parkere bilen, en sort Citroën Picasso, utenfor Maxbo i Nittedal.

Leieboeren lot liket ligge i bagasjerommet, mens han selv dro hjem til sin egen familien.

Ingen vitner hadde hverken sett eller hørt noen ting.

DREPT: Familiefaren Kristian Løvlie (34). Foto: PRIVAT

Løy i vitneavhør

Da leieboeren kom hjem, levde han resten av dagen som normalt sammen med familien sin, får VG opplyst.

Om ettermiddagen begynte familien til Kristian Løvlie å undre seg på hvor han ble av. Han hentet ikke i barnehagen som avtalt, og han svarte ikke på telefon.

Senere på kvelden ble 34-åringen meldt savnet av et familiemedlem. Politiet kom til stedet og etterforsket forholdet som en savnetsak.

I løpet av kvelden begynte imidlertid pilene å peke mot leieboeren. Årsaken var at vitner hadde sett at leieboeren og familiefaren var sammen om morgenen i området ved åstedet.

Politiet avhørte derfor leieboeren som vitne. I dette avhøret forklarte 49-åringen at han ikke visste noe om hvor familiefaren var, men bekreftet at de to hadde hatt kontakt, får VG opplyst.

Parallelt med vitneavhøret søkte politiet etter bilen til leieboeren, men de fant den ikke.

FORLATT: Her parkerte den drapstiltalte leieboeren sin egen bil, med drapsofferet Kristian Løvlie (34) i bagasjerommet. Bilen ble stående utenfor Maxbo i Nittedal i vel 18 timer før politiet fant den. Foto: TORE KRISTIANSEN

Tilståelsen

Etterforskerne stusset over vitneavhøret av leieboeren, noe som gjorde at de kalte ham inn til et nytt avhør natt til 28. mai i fjor.

Da endret han forklaring.

I dette avhøret la han kortene på bordet og fortalte om drapet og at han hadde parkert bilen med liket i bagasjerommet utenfor Maxbo, drøyt tre kilometer fra åstedet.

Leieboeren ble umiddelbart pågrepet og siktet for drap. Han har senere erkjent både de faktiske forhold og straffskyld.

Politiet dro umiddelbart til Maxbo da leieboeren åpnet seg i avhør – og fant bilen og liket. Det hadde da gått nesten et døgn siden drapshandlingen.

– Hvor var tiltalte etter drapet?

– Politiets etterforskning har bekreftet tiltaltes opplysninger om at han, etter drapet, tok med seg liket i sin bil, kjørte rundt med dette til bilen ble hensatt utenfor en Maxbo-butikk. Jeg ønsker ikke ellers ikke å kommentere hans bevegelser ytterligere, svarer statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

– Er det en formildende omstendighet at han tilsto og påviste hvor liket lå?

– Det er vanlig i Norge at personer som tilstår og bidrar til en rask oppklaring av saken får dette godtgjort som en formildende omstendighet og avslag i straffen. Det er også ansett som bra for de etterlatte at gjerningspersonen vedgår seg den handlingen han har begått på et tidlig tidspunkt, svarer statsadvokaten.

Da den drapstiltalte leieboeren ble fremstilt for retten i forbindelse med forlengelse av varetektsfengslingen i begynnelsen av mars, anførte hans daværende forsvarer, advokat Lars Mathias Undheim, ulike formildende omstendigheter ved handlingen, «som at det skal ha skjedd i affekt under nødvergelignende omstendigheter».

– Har tiltalte påberopt seg nødverge?

– Slik jeg forstår saken, så er det ikke påberopt frifinnende nødverge eller forhold som berettiget den handlingen som er begått, svarer statsadvokaten.

Den 49 år gamle leieboeren har byttet forsvarer siden fengslingsmøtet i begynnelsen av mars. Han har nå fått oppnevnt advokat Trygve Staff.

VG har vært i kontakt med Staff, som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.