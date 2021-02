Her skal den avskiltede advokaten Geir Knutsen til å føre en sak for retten. Han er ute på prøve fra fengsel.

Fangen som førte sak for retten

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Geir Knutsen (66) hadde ikke engang sluppet ut fra soning før han igjen befant seg i en rettssak.

Knutsen var ikke blitt vaneforbryter; han var blitt prosessfullmektig.

Fra hjemmesoning møtte han i oktober i fjor opp i tingretten og førte en tvistesak.

Nå er han ute på prøve.

Onsdag i forrige uke argumenterte han i en ny sak for at en annen klient skulle slippe å ta regningen etter at en rusten, hullete, liten yacht sank ved bryggen utenfor Fredrikstads bibliotek.

Knutsen er fratatt advokatbevillingen og straffedømt for alvorlig økonomisk kriminalitet. Det visste dommerne som godkjente ham som prosessfullmektig.

En av klientene hadde han sittet i fengsel med. Til retten hadde han bare sagt at de er venner.

Retten ga Knutsen lov til å føre saken etter en unntaksregel, fordi den var blitt fortalt at Knutsen gjorde oppdraget gratis, som en vennetjeneste. Retten baserte avgjørelsene sin på at Knutsen ikke driver noen form for regelmessig advokatvirksomhet.

Men stemmer det?

Dette er historien om hvordan Geir Knutsen har kunnet fortsette å utføre advokatoppgaver i årene etter at han mistet bevillingen – også mens han sonet straffen sin.

Knutsen selv nekter for at det han gjør kan kalles advokatvirksomhet. Han sier han ikke har egne klienter og at det han i dag gjør er å selge tjenester til advokater og advokatkontorer.

Knutsen krevde heller ikke betaling for de to rettssakene han førte, ifølge dommene i sakene, begjæringene hvor Knutsens ba seg oppnevnt og forklaringen til en av klientene.

Advokatforeningen retter kritikk mot domstolen og mener den aldri skulle latt ham føre sakene for retten.

Foto: Tore Kristiansen

Geir Knutsen hadde alt.

Etter en kort karriere som politijurist og dommerfullmektig begynte han som privatpraktiserende advokat i Bærum. Han var vel ansett og hadde møterett for Høyesterett. Han felte dom over sine kollegaer, som utvalgsleder i Disiplinærnemnden, et organ som behandler klager på advokater.

Hallgeir Vågenes I 2003 fikk han oppført en villa på 630 kvadratmeter ved vannkanten på Nesøya, vest i Oslofjorden. I et stort, underjordisk garasjeanlegg sto luksusbiler av merkene Bentley, Cadillac, Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche og Ferrari. Ved trappen ned til brygga fikk han bygget et stort, oppvarmet, utendørs basseng.

Han tjente millioner hvert år, men det var ikke nok til å finansiere forbruket. Derfor begynte Knutsen med dobbelt bokholderi i 2004.

Noen av klientene fakturerte han som normalt, og betalte skatt og moms på inntektene. Men andre klienter slettet han alle spor etter i datasystemene når jobben var gjort. Han sendte dem fakturaer han laget selv og beholdt kun papirkopier. Slik gjemte han unna store deler av omsetningen sin fra skatt og moms. Pengene ble sluset inn på fem private kontoer.

Dette fortsatte i ti år, uten at noen i Skatteetaten merket noe.

«Pengene brukte han til å opprettholde familiens fasade, med bolig og biler [...] i luksusklassen.» heter det i tingrettsdommen.

Mer enn 25 millioner kroner gjemte Knutsen unna før han til slutt ble avslørt av en kollega, som ved en tilfeldighet kom over to av fakturaene. Knutsen tilsto alt.

Sommeren 2016 mistet Knutsen først retten til å drive som advokat og ble så dømt til tre år og åtte måneder i fengsel. Saken skulle bli anket helt til Høyesterett, som opprettholdt straffen.

Knutsens karriere som advokat, så ut til å være over.

Men senere på høsten ble det opprettet et firma i navnet til Geir Knutsens kone, som har vært arbeidsufør siden 90-tallet. Firmaet het KPK Consulting (KPK er initialene til Knutsens kone).

VG har fått tilgang til en faktura sendt fra KPK Consulting. Den viser at det blant annet er blitt gitt bistand i forbindelse med en stevning, som er et brev som innleder et søksmål.

Regningen er signert av Geir Knutsen. Telefonnummeret som står påført logoen i brevpapiret, tilhører også Knutsen.

Tore Kristiansen Knutsen sier han ikke kan huske dette. – Jeg har prøvd å legge det gamle livet bak meg og begynne på nytt igjen, sier han.

I 2017 begynte Geir Knutsen å jobbe for Advokatfirmaet Rogstad med tittelen juridisk rådgiver og saksbehandler, viser dokumenter VG har fått tilgang til.

Han sto ikke oppført på selskapets nettside eller brevpapir, som lister opp de andre ansatte.

VG har tidligere omtalt hvordan flere avskiltede advokater har jobbet i Advokatfirmaet Rogstad som juridiske rådgivere, som i motsetning til advokat ikke er en beskyttet tittel.

En juridisk rådgiver kan bistå en advokat, på lik linje med hvordan en advokatsekretær for eksempel har lov til å lage et utkast til et brev. Det går imidlertid en grense hvis oppgavene blir så omfattende at de er å anse som rettshjelp som bare advokaten kan utføre.

Dette gjelder for eksempel tilfeller der det er den juridiske rådgiveren som «holder i saken», som i realiteten er den som gir rådene og som driver saken fremover, mens advokaten bare passivt signerer dokumenter og fronter saken utad mot andre aktører, ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

VG har gjennom flere saker vist hvordan den grensen har vært utydelig hos Advokatfirmaet Rogstad, og også er blitt tråkket over.

En grense er helt klar: En avskiltet advokat som jobber som juridisk rådgiver, kan ikke ha egne klienter.

Advokatfirmaet Rogstad har ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.

Foto: Tore Kristiansen

I en epost sendt til en klient som ble fakturert gjennom Advokatfirmaet Rogstad, referer Knutsen til seg selv som klientens advokat.

Knutsen mener dette må dreie seg om en skrivefeil.

– Det synes jeg er merkelig, for det har jeg vært så opptatt av at jeg ikke skal gjøre, sier Knutsen.

I en faktura sendt fra Advokatfirmaet Rogstad i 2018 står Svein Erik Rogstad oppført som ansvarlig advokat, men det er Geir Knutsen som står som referanse på fakturaen.

Svein Erik Rogstad er mannen som solgte navnet sitt til advokatfirmaet for 1.500 kroner, etter å ha havnet i store økonomiske problemer.

Foto: Advokatfirmaet Rogstad

På tidspunktet hvor fakturaen er sendt, var Svein Erik Rogstad rolle i firmaet blitt begrenset: Han hadde avviklet sin lille eierpost og underskrevet en avtale som understreket at han og Advokatfirmaet Rogstad drev separate virksomheter. Han fikk beholde en kontorplass.

Som VG tidligere har omtalt har navnet til Svein Erik Rogstad i tiden etterpå fortsatt blitt brukt i eposter og regninger fra Advokatfirmaet Rogstad.

Svein Erik Rogstad forteller at han ikke har vært kjent med flere av disse epostene og regningene.

VG har fått innsyn i to brev sendt til Næringsetaten i Oslo som Knutsen skrev mens han jobbet i Advokatfirmaet Rogstad.

Brevene er undertegnet av Knutsen, men det står at han sender dem «på vegne av Svein Erik Rogstad».

Også disse brevene er sendt etter at Svein Erik Rogstads rolle i firmaet var blitt begrenset.

I den vedlagte timelisten er alt arbeidet ført på initialene til Svein Erik Rogstad.

Svein Erik Rogstad ønsker ikke å kommentere fakturaen eller brevene.

Knutsen sier han ikke kan huske den aktuelle saken, men gjentar at han ikke har hatt egne klienter.

– For det første var jeg veldig skeptisk til å begynne å jobbe hos Rogstad, fordi jeg kjente til noe av det dere har skrevet om. Så begynte jeg veldig forsiktig, etter at [Svein Erik Rogstad] hadde forsøkt å overtale meg lenge. Jeg var veldig opptatt av at jeg ikke skulle gå over streken, og mener at jeg ikke gikk over streken, sier Knutsen.

Knuten presierer at det han kjente til som gjorde ham skeptisk, var at firmaets daglige leder tidligere var straffedømt.

– Jeg har ikke gjort noe galt hverken nå eller i månedene jeg jobbet hos Rogstad, slik jeg oppfatter det i alle fall.

Fakturaen fra 2018 som VG har fått tilgang til, viser at pengene skulle betales inn på Advokatfirmaet Rogstads driftskonto.

Advokatfirmaet Rogstads betaling av Knutsen skjedde så gjennom KPK Consulting, viser en konkursinnberetning.

KPK Consulting har inntektsført 618.000 kroner i 2017.

Knutsen sier at KPK Consulting først og fremst ble brukt til én ting: å fakturere Advokatfirmaet Rogstad for arbeidet han gjorde der.

KPK Consulting betalte ikke skatten sin, og ble derfor slått konkurs i 2019. Advokaten som fikk ansvaret for konkursboet, oppdaget noe:

«Det er fremkommet opplysninger som tilsier at [...] Geir Knutsen kan ha vært den reelle lederen i selskapet», skriver bostyrer i sin beretning.

– Det er ikke riktig, min kone var styreleder, svarer Knutsen.

– Også for alle reelle formål?

– Altså jeg jobbet jo i firmaet i det daglige, det gjorde ikke min kone, sier Knutsen.

Og legger til:

– Min kone har ikke jobbet i firmaet og vært passiv aksjonær og styreleder.

Da konkursboet ble gjort opp, satt Geir Knutsen allerede i fengsel. Han hadde begynt å sone dommen på tre år og åtte måneder. Men innen to år skulle han være igang igjen.

Høsten i fjor ble et nytt selskap stiftet av Knutsen kone: Legal Backoffice AS.

Selskapet deler adresse med et arkitektfirma hvor Knutsen fikk arbeid under soning. Slik kunne Knutsen slippe ut på såkalt frigang, hvor man får forlate fengselet for å jobbe eller studere. Senere har han sonet hjemmefra.

VG har fått tilgang til flere fakturaer sendt fra Legal Backoffice.

Geir Knutsen står oppført som ansvarlig og referanseperson. Initialene til Geir Knutsen er påført timelistene, som lister opp oppgaver som «klientmøte».

Knutsen forteller at selskapet «selger tjenester til advokater og advokatkontorer» og at han ikke har egne klienter

– Men det ser ikke ut til å være fakturert til advokatkontorer, men det som er beskrevet som klienter?

– Nei, klienter har jeg ikke.

Senere i samtalen tar Knutsen opp muligheten for at det kan være datasystemet hans som feilaktig fører opp «klienter» og «klientmøte» i fakturaene.

– Jeg har kjøpt et sånt timeføringssystem for advokater, og det kan være at at det automatisk føres opp som klienter det jeg fører opp som kunder.

– Men når du sier at du ikke har klienter, men likevel fakturerer andre enn advokater gjennom Legal Backoffice?

– Da er jeg ikke helt sikker på hva du tenker på. Det må ha vært noen enkeltstående, som jeg ikke kan huske akkurat nå. Dette er jo også helt nytt akkurat nå.

Geir Knutsen står knapt oppført med noen ligningsført inntekt i årene hvor KPK Consulting var i drift (160.000 kroner i 2017 og 0 kroner i 2018).

Samtidig skylder han fortsatt Skatteetaten titalls millioner.

Det aktualiserer spørsmålet om kreditorunndragelse, uten at det automatisk kan konkluderes med at Knutsen har gjort seg skyldig i dette, ifølge to advokater med ekspertise på området.

Kreditorunndragelse vil si at man forholder seg illojalt til de man skylder penger, for eksempel ved å gjemme unna verdier som kunne gått til å dekke gjelden.

Knutsen vedkjenner seg at pengene som er tjent i selskapene er et resultat av hans arbeid, men sier pengene tilhører hans kone og ikke ham.

– Jeg fikk råd av en revisor og en meget anerkjent skatterettsadvokat som mente at hvis vi gjorde dette riktig, var det helt innenfor, sier Knutsen.

Den kjente skatterettsadvokaten Sverre Koch (72) forsvarte Knutsen i retten. Han vil ikke svare på om han er den «anerkjente skatterettsadvokaten» Knutsen viser til, men sier:

– Jeg tror ikke han er den første som er gått personlig konkurs og som så har arbeidet for et selskap eid av et familiemedlem, sier Koch.

– Er det problematisk?

– Så lenge man tar lønn og håndterer det ordentlig, så nei.

– Det relevante vurderingstemaet er hva han reelt sett er eier av. Men det kan ofte være et bevismessig vanskelig spørsmål, sier advokat Nadin Askeland Humlen (34).

Foto: Humlen Advokater

Hun jobber i dag som privatpraktiserende advokat, men jobbet i to år i Skatt Øst sin avdeling for å drive inn skatte- og momskrav.

Knut Ro (70), som i flere år har forelest i konkursrett og dekningsloven, påpeker det samme:

– Det er et godt spørsmål, men det er ikke gitt at det er noe galt. Det er vanskelig å si, sier Ro.

Foto: Ro Sommernes advokatfirma

Et avgjørende moment vil ifølge advokatene være hvorvidt Knutsens kone har vært den reelle eieren av selskapet, eller om det er snakk om et proforma eierskap, hvor Knutsen har vært reell eier.

– Det kan være spesielt vanskelig i saker hvor det er ektefeller involvert. De kan koordinere forklaringer og har ofte en felles interesse, som gjør det vanskeligere å få objektiv informasjon, sier Humlen.

I skattesaker har myndighetene i Norge en egen mulighet til å gripe inn mot handlinger som ikke omfattes av en bestemt regel, men likevel ene og alene er gjort for å omgå reglene og spare skatt.

Denne muligheten finnes sannsynligvis ikke når det kommer til kreditorunndragelser, forklarer Humlen.

Knutsen ønsker ikke å kommentere Humlen og Ros uttalelser.

Foto: Tore Kristiansen

Knutsen bor i dag i en leid leilighet. Bilen han kjører står registrert på selskapet Legal Backoffice.

Han setter oppsettet med et selskap hvor han jobber, men hvor verdiene som skapes tilhører kona, i sammenheng med et ønske om å skape et bedre liv for sin kone, mens han «lever på et eksistensminimum».

– Vi bor i en sliten gammel leilighet. Det fortjener vi, fordi jeg har gjort noe galt og tatt min straff og er akkurat ferdig med å sone den dommen nå. Jeg forsøker å finne en eller annen måte å komme videre på. De fleste advokater vil ikke ha noe med meg å gjøre, ikke sant, sier Knutsen.

Og legger til:

– Jeg hadde ikke til hensikt å gjøre noe galt. Jeg har sittet i fengsel i 2,5 år, jeg skal ikke gjøre noe galt hele mitt liv. Det kan jeg forsikre deg om.

En vennetjeneste

Knutsen vant en av sakene han førte i retten, og tapte den som handlet om yachten. I begge tilfeller krevde han ikke salær, ifølge dommene og begjæringene om oppnevnelse.

Det bekrefter også klienten i den første saken.

– For min del har han bare stilt opp for meg som en vennetjeneste. Han var veldig nøye på det at vi ikke skulle ta et salær, sier klienten.

Foto: Monica Kvaale

En unntaksparagraf i loven ble benyttet av dommerne som ga Knutsen rett til å føre saker for retten i oktober i fjor og januar i år.

Den sier at «retten kan tillate at en annen skikket myndig person opptrer som prosessfullmektig». Men det presiseres så at dette ikke kan være noen som driver rettshjelp regelmessig eller som et levebrød.

Advokatforeningen mener det er feil å bruke paragrafen for å slippe til noen som har mistet bevillingen nettopp fordi de, ifølge lovteksten, «gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet».

– Det undergraver tilliten til systemet hvis advokater som har mistet bevillingen fordi de anses utskikket, da kan oppnevnes etter den bestemmelsen. Det er en selvmotsigelse, sier leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen.