GARDERMOEN: Bårene blir fraktet ut av transportflyet mandag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Omkomne fra Jan Mayen-snøskred fløyet til Norge

Mandag kveld landet et Hercules-fly på Gardermoen med bårene til de to som omkom i et snøskred på Jan Mayen i lørdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere mandag skrev Forsvarets Forum at Forsvarets transportfly hadde skulle ankommet øya langt ute i havgapet, mellom Nord-Norge og Grønland, med personell som skulle ivareta mannskapene på Forsvarets stasjon på Jan Mayen.

Blant disse var en psykolog og en psykiater med erfaring og kompetanse på krisehåndtering.

Med seg hjem skulle de ha bårene med Robin Karlsen (31) og Bjørg Kathrine Batalden (57).

De to, som begge var sivilt ansatte i Forsvaret, omkom i et snøskred som gikk på øya lørdag ettermiddag.

GARDEN: Det var soldater fra Garden som hentet kistene ved ankomst fastlandet mandag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Mandag kveld hadde flyet returnert til Gardermoen. Etter ankomst ble bårene hentet ut av soldater fra Garden, mens soldater fra Luftforsvarets 335-skvadron stod æresvakt.

Det var lørdag klokken 16.50 at nødetatene fikk melding om ulykken fra Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Meldingen gikk ut på at det tre timer tidligere hadde gått et snøskred i Borgdalen, på vestsiden av øya.

Tre ansatte ved Forsvarets stasjon på øya var på fritidstur da de ble tatt av skredet. En av dem kom seg løs fra snømassene og fikk varslet redningsmannskaper, men dessverre døde begge de to andre.

OMKOM: Bjørg Batalden (57) fra Florø jobbet som sykepleier på Forsvarets stasjon på Jan Mayen. Foto: Firdaposten

Den ene av dem var altså 57-år gamle Bjørg Kathrine Batalden, som hadde vært stasjonert på Jan Mayen siden september i fjor. Batalden var spesialsykepleier.

Den andre var 31 år gamle Robin Karlsen fra Andenes i Nordland. Han var ingeniør på stasjonen.

Både statsminister Erna Solberg og forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttrykte i helgen sine kondolanser.

– Mine tanker går til de pårørende og venner av de omkomne og til deres nærmeste kolleger. Alle vi i Forsvaret tenker på dere og føler med dere i denne triste tiden, sa forsvarssjefen.

Jan Mayen er nesten 380 kvadratkilometer stor, og har tilhørt Norge siden 1930. I tillegg til Forsvarets base, har Norge en værstasjon på øya. De fleste på øya jobber ved en av de to stasjonene.

Rettelse:

I en tidligere versjon av denne saken ble Bjørg Kathrine Batalden i et avsnitt bare omtalt med sitt andre fornavn, ikke begge to. Dette ble rettet 1. februar klokken 21.40.