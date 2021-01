UTBRENT: Da nødetatene kom til stedet, var hytta brent ned. Krimteknikere har søkt i brannruinene lørdag kveld og natt, og fortsetter arbeidet søndag. Foto: Politiet

Andøy-brannen: Har gjort funn av to døde personer

ANDØY/OSLO (VG) Politiet har gjort funn av to døde personer i ruinene etter den voldsomme hyttebrannen i Andøy kommune.

Christina Quist

Bjørn Inge Karlsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De to er ikke identifisert.

Politiet opplyser at kriminalteknikere fra Nordland politidistrikt og Kripos arbeidet på branntomten frem til klokken 02 natt til søndag.







– I løpet av disse timene ble det gjort funn av to personer som begge var omkommet. De er ikke identifisert, men vil bli sendt til obduksjon og identifisering, opplyser leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen, i en pressemelding.

Fem personer, fire av dem barn under 16 år, er savnet etter den voldsomme brannen.

les også Løp flere kilometer for å varsle om brann: – En voldsomt traumatisk opplevelse

Alle de savnede er hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten. Det samme er en mann som klarte å ta seg ut av den brennende hytta, og som senere fikk varslet nødetatene.

– Krevende arbeid

Politiet fryktet lørdag at de fem ikke hadde klart å ta seg ut fra den brennende hytta, som var helt nedbrent da nødetatene kom til stedet tidlig lørdag morgen.

Lørdag ettermiddag startet krimteknikere fra lokalt politi og Kripos arbeidet med å gjøre søk etter de savnede i brannruinene. Dette arbeidet fortsatte til langt utpå natten.

Hagen opplyser at krimteknikerne fortsetter søket og arbeidet i brannruinene søndag formiddag.

– Å gå gjennom branntomten er et krevende arbeid, opplyser Hagen.

– Forferdelig hendelse

En mann klarte å ta seg ut av den brennende hytta, og politiet ble varslet om brannen klokken 04.30 natt til lørdag. Før dette hadde mannen måtte løpe flere kilometer uten klær og sko for å få meldt ifra.

Han skal ha forsøkt å redde ut de andre personene i hytta, men skal raskt ha forstått at det var umulig.

Det skal være nærmere fire kilometer fra hytta til huset som mannen til slutt klarte å ta seg frem til.

les også Fem savnet etter hyttebrann: – Katastrofe for et lite lokalsamfunn

– Han ble fraktet til sykehus, og fysisk er han ikke kritisk skadet, men han har vært utsatt for en voldsomt traumatisk opplevelse, fortalte politiets innsatsleder Jørn Karlsen lørdag ettermiddag.

Politileder i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen, betegner brannen som en tragisk hendelse.

– Kommunen ivaretar de pårørende etter beste evne. Dette er et lite lokalsamfunn og alle er preget av en slik forferdelig hendelse, sier Hagen.