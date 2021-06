HELSEMINISTER: Bent Høie (H). Foto: Fredrik Hagen

Norge får 900.000 færre Pfizer-doser

Norge vil få færre Pfizer-doser, men flere Moderna-doser enn ventet. Vaksineintervallet økes igjen til tolv uker.

Det kommer frem på coronapressekonferansen til regjeringen, FHI og Helsedirektoratet mandag.

– Vi får langt færre doser fra Pfizer i juli, august og september enn forventet, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

I juni mottok Norge 300.000 doser i uken fra vaksineleverandøren. De neste månedene vil leveransen ligge på 200.000 i uken, opplyser helseministeren.

– Totalt 900.000 færre doser enn vi hadde håpet på, fortsatte han.

Øker intervallet mellom dosene

– Samtidig får vi en økning i leveranse fra Moderna i juli og august, som til en viss grad vil kompensere, sa Høie.

Gun Peggy Strømstad Knudsen i FHI presiserte på pressekonferansen at de er klar over at «en vaksinedose gir noe dårligere beskyttelse» mot deltaviruset (først oppdaget i India) enn det to doser gir.

Regjeringen har likevel igjen bestemt å øke vaksineintervallet mellom første og andre dose til tolv uker.

– De anbefaler nå at vi går tilbake til tolvukers intervall, sa Høie.

I forkant av endringen, var intervallet ni uker mellom dosene.

–Dette vil sørge for en forsinkelse i vaksineringen på én uke for første dose sammenlignet med dagens vaksinasjonsplan, og en to ukers forsinkelse for andre dose, sa Høie.

