SV frykter flere gangstere i utelivet: − Vi har advart om dette

SV frykter flere gangstere i utelivsbransjen og vil endre statens coronastøtte til bransjen. Høyre mener SVs løsning «hører hjemme i eventyrland».

VG har tidligere meldt at organiserte kriminelle skal ha vist økt interesse for serveringsbransjen under corona-krisen.

SV retter nå pekefingeren mot regjeringen og stortingsflertallet, som de mener har levert for dårlige økonomiske støtteordninger til utelivsbransjen.

Hun sier at man tidligere har hatt problemer med at det har vært det kun kaller «gangstere» i Oslos utelivsmarked.

– Det her er det jeg og SV har advart om at kom til å skje dersom ikke de økonomiske støtteordningene blir bedre tilpasset utelivsbransjen, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski til VG.

Tre konkrete forslag

SV har tidligere fått gjennomslag for at man kan legge inn tapt varelager i kompensasjonsordningen, men mener det ikke er tilstrekkelig.

– Dagens politikk kommer til å tilrettelegge for at de små og de selvstendige, uavhengige aktørene må legge ned. Mens det enten er store kjeder med kapitalsterke eiere i ryggen eller da gangstere som tar over, sier Kaski.

SV vil derfor ha:

En lønnsstøtteordning hvor utgifter til lønn inngår i kompensasjonsordningen.

En omsetningsbasert støtteordning, som dekker tapt omsetning.

Øke bevilgningene til «ventilordningen» der kommunene med statlige midler fordeler pengene til hardt rammede bedrifter.

– Eventyrland

SVs forslag får allerede totalslakt fra Høyre.

– SVs forslag hører hjemme i eventyrland. Hvis man skal kompensere omsetningssvikt for næringslivet må alle likebehandles, ikke bare de enkeltnæringene som SV peker på. Da snakker vi fort om flere titalls milliarder kroner. Det er vel bare SV som kan foreslå noe så vanvittig, sier Høyres Peter Frølich til VG.

Han sier at nesten alle bransjer blir mer økonomiske sårbare under pandemien, men at utelivet er ekstra eksponert fordi det ofte er små foretak og lettere mål for hvitvasking.

– Det blir helt meningsløst av SV å snu dette til et angrep på en av verdens rauseste kompensasjonsordninger.

– Vær på vakt

Frølich deler Kaskis motstand mot gangstere i utelivsbransjen, men mener at det ikke er støtteordningene som svikter.

– Dette koker rett og slett ned til to enkle regler: Vær på vakt. Kontakt banken eller myndighetene om du blir kontaktet av tvilsomme interesser, sier Frølich og legger til:

– Resten skal vi håndtere, med knallharde tiltak mot organisert kriminalitet, sivilrettslig inndragning og styrket politiinnsats.