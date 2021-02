KNAPP: Det er vanskeligere å produsere store mengder av stoffene i behandlingen, ifølge Legemiddelverket. Foto: Regeneron/AP

Norge vurderer antistoff-cocktail mot corona

Behandlingen kan gi fra seks til åtte ukers beskyttelse mot coronaviruset, men den er ikke billig.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Håpet er at medisinen kan lette på vaksinetrykket i de landene som skaffer seg den.

– Fordelen med disse antistoffene er at de virker umiddelbart. Sannsynligvis vil behandling med disse antistoffene være et nyttig supplement til vaksinasjon, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Mange vil kjenne igjen Regeneron som «antistoffcocktailen» USAs tidligere president Donald Trump fikk, da han var innlagt på sykehus med coronavirus i oktober i fjor.

I tiden etter har det kommet mye ny data fra studier av behandlingen – og dataene tyder på at det gir beskyttelse mot viruset. Det er startet en nødprosedyre i EU for å vurdere behandlingen.

Denne typen medisinen fungerer litt på samme måte som vaksiner: Man injiserer antistoffer som kan bekjempe viruset. Men i motsetning til med vaksiner virker de umiddelbart, og effekten varer også i en kortere periode.

– Vaksiner er og blir det viktigste – dette erstatter på ingen måte vaksiner, men det kan være et supplement, sier Madsen.

Samtidig er det en dyr medisin: I Tyskland, som for to uker siden ble det første EU-landet som kjøpte den inn, var prislappen 400 millioner euro for 200.000 doser ifølge helseminister Jens Spahn. Deler man det opp blir det 2000 euro, over 20.000 norske kroner, per dose.

Det er ikke klart hva Norge eventuelt vil betale hvis Norge kjøper inn doser.

I GANG: Tyskland er det første EU-landet som har bruker medisinen. Bildet viser helseminister Jens Spahn, som for to uker annonserte at de hadde kjøpt den. Foto: Hannibal Hanschke / REUTERS POOL

Norge: Har meldt interesse

Medisinen til Regeneron vurderes for tiden for godkjenning i EU – den er under det som kalles «rolling review», der selskapet fortløpende sender inn data til vitenskapskomiteen i EMA.

Men EU vurderer også å gi et spesielt type unntak, som bare er brukt noen få ganger før, for denne medisinen og en til i samme kategori. Da kommer vitenskapskomiteen med råd om hvordan medisinen kan brukes før den er godkjent.

– Da bestemmer landene selv, sier Madsen.

– Det har vært stor etterspørsel etter alle mulige former for å redusere byrden av covid-19 i helsevesenet i europeiske land. I flere land er helsevesenet helt på bristepunktet på grunn av et stort antall innlagte pasienter. Det er klart at det å kunne gi disse antistoffene til pasienter som man tror kan utvikle covid-19, vil være et verdifullt tilskudd til vaksiner.

Den som har kommet lengst i prosessen Europa er medisinen utviklet av Regeneron, men det finnes flere slike behandlinger. Like etterpå følger antistoffbehandlingen til selskapet Eli Lilly, forklarer Madsen.

Men det er ikke ubegrenset tilgang på den hvis den blir godkjent:

– Monoklonale antistoffer brukes til behandling av andre sykdommer også, og har tradisjonelt en høy pris. Det er vanskeligere å produsere store mengder av stoffene.

På spørsmål om Norge har gjort noe for å få tilgang til medisinene, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post:

– Norge ble nylig tilbudt å delta i en felles anskaffelse av legemiddelet REGN CoV-2 fra Regeneron/Hoffman la Roche via en felles anskaffelse med EU. Såkalt Joint Procurement Agreement (JPA). Norge har meldt sin interesse for å delta i felles innkjøp med EU av et begrenset antall REGN CoV-2, basert på de pasientkategorier dette kan være aktuelt for.

Ny type coronamedisin

Det finnes to godkjente medisiner mot corona i EU og Norge i dag: Remdesivir, som det har vært mye uenighet om, og Dexametason. Ifølge Madsen har Remdesivir ikke blitt mye brukt i Norge. Legemiddelverket har ikke tall på hvor mye Dexametason er brukt, fordi den også brukes til en del andre ting.

Antistoffbehandlingene skiller seg også fra de to medisinene på et viktig punkt:

– De som kan ha nytte av begge de medisinene er de som er alvorlig syke – selv om det er godkjent for alle pasienter. Noe av ideen med antistoffbehandling er at du kan gi det også som forebyggende behandling, sier Madsen.

Sånn fungerer det: Antistoffbehandlingene er basert på «monokronale antistoffer»: Når man utvikler behandlingen tester man forskjellige antistoffer for å se om de binder seg til spike-proteinet i viruset, og lager mer av dem som binder seg best i cellekulturer.

Antistoffene kan deretter injiseres hos en pasient med en positiv covid-prøve, og nøytralisere viruset. Det kan også være at antistoffene beskytter mot å bli syk, hvis du har fått den uten å være smittet. Vis mer

Antistoffene virker mer eller mindre umiddelbart fra du får dem, og brytes ned etter hvert. Det vil kunne ha en effekt på 6 −8 uker, sier han.

Om medisinen vil kunne gis som forebyggende behandling, gjenstår å se:

– Det er et av de store spørsmålene. Det har først og fremst vært gitt til pasienter som har vært smittet, og så har man sett på om sykdommen har utviklet seg eller ikke. Nå må vi se på hvilken godkjennelse det får i Europa, jeg skal ikke spekulere for mye på det før vi har sett hva vitenskapskomiteen eventuelt kommer frem til.

– Kan det være et problem å få en vaksine hvis man har fått en sånn behandling først?

– Om det kan ha betydning for virkning av vaksinen er et av de spørsmålene som må avklares.

Det er samtidig ikke helt nytt å bruke antistoffbehandling på denne måten: Da det ikke fantes en vaksine mot hepatitt A, fikk mennesker som skulle ut og reise hepatitt A-antistoffer, påpeker han.

– Det er ikke noen varig behandling, men det gjør at man kanskje får litt større fleksibilitet i kombinasjon med vaksiner.

