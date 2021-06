STATSMINISTER? Trygve Slagsvold Vedum sier at han er motivert til å lede og viser VG rundt på Akershus Festning. Foto: Harald Henden

Sp-Vedum i «statsminister-intervju»: − Vi er forberedt

AKERSHUS FESTNING (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller Jonas Gahr Støres EØS-garanti en «spissformulering» og vil tvinge EU til forhandlingsbordet hvis han blir statsminister.

Publisert: Nå nettopp

I VGs siste statsministermåling vil 19 prosent ha Trygve Slagsvold Vedum som statsminister, mens Erna Solberg er foretrukket av 37 prosent og Jonas Gahr Støre av 32 prosent av de spurte.

Norge tredje mest populære statsministerkandidat sier at han er klar til å ta over styringen av landet fra dag én:

– Hvis folk gir oss tillit, er vi forberedt på å ta ansvar, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

I dette VG-intervjuet forteller Sp-lederen hvordan han som potensiell fremtidig statsminister vil takle stormakter som Kina og Russland, NATO og USA, EØS-samarbeidet og SV-leder Audun Lysbakken.

Men først: kritikken fra statsrådene i regjeringen Solberg.

Fnyser av kritikk

Vedum har nylig blitt kalt «propagandamaskin» av distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) og anklaget for å drive med «populisme» av kulturminister Abid Raja (V).

Vedum fnyser av kritikken og av Høyres Henrik Asheim, som i et VG-intervju kalte Sp-lederen «gøyal» og sa at Erna Solberg er best i kriser.

– Er du seriøs nok som statsministerkandidat?

– Dette har Høyre sagt i flere runder. Da jeg var statsråd sist var det den samme kritikken. Jeg har godt humør og er glad i å møte folk. En trenger ikke være sur selv om en skal ta ting alvorlig, sier Vedum.

– Høyre-spinn?

– Ja, men Høyre skal få drive den valgkampen de vil. Det har de drevet med i seks-syv år fra vi var på fire-fem prosent til der vi er i dag. De kommer sikkert til å drive med stemplinger og personkarakteristikker i denne valgkampen også, sier han.

LA HØYRE SPINNE: Vedum er ikke bekymret for at hans politiske motstandere mener han er «gøyal» eller for at han ikke skal være klar til å ta ansvar. Foto: Harald Henden

MP Vedum

Vedum har tatt med seg VG til Akershus festning i Oslo.

Han snakker på innpust og utpust om å utvikle hele Norge, men stopper så for å peke ivrig på rommet han mener å huske han hadde som militærpoliti i det store, gule bygget på Akershus Festning.

– Der var rommet mitt. Jeg er litt usikker på hvor god reklame det er å si at man var militærpoliti. Vi kom ofte når ting var litt kjipt. Vi var ikke alltid de mest populære, sier Vedum.

Han sier at det er en nyttig erfaring å kunne snakke med alle slags folk når det er vanskelig og snakker varmt om sin «kaffekoppstrategi».

For tiden snakker han derimot selv påfallende lite om sine tidligere regjeringspartnere i SV.

TO AMIGOS: Jonas Gahr Støre (t.h) vil samarbeide med alle tre, mens Vedum (t.v.) helst vil unngå å sitte i samme regjering som SV-leder Audun Lysbakken (midten). Foto: Tore Kristiansen

SV-leder Audun Lysbakken sa til VG at det var «pussig» da Vedum ble utropt til Sps statsministerkandidat på partiets landsmøte i juni.

Han kritiserte Sp for å ha brukt landsmøteuken til å ta avstand fra SV og sa at en statsminister må bygge allianser med andre partier.

– Hva forteller måten du nå ikke snakker om SV om måten du skal bygge et stort lag på rødgrønn side?

– Jeg ønsker en Sp/Ap-basert regjering. Så snakker jeg med partiledere i alle partier, også Audun senest for en halvtime siden. Han er selvfølgelig ikke glad for at vi er så tydelige på hvilken vei vi ønsker, sier Vedum.

Kriser, kriser, kriser

Erna Solberg har ledet Norge i tre kriser de siste åtte årene: oljeprisfall, migrasjonskrise og coronakrisen.

Vedums regjeringserfaring er som landbruksminister i vel ett år under Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering.

– Har du nok erfaring til å være statsminister?

– Jeg har bred erfaring fra å ha vært gjennom de ulike rollene i storting og regjering. Min hovedlærdom har vært å bygge lag. Da migrasjonskrisen traff i 2015 manglet regjeringen handlekraft fordi det var så store interne spenninger. Det samme skjedde i starten av coronakrisen, sier Vedum.

Han viser til at det var Sp som tok initiativet til innvandringsforliket i 2015 og at Sp førte den første krisepakken i pennen i fjor vår.

FORLIKETS MANN: Vedum har vært stortingsrepresentant siden 2005, parlamentarisk leder i Sp fra 2009 til 2012 og partileder fra 2014 til i dag. Foto: Harald Henden

Sp-lederen lover at hovedretningen i norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk ligger fast hvis han blir statsminister.

Men her skiller han også lag med Solberg-regjeringen:

Han vil øke bevilgningene til Forsvaret, ha flere nasjonale beredskapslagre, ha en totalberedskapskommisjon, styrke nasjonalt eierskap av infrastruktur- og naturressurser og vrake dagens EØS-avtale

Vedum sier at småstater som Norge tar ansvar i en tid hvor stormaktsrivaliseringen øker og varsler at en regjering han leder vil søke nye internasjonale verv for landet.

– Norge sitter i FNs sikkerhetsråd. Skal vi fremdeles søke slike posisjoner?

– Ja, fordi det er viktig for Norge som land at den typen organer fungerer og at arenaen ikke bare overlates til stormakter, sier Vedum.

KLAR FOR KLINSJ: Vedum sier at han ikke er redd for å stå opp for Norges interesser i møte med hverken EU eller stormakter som Kina og Russland. Foto: Harald Henden

EØS-strid med Ap

Senterpartiet vedtok nye EØS-formuleringer i det nye partiprogrammet sitt på partiets landsmøte i juni.

Nå sier de at de først vil bytte ut EØS-avtalen med nye handels- og samarbeidsavtaler «etter reforhandlinger», i kontrast til Storbritannia som forlot EU først og forhandlet etterpå.

Sps politikk vil kreve at EU faktisk går med på å forhandle en ny avtale.

– Er det realistisk eller mulig å kunne forhandle en ny avtale med de 27 EU-landene før du går ut av EØS-avtalen?

– Det er mulig å få til forbedringer. Jeg har gjort det selv som landbruksminister, da vi sikret tollvern for norske landbruksprodukter som skulle beskytte norsk næringsmiddelsindustri, sier Vedum og understreker at han vil ha bedre avtaler med EU.

SPISSFORMULERING: Trygve Slagsvold Vedum sier at både han og Ap vil forbedre avtalene vi har med EU. Foto: Harald Henden

– Ap sier at de ikke kan sitte i en regjering uten EØS-avtalen. Vil du sitte i en mindretallsregjering med Sp alene eller vil du gi opp å gå ut av EØS?

– Det er en spissformulering fra Ap. De vet at dette er snakk om avtaler. Du må selvfølgelig ha på plass andre og bedre avtaler først. Jeg regner med at Ap også har ambisjoner på hvordan vi kan forbedre våre forhold, sier han.

– Vil du prioritere å vrake EØS-avtalen i en ny regjering?

– Norge skal ha gode samarbeidsforhold. Det ligger til grunn. Så ønsker Høyre og Ap å dramatisere det mest mulig, fordi de egentlig ønsker at Norge skal være med i EU. Vi må stå opp for våre nasjonale interesser, sier han.

Vil forbedre Putin-dialog

Vedum sier at NATO primært bør være en forsvarsallianse og støtter Erna Solbergs ønske om å «ta ned» NATOs ambisiøse planer for 2030-planen, inkludert ambisiøse klimamål.

Han sier at en fremtidig Vedum-regjering vil jobbe for å nå NATOs toprosentmål og øke bevilgningene til Forsvaret, særlig til Hæren.

Men han vil også forbedre dialogen med Russland:

– Som naboland har vi klart å ha en fast hånd på grunnprinsippene gjennom hele den kalde krigen, som vår nasjonale suverenitet og hva våre grenser er. I tillegg har vi hatt en åpen hånd til folk til folk-samarbeid. Det er kjempeviktig fremover, sier Vedum.

UT OVER LANDET: Trygve Slagsvold Vedum trasket mye rundt på Akershus Festning da han var vernepliktig militærpoliti på 90-tallet. Foto: Harald Henden

Han kaller samtidig Russlands handlinger i Ukraina «utelukkende negative» og advarer Norge mot å være naive i møte med stormakter.

– Vi må ha en tydelighet på hva vi mener er den rette styremåten og stå tett sammen med våre nærmeste, slik at land som Kina ikke kan sette ulike land opp mot hverandre, sier Vedum.

Som statsminister vil han sikre sterkere nasjonalt eierskap til naturressurser og infrastruktur og han kritiserer regjeringen for å ville skrote konsesjonsloven da Frps Sylvi Listhaug var landbruksminister.

– Vi må ikke være naive i møte med land som har så langsiktige strategier, sier han.