VILLMANNSFERD: Flere kjøretøy og personer ble påkjørt av ambulansen som ble kapret av en bevæpnet mann i oktober. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ambulansekapreren nekter for drapsforsøk

Mannen som påtalemyndigheten mener forsøkte å drepe sju personer med en kapret ambulanse, nekter for drapsforsøkene. I april kommer saken opp for retten.

NTB

Publisert: Nå nettopp

– Han erkjenner straffskyld for alt han er tiltalt for, bortsett fra drapsforsøkene. Han sier at han aldri har tenkt på eller hatt til hensikt å ta noens liv, sier advokat Øyvind Bergøy Pedersen til NTB.

Han forsvarer den 33 år gamle mannen som er tiltalt for i alt sju drapsforsøk etter at han kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo 22. oktober i 2019.

Der kjørte han rundt i gatene på Torshov mens politiet forsøkte å stoppe ham.

Nå er det klart at saken mot mannen starter 12. april i Oslo tingrett. Det er satt av tre uker til rettssaken.

24 tiltalepunkter

I alt er det 24 punkter i tiltalen mot mannen.

Ifølge tiltalen truet 33-åringen to politimenn og en sivil mann med hagle etter at bilen han satt i kort tid før han kapret ambulansen, havnet på taket i en ulykke ved Torshovdalen.

Alt skal ha skjedd mens mannen var påvirket av rusmidler.

Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart 47 liter GBL, som er et stoff som blir brukt til fremstilling av GHB, 235 diazepam-tabletter, 33 klonazepam-tabletter, samt mindre mengder amfetamin og heroin under hendelsen 22. oktober i fjor.

Kjørte med avsagd hagle i bilen

I tiltalen er dessuten en hendelse fra 31. august i 2019 tatt med. Da skal han ha kjørt i Oslo mens har var påvirket av narkotika. I bilen hadde mannen en ladd, avsagd hagle.

Hos mannen ble det også beslaglagt store mengder diazepam, en skuddsikker vest, en beholder med tåregass, en slåsshanske, håndjern, øks og batong.

– Rettssaken kommer i det store og hele til å dreie seg om hva som har skjedd i forbindelse med drapsforsøkene han er tiltalt for, sier advokat Pedersen.

FORSVAREREN: Advokat Øyvind Bergøy Pedersen representerer den 33-årige ambulansekapreren. Her i Oslo Tinghus i forbindelse med fengslingsmøte i høst. Foto: Berit Roald / NTB

Han sier at det er enighet om hvor ambulansen har kjørt under politijakten.

– Men hvordan han har kjørt er det ikke enighet om. Derfor vil vi klarlegge mest mulig av faktagrunnlaget, og det er av betydning for å klarlegge skyldspørsmålet, sier han. (NTB)