IKKE SKY: Ifølge Harald Ivar Emanuelsen er rådyrbukken overraskende lite folkesky. Foto: Harald Ivar Emanuelsen

«Enhjørning» vekker oppsikt i Arendal

Harald Ivar Emanuelsen (68) får besøk av et litt spesielt rådyr i hagen sin i Arendal: – Jeg kaller den «Enhjørningen», sier arendalitten.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På Havstad i Arendal kan man nå observere en rådyrbukk litt utenom det vanlige. Harald Ivar Emanuelsen har fått besøk av en rådyr med ett gevir de tre siste dagene.

– Det er mye rådyr i hagen her, til tider nesten daglig, sier Emanuelsen til VG.

– De siste dagene har det vært en del ensomme bukker, de kommer ikke sammen med familiene, forklarer han.

– Så kom «Enhjørningen» som jeg kaller den. Den har gått her i tre dager.

Emanuelsen synes det ene geviret var såpass spesielt at han sendte inn et bilde til Agderposten, som omtalte saken først.

– Jeg vet ikke om det er skadet eller født sånn, men det ser ut som om det er en defekt fra fødselen. Jeg har aldri sett et sånt gevir før, forteller Emanuelsen.

I tillegg til den unike hodepryden skal «Enhjørningen» være overraskende lite sky for å være rådyr.

– Den virker veldig tam, jeg kan ta bilde av den med telelinse bare 20 meter unna, forteller Emanuelsen som setter stor pris på rådyrbesøk i hagen.

– Dersom rådyra spiser litt blomster fra hagen min, er det greit for meg, sier han humoristisk.

Den erfarne rådyrjegeren og viltforvalter i Vestby kommune, Vidar Holthe (75) kjenner til fenomenet med ett gevir på rådyr.

– Det er ikke veldig vanlig, det er nok snakk om en fødselsdefekt, sier Holthe når VG ringer.

Fikk du med deg denne? Annie Os Madsen fikk seg litt av en opplevelse på jobb.

Holthe forklarer at gevir kan vokse på mange forskjellige måter, også inn i hverandre. De kan også mistes i kamp. Rådyrbukker feller gevir hvert år og gror nye. Holthe tror likevel dette er snak om ett medfødt gevir som vokser sånn hvert år.

På spørsmål om denne bukken vil videreføre «enhjørning-genet» svarer Holthe at det ikke nødvendigvis har noe med farslinjen å gjøre.

– I motsetning til det mange tror får ikke rådyr gevir fra hverken x- eller y-kromosomer, så dette kan like gjerne ha kommet fra moren som fra faren, forklarer Holthe.

Rådyr er i brunst om sommeren, det vil si at de er kjønnsmodne og søker partnere.

– Er det en ulempe for bukken med bare ett gevir under brunsten?

– Sannsynligvis har det ikke så mye å si. Å ha et stort gevir er en fordel, for da slipper de unna mange slåsskamper med andre rådyrbukker. Men rådyr har så små gevir at andre ting spiller mer inn. Det er først hos elg og reinsdyr at geviret har stor betydning, sier den erfarne viltvokteren.

Husker du? Politiet måtte rykke ut til et noe uvanlig innbrudd ...