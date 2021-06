AMBISIØS: Abid Raja vil lansere plan om å bli et rasismefritt land, men hans politiske rivaler mener det er tomme løfter. Foto: Frode Hansen

Ut mot Rajas rasismeforslag: − Kan starte med egen regjering

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) vil gjøre Norge rasismefritt. Nå får han kritikk for sitt nye politiske mål. Ap-politiker kaller utspillet PR-spinn.

Av Xueqi Pang

– Jeg kunne tenke meg lansere et nytt stort politisk mål for Norge: Bli det første landet i verden som er kvitt rasismen, sa Abid Raja til VG tidligere denne uken.

Kulturministeren mener at målet er gjennomførbart innen hans egen levetid gjennom blant annet selverkjennelse, handlingsplaner og mer pengemidler.

Nå høster han kritikk fra sine politiske motstandere.

– Frekkhetens nådegave

Seher Aydar er 2. kandidat til Stortinget for Rødt Oslo, og hun er svært kritisk til Rajas uttalelser.

Hun trekker frem statsstøtten fra Rajas regjering til Human Rights Service som et argument.

– Det er frekkhetens nådegave å ha bevilget millioner til en rasistisk konspirasjonsblogg over statsbudsjettet, og så lansere en plan om nullvisjon mot rasisme tre måneder før valget, sier Aydar.

ANTIRASISME: Seher Aydar sier at hun inviterer alle politikere, også Abid Raja, til å stå sammen med Rødt mot rasisme hver dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det blir som klimapolitikken: Nullvisjon i 2050, men full gass nå! Nullvisjonen er ikke verdt noen, hvis det ikke betyr noe i praksis.

Aydar ønsker at alle politikere går vekk fra tomme ord og videre til konkrete tiltak.

– Rasisme i arbeidslivet, i boligmarkedet, og på skolen griper direkte inn i våre liv. Regjeringen har ikke løst problemene, men skapt flere. Raja kan starte med en nullvisjon for sin egen regjering. Da kommer vi langt, sier Aydar

SMIL: Statsminister Erna Solberg tar selfie i forbindelse med statsrådskifte i 2020. Foto: Terje Pedersen/NTB

Kaller det klassisk PR-spinn fra Raja

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap) Åsmund Grøver Aukrust er enig med Rødt-politikeren Seher Aydar.

– Abid Rajas nye politiske mål framstår bare som et PR-spinn og i klassisk Raja-stil. Han er tøff i media, men klarer ikke å levere, selv med den posisjonen han har som statsråd, sier Aukrust.

Etter at Raja selv delte VG-artikkelen på Twitter, tvitret Aukrust et svar til Raja:

Statsråden har ikke svart på Aukrusts utspill.

– Jeg forstår ikke helt hva Raja mener med at Norge skal bli «verdens første rasismefrie land». De har gitt millionstøtte til HRS, og Raja sitter i en regjering som har gjort altfor lite på dette området, sier Ap-politikeren.

Aukrust beskriver stiftelsen og nettsiden Human Right Service (HRS) som «rasistisk».

Han sier videre at er for at alle politikere skal jobbe mer mot rasisme, men at planen om et rasismefritt Norge først og fremst er «veldig hult».

KRITISK: Åsmund Aukrust mener at Venstre er tøffe i media, men når det faktisk gjelder så tør de ikke å gjøre noe som helst. Foto: Janne Møller-Hansen

– Jeg mener at regjeringen ikke har gjort nok, og heller bidratt til det motsatte. Kampen mot rasisme er utrolig viktig, og krever arbeid hver eneste dag. Det var en debatt i Stortinget om dette for noen uker om HRS, og da var det ingen i Venstre som turte å ta opp ordet, sier Aukrust.

VG har fremstilt Rødt og Aps rasismeanklager for HRS, og de vil ikke kommentere nærmere, utenom:

– Det er rett og slett meningsløst. De har trukket oss inn i et politisk spill, og det får de bare holde på uten oss. Det er nedrig politisk spill. Ingenting annet, sier Rita Karlsen, som er ansvarlig redaktør for HRS.

MOTSTANDERE: Abid Raja (t.v.) og Åsmund Aukrust på Stortinget i 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kaller anklagene for grunnløse

Leder i Familie- og kulturkomiteen Kristin Ørmen Johnsen (H) kaller Abid Rajas planer for en «kjempeambisjon», men er mindre begeistret for utspillet fra Seher Aydar.

– Jeg kan godt skjønne at hun sier det. Samtidig er det balansegangen mellom rasisme og ytringsfrihet, eller å rette kritiske spørsmål til ulike grupper i samfunnet.

– Jeg mener personlig at Human Rights Service ikke burde ha støtte. De kommer ikke med ny kunnskap, refleksjoner, eller dimensjon i debatten om det flerkulturelle samfunnet for at de ikke skal få støtte, sier Johnsen.

ROSER: Også Kristin Ørmen Johnsen roser Goksøyr-søstrene for å skapt bevissthet rundt hvordan mange snakker om andre etniske grupper. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen/Presse

Hun synes det er litt for lettvint å bruke HRS som et eksempel på at den nåværende regjeringen ikke har gjort nok for å bekjempe rasisme i Norge.

Hun kaller utspillene om HRS for «grunnløs anklage».

– Abids ambisjon handler om noe annet enn HRS. Det handler om toleranse og om å se folk forbi etnisitet. Er det noen som har levert på handlingsplaner, og jobbet kontinuerlig med denne problemstilling, så er det jo denne regjeringen.

Johnsen synes kritikken hverken treffer, eller er relevant til den ambisjonen Raja adresserer nå.

– Hvis det er det eneste eksempelet, som er regjeringen ganske halvhjertet støtte til HRS, så blir eksemplene for små. Det er ikke nok til å si at regjeringen ikke leverer.

PLANER: – Mange vil si at målet er uoppnåelig, men vi må sette oss noen umulige og djerve mål likevel, sa Abid Raja til VG tidligere denne uken. Foto: Frode Hansen

Får støtte fra Høyre

Kristin Ørmen Johnsen (H) hyller statsråd Abid Raja for hans offensive mål.

– Vi må ha noe å strekke oss etter. Rasisme kommer i mange former. Det kan komme på digitale flater, og i kø for å komme inn på restaurant, på fotballbanen og i arbeidslivet.

– Vi har mange stereotypier som florerer. Vi trenger bevissthet og en daglig påminnelse om språkbruk og nonverbale fakter. Noe av det viktigste er oppmerksomhet på dette rundt middagsbordene og i vennelag.

Johnsen kaller ambisjonene for «prisverdig», og sier at det er en visjon å jobbe for og Norge er nødt til å ha.

Raja får støtte fra Unicef

– Dette er et hårete mål, men likevel nødvendig. I Norge har vi nullvisjon mot mobbing, og det bør være like selvsagt at vi alle forener oss om en nullvisjon mot rasisme, sier Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.

Hun mener at hvis Norge skal lykkes som samfunn og endres, må landet ha store mål å strekke seg etter.

– Det er viktig å sette ambisiøse mål. Ingenting må være uprøvd. UNICEF mener dette er et viktig forslag og gir vår fulle støtte til det.

FØLGER MED: UNICEF Norge skal være en forkjemper og vaktbikkje for at alle barn får den beskyttelsen de har rett til, sier Kristin Oudmayer. Foto: Carl Asquini/Pressefoto

Hun mener at det er helt avgjørende at arbeidet er systematisert og kunnskapsbasert for at vi skal klare å nå eller komme i nærheten av målet.

– Det må altså mer til enn å dele ut bevilgninger til antirasistiske kampanjer med jevne mellomrom. Raja må involverer organisasjoner som jobber for barns rettigheter. Og i dette arbeidet er medvirkning fra barn og unge avgjørende, sier direktøren.