Disse kan trenge en tredje dose

Er du frisk og rask, trenger du kanskje ikke en «booster»-dose, sier FHI.

– For friske som vaksineres i sommer, er det sannsynligvis lenge til det er behov for oppfriskning, hvis det trengs i det hele tatt, sier FHI-overlege Sara Viksmoen Watle til VG.

Hun er instituttets ekspert på vaksineeffekt, og jobber med å kartlegge hvem som skal få vaksiner fremover.

En tredje dose er aktuelt for å «booste» beskyttelsen du har etter to doser og sørge for langvarig immunitet. Og flere land har allerede planen klar.

Danmark sier det blir aktuelt i høst, mens Storbritannia har satt ned en studie der de tester ut syv ulike vaksiner for å se hvilken som funker best.

FHI har ikke en slik slagplan, men sier at de følger nøye med på effekten hos de vaksinerte.

EKSPERT: Sara Watle Viksmoen tror de fleste som er friske og raske slipper en oppfriskningsdose. Foto: Jil Yngland

– Hvis jeg skal tippe, vil jeg tro det blir en del av fremtiden for personer i risikogrupper.

– Når da?

– Det er det kjempevanskelig å svare på, for vi vet ikke hvilket nivå av for eksempel antistoffer som gir beskyttelse. For Hepatitt B vet vi at hvis du har et visst nivå av antistoffer, så er du beskyttet. Nivået for covid-19 vet vi ikke, og det er ikke sikkert at vi finner ut av det. Da må vi se på om forekomsten av gjennombruddsinfeksjoner blant fullvaksinerte øker. Det å få påvist viruset uten å være syk, er i seg ikke et tegn på at vaksinen ikke virker.

Foreløpig vet vi at vaksinene fungerer i minst seks måneder – sannsynligvis lenger.

Overlegen tror det mest aktuelle er å bare gi booster til risikogrupper: Eldre, de som har svekket immunforsvar eller av en annen grunn ikke har fått god nok beskyttelse.

– Har Norge nok vaksiner hvis det trengs?

– Vi har bestilt mer vaksiner enn vi trenger for å tilby hele befolkningen to doser. De første som eventuelt vil trenge det, har vi doser til til høsten. Akkurat når det vil være mulig, er avhengig av vaksineleveranser til høsten, opptak i befolkningen og den endelige beslutningen rundt vaksinasjon av barn og unge.

Hvis overlegen skal gi et tidsanslag, tror hun enkelte risikogrupper, som organtransplanterte, kan få det allerede i høst. Til vinteren kan det være aktuelt å vaksinere de eldste og de med underliggende sykdommer, uten at hun vil være skråsikker på det.

Alternativene

Hvilke vaksiner det kan være aktuelt å bruke, jobber FHI også med nå. Alternativene er disse:

En ny «tweaket» vaksine tilpasset nye varianter. Moderna og Pfizer jobber med dette nå. Ulempen med dette er at varianter utvikler seg raskere enn vaksineselskapene klarer å lage vaksiner.

Samme type vaksine som du har fått – da får du flere antistoffer og bedre beskyttelse

Kombinasjon: At du får en annen type vaksine, for eksempel en protein-basert vaksine hvis du har fått RNA-vaksiner fra før.

For det kan tenkes at to RNA-doser og en Novavax (som er norgesaktuell og en annen type vaksine), kan fungere bedre mot fremtidens coronavirus:

– Det kan jo hende, at du stimulerer immunsystemet og får bredere immunrespons.

Uenige

Det har tidligere vært ordkrig mellom FHI og Helsedirektoratet om den tredje dosen. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup nakstad sa i mai at det kan bli behov for den tredje vaksinedose dersom delta-varianten sprer seg. Da kontret FHIs Preben Aavitsland med at det ikke finnes data som underbygger dette.

FHI-kollega Watle tror vaksinene i Norge fungerer godt også på delta-varianten, og spesielt på alvorlig sykdom, som er det viktigste.