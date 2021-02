HJEMME: Kari Kristiansen og Bjørn Langerud tilbake i leiligheten de forlot grytidlig på morgenen 30. desember. Foto: Jostein Matre

Skredevakuerte får flytte hjem: − Her er det jul ennå

GJERDRUM (VG) Det er gått fem uker siden samboerparet Bjørn Langerud (74) og Kari Kristiansen (68) i all hast måtte evakuere fra leiligheten sin i Nystulia i Gjerdrum. Onsdag var de tilbake for første gang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bjørn vrir om nøkkelen til hengelåsen og drar i den litt treige døren.

Klokken nærmer seg 17.00 onsdag ettermidddag. Det er fem uker og nesten 12 timer siden et av norgeshistoriens største kvikkleireskred rammet det lille samfunnet Ask i Gjerdrum kommune.

Bare rundt 150 meter fra der Bjørn og samboeren Kari nå står forsvant naboenes hus ned i det bekmørke hullet skredet etterlot seg i det ellers vinterhvite landskapet.

Bjørn og Kari er blant de heldige. De har fremdeles livet trygt i behold. De har fremdeles et hjem å dra til. Og nå har de altså, med VG på slep, for første gang fått lov å dra tilbake.

Hengelåsen skyldes at døra ble brutt opp da mannskaper gikk rundt i de evakuerte husene for blant annet å hente ut livsviktige gjenstander for de som midt på natten hadde blitt vekket med ordre om å dra umiddelbart.

– Her er det jul

Bjørn og Kari går inn.

– Ja, her er det jul ennå, slår han nøkternt fast.

Det er nisser over alt. På gulv, hyller og kommoder.

Sølvkulene henger fremdeles på juletreet.

Juleduken ligger på bordet.

Et par lesebriller og et ferdigløst kryssord ligger på duken.

– Det er fint å være tilbake. Det er absolutt det, sier Bjørn.

SÅ NÆR: Sirkelen på kartet viser hvor huset til Bjørn Langerud og Kari Kristiansen ligger i forhold til skredområdet. Foto: NVE

Kvikkleireskredet i Gjerdrum Syv personer er funnet og bekreftet omkommet. Tre personer er fortsatt savnet, men antatt omkommet.

Ni bygninger med totalt 31 boenheter og seks garasjehus ble tatt av skredet.

Noen av bygningene har flyttet seg om lag 400 meter.

Skredet var et kvikkleireskred som bredte seg utover et større område.

Skred som dette kan forekomme når områder med leire og kvikkleire blir overbelastet. Da blir leiren kvikk og mer flytende – etter at den mister sin fasthet. (Kilder: Politiet, brann- og redningsvesenet, Gjerdrum kommune, NVE) Vis mer

Kari åpner kjøleskapet.

– Åååååh, sier hun og holder seg for munnen og nesen.

Mannskapene som har vært inne i husene har tømt kjøleskapene for ting som ville gå surt om det ble stående for lenge, men det lukter likevel.

To slanter brus fra nesten tomme flasker blir tømt i vasken.

Instinkt

Da raset, som tok 10 menneskeliv gikk, lå de to og sov. De hørte ingenting. Og ettersom de aldri har med seg mobiltelefonen på soverommet hadde de heller ikke hørt at både en nabo og politiet hadde forsøkt å ringe dem for å advare dem om hva som hadde skjedd. For å sørge for at de evakuerte seg i sikkerhet.

– Det var først da jeg våknet noe senere jeg hørte telefonen ringe.

Det var naboen som forsøkte igjen. Han fortalte at et skred hadde gått og at de burde dra. Like etterpå ringte politiet på nytt. Beskjeden var krystallklar: De måtte komme seg ut med en gang. Det var ikke tid til å pakke med seg noe.

Det eneste de rasket med seg var klær å ha på seg, tannkoster og tannkrem.

– Men det var alt. Det skjedde helt på instinkt. Vi rakk ikke å tenke. Vi løp jo rett ut av senga, forteller Kari.

Bikkja var selvfølgelig også med. De var ute før det var gått 10 minutter. Klokken var et sted mellom kvart over fem og halv seks på morgenen.

MØTTE ORDFØREREN: Bjørn og Kari pratet med blant annet ordfører Anders Østensen (t.h.) før de låste seg inn. Foto: Jostein Matre

Ikke redde

Etter en kort tur innom Olavsgaard, hvor de fikk seg noe frokost, dro de til Bjørns datter og svigersønn i Oslo. Der bodde de frem til helgen som var. Da flyttet de inn i en midlertidig leilighet på Dal ved Eidsvoll. Der trodde de at de skulle bli noen måneder.

Men i starten av denne uken kom altså beskjeden om at området er erklært trygt, og at de og 600 andre evakuerte kan få flytte hjem igjen fra i dag. Flere har uttrykt skepsis. De føler seg ikke trygge. Det er tross alt bare noen få uker siden de mistet noen av naboene sine for alltid. De er redde for nye skred.

FREMDELES JUL: I Nystulia var det onsdag fremdeles pyntet til jul i det fleste hjem. Nå gleder Kari og Bjørn seg til å pakke pynten bort. Foto: Jostein Matre

Bjørn og Kari er overrasket over at de får flytte tilbake så raskt, og hadde egentlig håpet at det skulle ta litt lengre tid, eller i alle fall at de kunne få vite litt mer om grunnlaget for avgjørelsen. Likevel er de ikke redde.

– Jeg kan jo ikke være det da. Jeg har ikke tid i livet til ikke å stole på at resten av tiden her skal bli grei, sier 74-åringen.

Selve gjeninnflyttingen, litt over to år siden de faktisk flyttet inn, blir først til helgen. Da skal jula ryddes ut. Et godt stykke uti februar.

HENTET VANN: Ettersom det fremdeles ikke anses som trygt å drikke vannet i husene de evakuerte nå har flyttet hjem til fikk Bjørn med seg to dunker vann fra kulturhuset i Ask sentrum. Foto: Jostein Matre

Har tillit

Bjørn og Kari forteller at selv om det har gått fort har de tillitt til avgjørelsen som når er tatt. De tror ikke den hadde kommet om man ikke var helt sikre på at det var trygt.

I det de parkerte bilen utenfor leiligheten, som ligger i første etasje i en seksmannsbolig, gikk Gjerdrums ordfører og et team fra krisestaben forbi. De var rundt i nabolaget for å snakke med dem som kom tilbake.

Det satte Bjørn pris på. Han fikk snakket med dem om en bekymringsmelding han sendte 11. januar – etter skredet – der han fortalte om en vannsprut som stod ut av et rør like ved siden av et bekkeløp ikke langt unna huset.

KRYSSORD: På stuebordet lå det (nesten) ferdigløste kryssordet fra romjulen på bordet dekket med juleduk. Foto: Jostein Matre

– Det var veldig fint å få fortalt om dette til dem nå. Jeg føler de tar det på alvor, og jeg har tillit til dem, sier han.

Nå er håpet til han og samboeren at de fleste andre også har den tilliten og at så mange som mulig av naboene flytter tilbake til nabolaget de har trivdes så godt i som pensjonister.

– Jeg skjønner at mange umiddelbart tenker at de ikke vil, men kanskje det blir annerledes når de ser andre flytter tilbake og får tenkt seg litt om. Men dette må jo være opp til den enkelte selvsagt.

Normal reaksjon

Også kommunen har forståelse for at enkelte ikke føler det trygt å flytte hjem.

– Det er en helt normal reaksjon; at folk føler de mister kontrollen, blir redde og tenker «kan vi stole på det de sier nå?». Vi forventer at mange vil være engstelige for å flytte hjem igjen, sier avdelingsleder for psykisk helse i Gjerdrum kommune, Astrid B. Willersrud.

Hun forklarer at mennesker som opplever så dramatiske hendelser vil kunne reagere veldig ulikt. Noen vil være veldig glade for å kunne flytte hjem og ta hverdagen litt mer tilbake.

KOMMUNELEDER: Avdelingsleder for psykisk helse i Gjerdrum kommune, Astrid B. Willersrud. Foto: Privat

– Andre vil kjenne på en voldsom uro og bekymring. Mange er også sinte, som også er en helt normal reaksjon i den fasen folk er i nå, sier hun, og opplyser at kommunen har rigget seg til med en hjelpetelefon bemannet av helsepersonell..

24 timer i døgnet

Hvor ille ting faktisk var da skredet gikk tok det forholdsvis lang tid før Bjørn Langerud og Kari Kristiansen forstod. Det var bekmørkt da de forlot hjemmet sitt grytidlig på morgenen og foruten helikoptrene som svevde over bygda var det lite som tydet på at eg skred hadde gått.

Det var først da sønnen til Bjørn ringte etter en stund og fortalte at han så på TV at hus hang over skredkanten at det gikk opp for dem. Siden har det vært i tankene deres nesten 24 timer i døgnet.

– Det var først da jeg sendte den bekymringsmeldingene at jeg fikk det litt ut av kroppen. Da løsnet det litt, sier Bjørn, mens han sitter i sofaen under bildet «Eventyrnatt» av kunstneren Bjarne Røtterud.

– Men det var ikke den natta, slår han – igjen nøkternt – fast.