AUF i Oslo fikk millionstøtte: − Jeg klarer ikke å få dette til å stemme

AUF kan ha fått feilaktig utbetalt millionstøtte fra Oslo kommune. Nå vil Kulturetaten undersøke hva som har skjedd.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg må jo si at jeg synes jo det er rart at man kommer frem til at dette er støtteverdig. Det må jeg si, sier Geir Nikolai Rege til VG.

Han er leder ved seksjonen for tilskudd i Kulturetaten i Oslo kommune, som blant annet har ansvar for driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

I 2018, 2019 og 2020 har AUF i Oslo fått utbetalt over en million kroner fra ordningen, som består av en felles pott alle organisasjoner i hovedstaden kan søke på.

Interne dokumenter fra AUF som VG har fått tilgang til, viser at et stort flertall av medlemsmassen både nasjonalt og i Oslo-laget i flere år har betalt bare ti kroner i medlemskontingent.

Det er under kravet på 50 kroner som kommunen har satt for å tildele penger. Nå får det høye antallet Oslo kommune til å reagere.

– Jeg klarer ikke å få dette til å stemme med kriteriene vi har, sier Rege i Kultureetaten om pengetildelingene.

– Starter gjennomgang

– Kulturetaten vil umiddelbart igangsette en intern gjennomgang av vedtakene som er gjort etter at den nye forskriften forelå i 2016. Skulle det være gjort en saksbehandlingsfeil som har fått konsekvenser for utfallet av vedtaket, må vi ta stilling til hvilke konsekvenser dette skal ha i henhold til lovverket, sier Rege.

AUF er ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet, som leder byrådet i Oslo. De er det eneste ungdomspartiet som tar under 50 kroner i kontingent det første året.

AUF: - Overraskende

Til VG sier flere AUF-ere som leverte søknadene at de har fulgt veiledning fra kommunen, men Kulturetaten vil nå undersøke om ting har gått rett for seg.

– For å være helt ærlig, synes jeg det som kommer fra Kulturetaten er overraskende, sier Varin Hiwa, leder av Oslo AUF, til VG.

Hiwa ble valgt til leder i fjor høst. Hun understreker at AUF har gjort det de kan for å følge regelverket.

– Vi har hatt en jevn dialog med ulike saksbehandlere i Oslo kommune, og har levert alt vi skal.

Krav til kontingent og alder

Oslo kommune gir kun støtte for såkalte «tellende medlemmer», som må være under 26 år og ha betalt minst 50 kroner i medlemskontingent.

Slike «tellende medlemmer» må utgjøre minst 60 prosent av den totale medlemsmassen i organisasjonen for å få driftsstøtte. Målet er å sikre aktive organisasjoner.

– Dette fremgår tydelig av forskriften, sier Rege til VG.

Hensikten med disse kravene er å sikre høy aktivitet og lav alder, opplyser kommunikasjonssjef Beate Svenningsen ved Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet til VG.

Medlemskontingent på minst 50 kroner skal gjøre det til et større og viktigere valg å melde seg inn og stå som tellende medlem i en organisasjon.

STORE I OSLO: Byrådsleder Raymond Johansen og Ap-leder Jonas Gahr Støre feirer skolevalgresultatet i 2015 sammen med Oslo AUF. Foto: Helge Mikalsen, VG

Lav andel i Oslo

Oslo AUF er blant de største fylkeslagene i partiet. Ifølge interne AUF-dokumenter hadde 1023 av Oslo-lagets totalt 1578 medlemmer betalt kun ti kroner i kontingent for 2018.

Det tilsvarte 28 prosent, under halvparten av kommunens krav om 60 prosent «tellende medlemmer».

Oslo AUF søkte likevel pengestøtte fra kommunen. I søknaden sendt 1. november 2019, opplyser ungdomspartiet at de hadde 373 «tellende medlemmer» året før.

VG har lagt fram de nye tikroners-tallene og AUFs medlemstall fra søknadene for Kulturetaten.

– Vil Oslo AUF med disse medlemstallene være kvalifisert til driftsstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo?

– Nei, det vil de ikke, sier Rege, leder ved seksjon for tilskudd i Kulturetaten til VG.

Likevel utbetalte Oslo kommune 296.413 kroner i driftsstøtte i april i fjor.

Mansoor Hussain var leder i Oslo AUF da søknaden ble sendt inn. Han har ikke svart på VGs spørsmål om saken.

Rege sier han ikke kjenner til at andre organisasjoner har fått støtte på samme måte som Oslo AUF.

– I utgangspunktet skal ingen organisasjoner med under 60 prosent tellende medlemmer ha fått driftstilskudd. Vi vil se på de øvrige tilskuddene som er gitt på ordningen som en del av gjennomgangen.

VIL GJENNOMGÅ: Leder for tilskuddsseksjonen i Kulturetaten i Oslo kommune Geir Nikolai Rege. Foto: Ilja C. Hendel

Fikk 363.337 kroner

I oktober 2018 sendte AUF en søknad om driftsstøtte til Oslo kommune. Der opplyste organisasjonen at de året før hadde 1931 medlemmer totalt og 475 «tellende medlemmer» som skulle gi grunnlag for støtte.

– Kvalifiserer disse medlemstallene til driftsstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo?

– Nei, sier Rege.

Likevel fikk Oslo AUF utbetalt 363.337 kroner våren 2019, ifølge et vedtak VG har fått innsyn i.

– Har hatt all informasjon

Leder i fylkeslaget da søknaden ble sendt var Thuva Livsdatter Øverås.

– Vi hadde lange runder med flere saksbehandlere i Oslo kommune og med revisor, så jeg kan ikke forstå at vi har gjort noe galt, sier Øverås til VG.

FORSVARER AUF: Tidligere fylkesleder i Oslo AUF Thuva Livsdatter Øverås. Foto: Oslo Arbeiderparti/ Linn J. Nygaard

Hun sier AUF har holdt seg innenfor forskriftens krav og vært åpne om medlemstallene.

– Kommunen har i alle fall så vidt meg bekjent hatt all informasjon de trengte for å fatte et riktig vedtak, sier Øverås.

– Hvor viktig er inntektene fra Oslo kommune for AUF?

– De er ganske viktige, og utgjør rundt tredve prosent av inntektene.

Revisorer

Rege i Kulturetaten understreker at organisasjoner som søker på ordningen kan ha misforstått forskriften.

– Derfor må søkere levere medlemstall som er gjennomgått av revisor. Denne kontrollen er viktig for ordningen, og tallene kan avvike fra de søker selv har angitt, sier Rege.

VG har fått innsyn i rapporter fra revisjonsselskapet BDO, som er vedlagt AUFs søknader. Medlemstallene er kontrollert opp mot forskriften for driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Alle er signert revisor Håkon Andersen-Gott. Rapportene bekrefter tallene i søknadene og viser hvordan antall tellende medlemmer i organisasjonen i flere år har utgjort en liten andel av medlemmene.

Andersen-Gott opplyser til VG at de ikke kan kommentere kundeforhold.

I søknaden om driftsstøtte som Oslo AUF sendte kommunen høsten 2017, oppga de 586 tellende medlemmer. Ifølge revisorattesten hadde fylkeslaget totalt 1385 medlemmer, og altså 42 prosent tellende medlemmer.

Noen måneder etter fikk AUF utbetalt 416.597 kroner.

– Tilsier dette at AUF i Oslo det året kvalifiserte til driftsstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner?

– Jeg må jo si at jeg synes jo det er rart at man kommer frem til at dette er støtteverdig. Det må jeg si. Jeg må sjekke opp de vedtakene, sier Rege.

Daværende fylkessekretær Erlend Smith Elgesem var kontaktperson for søknaden.

– Vi baserte tallene i søknaden på revisorrapporten fra BDO. Vi var også i kontakt med kommunen for å få veiledning om hvordan vi skulle fylle ut søknaden og hvordan forskriften skulle tolkes, sier Smith Elgesem til VG.

AUF: Her under ungdomspartiets landsmøte i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB

Da søknaden ble sendt i 2017, var Agnes Nærland Viljugrein leder.

– Det er etaten som gjør vurderingene om hvorvidt vi er kvalifiserte til å motta støtte eller ikke, og som eventuelt må svare for hvilke vurderinger de har gjort, men vi har alltid vært åpne med dem om medlemstallet vårt, skriver hun i en e-post til VG.

Hiwa sier at AUF gjerne vil møte Kultureetaten og understreker at fylkeslaget har handlet i god tro.

– Dialogen har handlet om hvordan man skal få en best mulig søknad og tydeliggjøre søknaden med informasjonen vi skulle gi, for å passe på at vi forholder oss til regelverket til Oslo kommune på best mulig måte, sier hun til VG.