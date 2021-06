BEHOLDER SYKEHUSET: Erna Solberg kommer til NATO-toppmøtet mandag, sammen med Øystein Bø, Norges NATO-ambassadør (til venstre). Foto: Terje Bringedal, VG

Norsk sykehus blir igjen i Kabul når NATO drar hjem

BRUSSEL (VG) Norge har sagt seg villig til å drive videre feltsykehuset i Afghanistans hovedstad Kabul, også etter at NATO-styrkene har forlatt landet innen 11. september i år.

Publisert: Nå nettopp

Forutsetningen er, ifølge statsminister Erna Solberg (H), at sikkerhetssituasjonen i det krigsherjede landet blir slik at det er mulig å fortsette driften.

– Akkurat nå er det en skjør og ustabil situasjon i Afghanistan. I en overgangsperiode har Norge sagt seg villig til å sikre fortsatt drift av feltsykehuset, frem til et ordinært sivilt sykehus er på plass, sier Solberg.

Hun kunngjorde nyheten i sitt innlegg på NATOs toppmøte for stats- og regjeringssjefene i alliansen i Brussel mandag.

les også Norge gir opphold til Afghanistan-ansatte

Beholder Kabul-ambassaden

Norge har hatt ansvaret for feltsykehuset i Kabul siden april 2020.

Solberg sier at Norge også forutsetter at andre land som har personell på sykehuset, viderefører dagens bemanning, eller bidrar til å dekke sykehusets funksjoner. I så fall er Norge villig til å bli – men ikke ut over 1. april neste år.

Regjeringen ønsker også å holde den norske ambassaden i Kabul i drift etter at NATO-styrkene har forlatt landet. Det er noe av bakteppet for å opprettholde sykehusdriften.

Afghanistan vil fortsatt være et viktig samarbeidsland for Norge på den humanitære siden, og Norge ønsker å støtte den interne fredsprosessen videre. Derfor er det viktig å opprettholde ambassaden hvis sikkerhetssituasjonen tillater det, mener regjeringen.

– Det er viktig for at Norge og resten av det internasjonale samfunnet fortsatt kan bidra til humanitær hjelp og utviklingsinnsats, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

les også Exit Afghanistan

NATO-støtte

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere sagt at alliansen skal fortsette å støtte afghanske sikkerhetsstyrker økonomisk, og også med trening utenfor landet for spesialstyrkene.

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tar Norge sikte på å bidra til denne treningen i utlandet, men det er ikke bestemt hvor det skal skje.

Norske spesialstyrker har helt fram til nå, idet NATO pakker sammen og forlater Afghanistan, jobbet ett sammen med den afghanske antiterror politistyrken CRU 222.