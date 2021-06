FULLVAKSINERT: Marianne Øyen har reist til Gran Canaria i 20 år, og må reise tilbake på slutten av sommeren for å vedlikeholde leiligheten etter vannskaden i stuen. Foto: Privat

Marianne nektet å dra på karantenehotell: Nå er saken henlagt

En politibil kjørte etter Marianne Øyen med blålys da hun nektet å dra på karantenehotell. Nå er saken henlagt etter bevisets stilling.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hvis saken ikke hadde blitt henlagt, hadde jeg tatt det til retten, sier hun til VG.

Det var i slutten av mars at hun dro til Gran Canaria for å fikse en vannlekkasje i familiens leilighet.

– Jeg reiste for å ta på vare på leiligheten og forhindre enda dyrere skader. Reisen hadde blitt kansellert gang på gang, så nå måtte jeg reise, sier Øyen.

Ifølge Øyen var det ikke et alternativ å slippe karantenehotell, selv om hun hadde dokumentasjon på at det var en nødvendig reise.

– Vaktene stuet oss inn i avlukker, og delte oss inn i grupper. Det gikk en vakt foran og en vakt bak hver gruppe på vei til utgangen. Jeg fikk ikke lov til å gå på toalettet uten at en vakt sto utenfor dodøren.

– Vekteren kom løpende

Da de nærmet seg sideutgangen, så Øyen mannen sin som sto og ventet på henne. Hun løp mot ham, og satte seg i bilen sammen med ektemannen.

– Det kom en vekter løpende mot bilen. Han må ha skrevet ned registreringsnummeret vårt, fordi da vi kom til Nøstvedt-tunnelen sto det to politibiler utenfor. Jeg forsto ikke at de ventet på meg, så vi kjørte videre.

Hun forteller at politiet slo på blålysene da de nærmet seg en busslomme.

– Vi stoppet og de kom ut av bilen. De spurte om jeg hadde vært på Gardermoen, og at de ville kjøre bak oss hele veien hjem. De fulgte oss fra Kongeveien til småbruket vårt i Ås. Der fortalte de at jeg ville bli anmeldt, og ville bli innkalt til avhør.

SJOKKERT: Da Marianne Øyen ankom passkontrollen på Gardermoen ble hun forskrekket. – Jeg har aldri opplevd noe slikt. Det var kaotisk, og ingen mulighet for å holde avstand til andre. Det kom tre fly fra Spania den kvelden, sier hun. Foto: Helge Mikalsen

Politiet spurte om hun erkjente at hun hadde brutt loven, og sa at hun risikerte å få 20 000 i forelegg. Øyen forstår at karantenehotell kan være nødvendig dersom man ikke har egnet sted å oppholde seg eller kommer fra land med høy smitte.

– Det går ikke an å være mer forsiktig enn det jeg var. Jeg ble testet fire ganger til sammen, både før jeg reiste og da jeg kom tilbake, sier Øyen.

Øyen og ektemannen bor på et småbruk i Ås langt unna nærmeste nabo.

– Jeg var livredd for å bli smittet på et karantenehotell. Folk fra hele verden samles der, og det er tryggere å være i karantene der jeg er isolert fra andre mennesker, sier hun.

Hun har tidligere fortalt om sin opplevelse, blant annet i Østlandets Blad og Dagbladet.

– Hadde tatt det til retten

Noen uker etter at hun kom tilbake til Norge, hadde hun et telefonavhør med politiet. Etter en stund fikk hun beskjed om at saken var henlagt etter bevisets stilling.

VG har fått tilgang til dokumentasjonen, som viser at dette stemmer.

– Hvis saken ikke hadde blitt henlagt, hadde jeg tatt det til retten. Det skulle bare mangle at den ble henlagt. Jeg kjenner flere med samme historie, sier Øyen.

VG har vært i kontakt med flere som har opplevd at saken deres har blitt henlagt.

HENLAGT: Noen uker etter at Marianne Øyen kom tilbake til Norge, hadde hun et telefonavhør med politiet. Etter en stund fikk hun beskjed om at saken var henlagt etter bevisets stilling. Foto: Torstein Bøe

Advokat Helge Morset, leder for ICJ-Norges ad-hoc utvalg for coronalovgivning, har snakket med i underkant av 20 personer som har nektet å gå på karantenehotell.

Ifølge advokaten har samtlige saker blitt henlagt.

– Jeg mistenker at politijuristen som får disse anmeldelsene, skjønner at det er for tynt grunnlag for å ilegge forelegg, sier Morset.

VG har fått statistikk av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) som viser fordelingen av karantenealternativene i skjemaene som er registrert fra 28. februar til 13. juni.

I perioden er det registrert totalt 489.086 innreiseskjemaer. I 36.432 av skjemaene oppgir den innreisende at vedkommende skal bo på karantenehotell.

Det utgjør syv prosent av totaltallet.

Oppfordrer til å nekte

Morset mener de som blir ilagt forelegg for brudd på hotellkarantene bør nekte å vedta, og heller prøve saken for retten.

– Det er urovekkende at regjeringen opprettholder en straffetrussel for brudd på plikt til karantenehotell. Politikerne får det til å fremstå som at dette er et lovlig tiltak, sier Morset.

UROVEKKENDE: Advokat Morset mener de som blir ilagt forelegg for brudd på hotellkarantene bør nekte å vedta, og heller prøve saken for retten. Foto: Privat

I en rettsstat skal myndighetenes inngrep overfor den enkelte ha grunnlag i lov. Myndighetene må begrunne at lovens vilkår er oppfylt i det enkelte tilfellet, slik at folk kan forstå og forutse sin rettslige stilling.

Det mener Morset at ikke har skjedd i denne saken.

– Fordeler og ulemper må vurderes. Dette tiltaket har ikke blitt drøftet opp mot vilkårene i loven, sier han.

Innreise til Norge Fra 12. mars 2021: Personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge.

I tillegg forlenges dagens strenge innreiserestriksjoner, som gjør at det i all hovedsak kun er utlendinger bosatt i Norge som får komme til landet, i utgangspunktet frem til 7. april.

Fra 3. juni kunne personer som er vaksinert i Norge og kan fremvise digital dokumentasjon, slippe karantenehotell . Det gjelder også personer som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene. Man må fortsatt fullføre karantenen hjemme. Kilde: Regjeringen Vis mer

VG har rettet flere henvendelser til Politidirektoratet og Riksadvokatembetet angående denne saken. Politidirektoratet henviser til Riksadvokatembetet.

– Vi har ingen statistikk som kan belyse hva som har blitt utfallet av pandemisakene. Riksadvokaten uttaler seg ikke om, og heller ikke generelt i tilknytning til, konkrete saker, fordi vi ikke har hele saksbildet, skriver kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas for Riksadvokatembetet i en e-post til VG.