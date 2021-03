KLIMAPLANEN: I januar la klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fram regjeringens klimaplan, sammen med statsminister Erna Solberg (H) Foto: Berit Roald

Rotevatn: Blir mindre klimakutt med uendret drivstoffpris

Både Ap og Høyre sier de vil skjerme prisen på bensin og diesel, når Stortinget nå behandler regjeringens klimaplan. Men klimaminister Sveinung Rotevatn (V) mener at uendret drivstoffpris vil gå ut over klimakuttene.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Dermed vil det også bli en lengre vei til målet om å kutte halve Norges utslipp innen 2030, påpeker Rotevatn overfor VG.

Samtidig erkjenner han at det neppe er mulig å samle et bredt flertall bak regjeringens klimaplan, slik statsminister Erna Solberg (H) ønsket seg:

– Jeg er optimist fordi hovedlinjene i klimaplanen ikke har møtt aktiv motstand, sier Rotevatn til VG.

Klimaplanen ligger nå i Stortinget og skal avklares i energi- og miljøkomiteen før påske. Både Ap, Sp og Frp går imot at CO2-avgiften skal føre til økte drivstoffpriser, men med helt ulike modeller.

– Men mange partier sier nå at de vil trappe opp CO2-avgiften til om lag 2 000 kroner i 2030. Det er bra. Det ligger også an til flertall for målet om kutt innen 2030. Det er også bra. Så er det mye regjeringen kan sette i gang på egen hånd, sier Rotevatn.

les også Slik vil de rødgrønne skjerme bensinprisen fra avgiftssjokk

Mindre klimakutt

Espen Barth Eide (Ap) redegjorde i VG på tirsdag for Ap’s modell: Halvert økning av CO2-avgift på drivstoff, pluss kutt i den såkalte veibruksavgiften for å utjevne drivstoffprisene mellom landsdeler.

Rotevatn sier at kravet om unntak fra full CO2-avgift på drivstoff gjør veien lengre til målet om 50 til 55 prosent kutt i utslipp:

– Når Ap ikke vil trappe opp avgiften på drivstoff, blir det mindre klimakutt. Så sier de at dette vil de ta igjen på teknologiutvikling. Men det høres ikke ut som fast fisk. Ap må vise hvordan det skal skje, sier klima- og miljøministeren til VG.

Finansdepartementet har beregnet at en CO2-avgift på 2 000 kroner isolert sett vil gi en økning i bensinprisen på 4,14 kroner literen og dieselprisen på 4,76 kroner literen fra dagens nivå.

Regjeringens plan er å kutte andre avgifter når CO2-avgiften øker fram mot 2030, men har ikke sagt konkret hvordan dette skal skje.

Tungtransporten

Rotevatn kritiserer også Ap for å la tungtrafikken på veiene, trailere og lastebiler, få samme unntak fra full CO2-avgift:

– Jeg er ikke bekymret for utskiftingen av bilparken. Den går raskt med elbil-fordelene. Med Ap’s modell vil det ikke lønne seg for tungtransporten å legge om. Der er skiftet bare så vidt i gang, men det haster å komme videre med biogass, hydrogen og batteri. Vi snakker om svært store utslipp, sier han.

Rotevatn ber Ap avklare hvordan de likevel skal klare å nå klimakutt-målet i 2030 med disse store unntakene.

les også Sp med bensinpris-ultimatum til Ap

Skylder 1,5 mill tonn CO2

– Ja, det er riktig at halvert CO2-avgift på drivstoff gir 1,5 millioner tonn CO2 som må kuttes et annet sted, Espen Barth Eide, Ap’s klimatalsmann, til VG.

– Vi skal legge fram et detaljert regnskap over våre forslag til kutt, lover Eide.

Han kaster utfordringen tilbake til regjeringspartiene:

– Jeg leste i VG at Stefan Heggelund (H) også vil skjerme pumpeprisen på drivstoff, men henviser til fremtidige statsbudsjett om hvordan det skal skje. Deler Venstre dette synet? Alle styringspartier må melde hvordan målene skal nås for å skape forutsigbarhet. sier Espen Barth Eide.

les også Høyre: Ikke nødvendig å heve drivstoffprisene for å nå klimamålet

I utkastene til partiprogram har Høyre og Venstre ulikt syn på hvor lenge elbil-fordelene skal vare.

– Vi er enige om målet, at nye biler etter 2025 skal være fossilfrie. Mens Høyre ser ut til å mene at vi kan lempe på fordelene nå, vil Venstre beholde elbil-fordelene fram til at vi er sikre på at målet nås, sier Rotevatn, som også er nestleder i Venstre.