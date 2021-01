NABO: Det var foreldrene til kommuneoverlege i Andøy kommune, Astrid Berthinussen Holm, som tok imot den overlevende mannen. Han kom løpende på veien bak Holm, før han tok inn på innkjørselen til høyre på bildet. Foto: Bjørn Inge Karlsen

Tok imot den overlevende mannen: − Han var kald og sterkt preget

ANDØY/OSLO (VG) Den overlevende mannen måtte løpe fire kilometer før han kom til foreldrene til Astrid Berthinussen Holm. – Han var sterkt preget, sier hun.

– Han stod barfot i gangen til mine foreldre midt på natten, han var kald og sterkt preget. I sjokk. Han forsøkte å fortelle hva som hadde skjedd.

Det sier Astrid Berthinussen Holm til VG.

Det var hennes egne foreldre som tok imot den overlevende mannen grytidlig morgen lørdag, og som klokken 04.30 fikk varslet nødetatene om den dramatiske brannen.

Fem personer, fire av dem barn under 16 år, er savnet. Søndag ettermiddag bekreftet politiet at de så langt har funnet tre omkomne på branntomta.

Huset til foreldrene til Holm er et av de første husene som ligger langs veien når man kommer ut fra grusveien som går inn mot dalen hvor den nedbrente hytta lå.

BARBENT: Mannen klarte å redde seg ut av den brennende hytta, og løp barfot fire kilometer før han kom til nærmeste nabo. Foto: Bjørn Inge Karlsen

Utenfor var det bekmørkt og kaldt, og mannen hadde løpt i det han lå og sov i da han klarte å redde seg ut fra flammene. Hytta, som ligger i en dal, er omgitt av store områder skog og vann. Det er ingen mobildekning i området, og den ligger langt unna allfarvei.

– Han hadde løpt fire kilometer barføtt, det var kaldt og mørkt ute. Mine foreldre hjalp ham så godt de kunne, sier hun.

Preger bygda sterkt

Holm er kommuneoverlege i Andøy kommune, og forteller at den voldsomme brannen har rystet lokalsamfunnet. Den lille bygda som ligger i direkte tilknytning til naturområdet, teller rundt 30 innbyggere.

AVSIDES: Området hvor den nå nedbrente hytta ligger, er avsides og uten mobildekning. Foto: Jens André Mehammer/NTB

– Bygda vår er sterkt preget av denne tragedien, at noe så forferdelig kan skje her. Vi tenker alle på de pårørende som er hardt rammet av dette. Dette kommer til å prege bygda vår i all tid, sier hun.

Politiet frykter at ingen av de fem savnede har klart å ta seg ut fra den brennende hytta, som var helt nedbrent da nødetatene kom til stedet tidlig lørdag morgen. Alle de savnede er hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

Den overlevende mannen skal ha forsøkt å redde de andre personene fra flammene, men skal ifølge politiet raskt ha forstått at det ikke var mulig.

UTBRENT: Hytta, som ligger langt fra nærmeste nabo, var helt utbrent da nødetatene omsider kom frem til stedet. Foto: Politiet

– Han ble fraktet til sykehus, og fysisk er han ikke kritisk skadet, men han har vært utsatt for en voldsomt traumatisk opplevelse, fortalte innsatsleder i politiet, Jørn Karlsen, lørdag.

Karlsen opplyser søndag at mannen er ivaretatt av helsepersonell og kriseteamet som er opprettet i Vågan kommune.

– Rammer brutalt

Politileder i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen, opplyser i en pressemelding søndag ettermiddag at politiet gjør alt de kan for å finne alle de fem savnede.

– En brann rammer så brutalt og med slike enorme konsekvenser. Politiet har stor medfølelse med alle berørte i denne saken. Arbeidet på stedet vil fortsette utover ettermiddagen og kvelden, sier han.

Han legger til at politiet ikke har noen grunn til å mistenke at brannårsaken er noe annet enn en ulykke.

Innsatsleder på stedet for brannen, Jørn Karlsen, sier at de har god tro på at de vil finne de to savnede.

– Det er fire erfarne kriminalteknikere som jobber i branntomten. Vi har gode arbeidsforhold hva gjelder været, men det er enormt tidkrevende arbeid for de involverte. Vi har et mål om å finne de to siste savnede, og vil fortsette utover kvelden og inn i natten hvis vi må.