ØKER: Datakrim øker, men politiet henger ikke med, viser Riksrevisjonens ferske undersøkelse. Foto: Lise Åserud / NTB

Riksrevisjonen sterkt kritisk til politiets innsats mot datakrim

Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjort.

Publisert: Nå nettopp

En stadig større andel av kriminaliteten utføres på nett uten at politiet har klart å holde følge med utviklingen, mener Riksrevisjonen og peker på at nettovergrep mot barn og unge øker. Det samme gjør datainnbrudd og nettbedragerier.

Kritikk på mange punkter

– Kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data. Det har dessverre ikke politiet, sier Riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Politiet får klar beskjed om at de mangler kompetanse og kapasitet på etterforskning av datakriminalitet, at støttesystemene fungerer for dårlig, at det er lite samordning mellom politidistriktene og at internasjonalt samarbeid på området er utfordrende.

Samt at politiet mangler oversikt over omfanget av denne typen kriminalitet og at etterforskning og oppklaring av datainnbrudd ikke prioriteres.

Les politiets kommentar lenger ned i saken.

Rapporten kommer bare dager etter at en rapport om politiets kapasitetsutnyttelse viste at den utskjelte politireformen ikke har gitt flere mannskaper i patruljebilene.

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet. Foto: Ragne Borge Lysaker

– Slår hull på selvskrytet

– Det er all grunn for regjeringen til å gå i seg selv når den ene rapporten etter den andre nå slår hull på selvskrytet deres, sier Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet.

– Regjeringen har brukt datakrimalitet og nettrelatert krimalitet som noen av de viktigste grunnene til å gjennomføre politireformen, i tillegg til at vi skulle få flere patruljer på veiene. Regjeringen sentraliserte politiet for å skape større miljøer, men hvor i all verden er resultatene blitt av? spør Klinge.

Hun mener Riksrevisjonen, som også slår fast at politiet ikke klarer å møte utfordringen innenfor økonomisk datakriminalitet, har gjort en meget solid jobb med rapporten.

Undersøkelsen som ble publisert tirsdag viser at politiet avdekker flere ofre og saker hvor det skjer seksuelle overgrep mot barn og unge på nett, men at de er langt unna å forfølge den økende mengden tips.

De ulike politidistriktene og Kripos samarbeider også i liten grad om å utnytte og dele kunnskap fra etterforskning av datakriminalitet, heter det i pressemeldingen fra Riksrevisjonen.

– Det burde de gjort. Seksualforbrytere på nett tar ingen hensyn til grenser, og mange av dem går nok under radaren fordi saker kan virke små og ubetydelige i et enkelt område, mens de i virkeligheten har et stort omfang nasjonalt eller internasjonalt. Her er den nasjonale styringen og samordningen for svak, sier Foss.

– På største alvor

− Vi tar funnene i Riksrevisjonens rapport på største alvor, og kjenner oss igjen i utfordringene som beskrives. Riksrevisjonen peker på flere områder hvor vi må bli bedre, og vi er i gang med å følge opp anbefalingene i rapporten. Det gjenstår fortsatt arbeid, men jeg mener vi er på rett vei, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i en pressemelding.

Rapporten gjelder politiets innsats i perioden 2016 – 2019 og politiet opplyser at de i dag bruker rundt 30 prosent av etterforskningsressursene på knapt tre prosent av de mest alvorlige sakene.

− I 2019 ble det opprettet et nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) hos Kripos. Dette vil sette Kripos i bedre stand til å støtte politidistriktene med spisskompetanse innen bekjempelse av IKT-kriminalitet, heter det i politiets pressemelding.