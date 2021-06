HELSEMINISTER: Bent Høie (H). Foto: Fredrik Hagen

Norge får 900.000 færre Pfizer-doser: -- Vi har hatt et estimat som viser seg å være for optimistisk

Norge vil få færre Pfizer-doser, men flere Moderna-doser enn ventet. Samtidig økes vaksineintervallet igjen til tolv uker.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det kom frem på coronapressekonferansen som regjeringen, Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet holdt mandag.

– Vi får langt færre doser fra Pfizer i juli, august og september enn forventet, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

I juni mottok Norge 300.000 doser i uken fra vaksineleverandøren. De neste månedene vil leveransen ligge på 200.000 i uken, opplyste helseministeren.

– Totalt 900.000 færre doser enn vi hadde håpet på, fortsatte han.

– Har dere vært for optimistiske i estimatet?

–Ja, vi har jo hatt estimat som viser seg nå å være for optimistiske. Men det betyr ikke at det er gjort en feil, fordi det er estimater.

Øker intervallet mellom dosene

– Samtidig får vi en økning i leveranse fra Moderna i juli og august, som til en viss grad vil kompensere for de reduserte leveransene, sa Høie.

Gun Peggy Strømstad Knudsen i FHI presiserte på pressekonferansen at de er klar over at «en vaksinedose gir noe dårligere beskyttelse» mot deltaviruset (først oppdaget i India) enn det to doser gir.

Regjeringen har likevel igjen bestemt å øke vaksineintervallet mellom første og andre dose til tolv uker.

– De anbefaler nå at vi går tilbake til tolvukers intervall, sa Høie.

I forkant av endringen, var intervallet ni uker mellom dosene.

– Dette vil sørge for en forsinkelse i vaksineringen på én uke for første dose sammenlignet med dagens vaksinasjonsplan, og en to ukers forsinkelse for andre dose, sa Høie.

Åpner for kombinasjoner av vaksiner

FHI har også anbefalt mulig kombinasjoner av mRNA-vaksiner, noe både Pfizer- og Moderna-vaksinen er.

– FHI åpner også for at det er mulig å kombinere Pfizer-BioNTech og Moderna som første og andre dose. Dette kan endre seg dersom det kommer flere vaksinedoser enn ventet. Regjeringen slutter seg til disse anbefalingene, skriver regjeringen i en pressemelding.

I sitt faglige grunnlag til regjeringen har FHI skrevet at det «foreløpig er begrenset erfaring med kombinasjon av de ulike mRNA-vaksinene», men at det ikke er «avdekket nye alvorlige eller tidligere ukjente bivirkninger av slik bruk».

– Det er høyst sannsynlig at effekten av en kombinasjon av de to vaksinene vil være minst like god som to doser av samme vaksinetype. Et langt intervall mellom dosene vil sannsynligvis gi bedre og mer langvarig beskyttelse, skriver FHI.

Ifølge FHI vil kombinasjon mellom de to vaksinene føre til at man er ferdige med å sette dose to for personer som har fått første dose med Pfizer, fire uker tidligere enn i et scenario med tolvukers intervall uten mulighet for å kombinere.

– Svært like vaksiner

Til tross for at det er foreløpig finnes begrenset med data på hvordan kombinasjonen av disse to vaksinene fungerer, blir en slik praksis benyttet i «en rekke land», ifølge FHI.

De trekker blant annet frem Canada, som har åpnet opp for fri kombinasjon av coronavaksiner og at «mange land», blant annet Storbritannia, tillater kombinering dersom «det i praksis er vanskelige å tilby samme vaksine».

– BioNTech/Pfizer- og Moderna-vaksinene har vist seg å være svært effektive vaksiner med over 90 % beskyttelse mot coronavirussykdom etter to doser. Dette er svært like vaksiner basert på samme teknologi og antigen, skriver FHI.

Dette er status for vaksineringen i Norge: