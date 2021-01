forrige





Et siste farvel med Gjerdrum-offer Irene Ruud Gundersen (69)

«Takk for at du har lært meg hvordan jeg skal være et godt medmenneske», sier datteren til skredoffer Irene Ruud Gundersen (69).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag formiddag klokken 11 startet gravferdsseremonien for Irene Ruud Gundersen i Gjerdrum kirke. Seremonien holdes kun for hennes aller nærmeste, men familien ønsker likevel å dele noen minneord.

"Kjære rause mamma,

Du var omtenksom og oppmerksom med de du var glad i. Alle var alltid velkomne hjemme hos oss, uansett hvem vi hadde med hjem. Takk for at du har lært meg hvordan jeg skal være et godt medmenneske."

Datteren Marita Gundersen og hennes far ble også rammet av skredet, men berget livet.

Begge måtte på sykehus, Marita til Kongsvinger, og hennes far, Irenes ektefelle, ble fraktet til Ullevål etter han ble reddet med helikopter.

MOR OG DATTER: Irene sammen med yngste datteren Marita. Hun var på besøk da skredet gikk. Bildet gjengis etter avtale med familien. FOTO: Privat

45 års bryllupsdag

Begravelsen tirsdag er den tredje etter det fatale kvikkleireraset i Gjerdrum lille nyttårsaften.

Syv mennesker er funnet døde etter raset og tre er fortsatt savnet, men antatt omkomne.

Irene Ruud Gundersen etterlater seg tre barn: Arne Johan, Nina Christine og Marita. Hun hadde også to barnebarn.

– Mamma og pappa skulle feiret 45 års bryllupsdag 20. mars i år. De har bodd i Nystulia siden 2008, da det var helt nytt, forteller Marita Gundersen til VG.

SEREMONI: Det siste farvel med Gundersen foregår i Gjerdrum kirke. Foto: Odin Jæger

Presten også rammet

Irenes omgjengelige vesen er et gjennomgangstema i minneordene om henne. Prest Bjørg Elisabeth Oserud beskriver Irene slik.

« Irene hilste og slo av en prat med alle som gikk forbi, både mennesker og dyr. (......) Irene var en livsnyter av rang, alt skulle være behagelig. Hun trivdes best i sirkusbuksene sine og en singlet. - med kosekaffen for hånde, og så måtte hun jo unne seg en kald Colaboks.

Prest Oserud var naboen til Irene og Steinar, og bodde i leiligheten under. Naboene hadde et nært forhold til hverandre, forteller datteren.

Det er mye vi vil savne fra livet vårt i Nystulia. Og øverst på den lista, står Irene og Steinar. Dere var på mange måter limet i gata vår.», sier presten, som selv ble direkte rammet av kvikkleireraset på Gjerdrum.

SNART 45 ÅR GIFT: Irene sammen med ektemannen Steinar. Bildet gjengis etter avtale med familien. FOTO: Privat

Presten gir i minneordet uttrykk for stor takknemlighet for at ektefellen til Irene, Steinar, overlevde.

Vi er så glad for at du lever, Steinar!

Alle de gode minnene om Irene bærer vi med oss. Hennes omsorg og gode oppmerksomhet har gitt oss verdier som vi aldri vil miste. I kjærlighet og respekt tar vi avskjed med henne, med stor takk for alt hun betydde for hver og en av oss. "

Flere begravelser

Onsdag er det gravferdsseremoni for Lisbeth Neraas (54) og sønnen Marius Brustad (29) i Bekkelaget kirke.

Forrige uke var det torsdag gravferdsseremoni for Eirik Grønolen (31) i Jeløy kapell. Han var det første offeret som ble funnet etter tragedien.

Fredag ble det tatt farvel med familien Grymyr Jansen i Gjerdrum kirke. Charlot Grymyr Jansen (31) og ektemannen Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40) skulle bli foreldre til Isak i februar. Sammen med datteren Alma (2) mistet de livet i kvikkleireskredet.