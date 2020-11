STRAMME INN: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det kan være aktuelt å stramme ytterligere inn på private samlinger. Foto: Terje Bendiksby

Helsedirektoratet: Aktuelt å stramme inn reglene

Et smitteutbrudd settes i sammenheng med to bryllupsfester som ble arrangert i Oslo. Nå sier Bjørn Guldvog at det kan være aktuelt å stramme ytterligere inn på private samlinger.

Mandag har 46 personer testet positivt, og rundt 300 nærkontakter er satt i karantene etter at to bryllupsfester ble arrangert i Oslo for litt over en uke siden. Fire bydeler, Alna, Stovner, Nordstrand og Søndre Nordstrand er berørt.

Høyre i Oslo vil ha drastiske tiltak for å hindre spredning av coronavirus, og Afshan Rafiq (H) sa i går at hun vil stenge for bryllup og andre private fester i Oslo.

– Vi er enige med Ashfan Rafiq om at det er viktig å målrette tiltak der smitten skjer. Det kan være aktuelt å stramme ytterligere inn på private samlinger, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG mandag kveld.

– Innretningen på slike innstramninger drøftes nå.

– Fulgt smittevernreglene

I et intervju med NRK Dagsrevyen uttalte Rafiq at tiltaket er ment for å få ned smitten spesielt i bydeler øst i hovedstaden. Rafiq viser til at mange er blitt smittet på private fester og spesielt bryllup.

– Tallene viser at her må det drastiske tiltak til for at man får kontroll. Spesielt i bydel Stovner ser vi at det er ganske alvorlig, sier en bekymret Rafiq.

Der folk ikke overholder smitteverntiltakene, må det slås hardt ned på, mener hun.

STENGE: Afshan Rafiq (H) sa søndag at hun vil stenge for bryllup og andre private fester i Oslo. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen, bekrefter at begge festene ble arrangert i forbindelse med samme bryllup, som ble feiret over flere dager i to ulike lokaler: Dream og Utsikten.

– Vi har fulgt smittevernreglene til punkt og prikke, sier Sharjil Javaid, daglig leder ved Dream Selskapslokaler på Holmlia, til VG.

Han bekrefter overfor VG at de leide ut lokaler til en bryllupsfest søndag 25. oktober.

– Alle gjestene fikk utdelt munnbind av vakter i døren. Det var ingen dans. Det var utplassert antibac-stasjoner ved inngangen og inne i lokalene. I tillegg har vi tv-skjerm i lokalet der det blir informert om karantene- og smittevernregler, sier han.

Dagens tiltak

Mandag forrige uke kom regjeringen med nye, landsdekkende tiltak etter smitteøkning i landet. Disse skal vare frem til desember.

I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Alle bør være sammen med færre personer i løpet av en uke for å redusere antall nærkontakter.

Fra 200 til 50 på private arrangementer utenfor hjemmet.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Her reduserte regjeringen antall personer på private arrangementer utenfor hjemmet fra 200 til 50.

I Oslo ble det også innført strengere tiltak forrige uke, hvor man blant annet begrenset antall deltagere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering fra 50 til 20 personer.

Se resten av tiltakene i Oslo her: Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Begrensning av deltagere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Stans i innslipp til utesteder etter 22.00.

Påbud om hjemmekontor så langt det praktisk mulig og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, så langt praktisk mulig.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter. Vis mer

Publisert: 02.11.20 kl. 22:25 Oppdatert: 02.11.20 kl. 22:38