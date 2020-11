LEDER STIFTELSE: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman. Foto: Helge Mikalsen, VG

Shabana Rehman til VG: − Jeg gir meg ikke

Shabana Rehman vedgår at stiftelsen Født Fri kan bli bedre på økonomiske rutiner, men hevder at en «dyp urett» er begått ved at stiftelsen er fratatt statsstøtte.

Mandag ble det kjent at IMDi holder tilbake tre millioner kroner i statsstøtte for 2020 til den omstridte stiftelsen Født Fri.

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, sier IMDi-direktør, Libe Rieber-Mohn til VG.

Men stiftelsens leder, komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman, avviser anklagen:

AVVISER ANKLAGENE: Shabana Rehman Foto: Frode Hansen, VG

– Det har ikke vært noe økonomisk rot i født fri, ikke dårlig økonomistyring, ikke skjedd noe ulovlig, ingen mislighold. En liten stiftelse med to ansatte, som har eksistert i 2 år og 7 måneder med over 30 prosjekter gjennomført, sier Rehman til VG.

– Men rapporten tyder på dårlige rutiner, er det ikke noe dere tar selvkritikk på?

– Vi har gått gjennom alt med fagfolk på økonomi og sett at vi kan bli bedre på økonomiske rutiner og det skal vi selvfølgelig implementere, sier Rehman.

– Med denne konklusjonen, legger du ned arbeidet og gir deg nå?

– Nei. En dyp urett er begått. Jeg kan ikke gi meg før vi har fått gjenopprettet organisasjonen gode navn og rykte. Vi kommer til å forfølge saken. Først med klage til Kunnskapsdepartementet, og deretter til Sivilombudsmannen om nødvendig.

IMDi-direktør: – Ikke ryddig

IMDi-direktør Rieber-Mohn fastholder at stiftelsen ikke har vært ryddig nok i økonomien.

– Det har vært en sammenblanding i stiftelsens økonomi og økonomien til leders private foretak, det har vært manglende styring med innkjøp, og manglende skille mellom private utgifter og stiftelsens utgifter, sier Rieber-Mohn til VG.

– Men da rapporten ble lagt fram gikk man høyt ut med at de hadde vært på konsert med a-ha i London og på Spa-hotell, men konserten var gratis og de var ikke inne på selve spaanlegget på hotellet. Er det noe dere angrer på i den første fremstillingen?

– Det kan ha vært unøyaktigheter i det første utkastet, men dette er presisert i den endelige rapporten. De har fått mulighet til kontradiksjon fire ganger, sier Rieber-Mohn.

MØTTE VG: Shabana Rehman hadde med stiftelsens advokat Harald F. Strandenæs under et intervju med VG i september. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Ble ikke hørt

Men Shabana Rehman føler ikke at stiftelsen er blitt hørt i sine tilsvar. Hun forklarer til VG at stiftelsen har vi fått tre ukers klagefrist, men har ingen penger og ingen ansatte.

– Det ser ikke ut som IMDi har tatt tilsvaret vårt på alvor. Som om de ikke har lest det. Dette oppfatter jeg som nok et forsøk på at IMDi beskytter seg mot den kritikken mot prosessen som nå er dokumentert, sier Rehman til VG.

– Jeg merker meg at de har brukt seks uker på dette vedtaket mens de bare brukte noen timer på å frata Født Fri statsstøtten. Jeg ser at IMDi ikke har foretatt noen egen vurdering av EY rapporten opp mot den dokumentasjonen vi har sendt inn, fortsetter hun.

15 millioner

Regjeringen gikk 21. september ut med at de kutter støtten til «Født Fri». Stiftelsen skal ha brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til, og mangler god økonomistyring, hevdet en rapport fra Ernst og Young, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.

«Født Fri» ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide mot negativ sosial kontroll og likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

Siden 2017 har stiftelsen mottatt i overkant av 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og gjennom tilskuddsordninger forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), blant annet som nasjonalt ressursmiljø.

Flere angivelige uregelmessigheter er knyttet til to skriveseminarer for Stovnerrevyen 2019 og en dokumentarfilm om årets revy, der komiker Zahid Ali og Rehman jobbet sammen. Les om den omstridte revyen her.

EY-rapporten

Undersøkelsene av Født Fris økonomi er foretatt av revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) og har blant annet avdekket følgende, skriver IMDi i sin oppsummering:

Sammenblanding mellom stiftelsens økonomi og daglig leders private foretak

Manglende styring og kontroll med anskaffelser og innkjøp

Manglende skille mellom jobbrelaterte og private utgifter

Brudd på bokføringsloven og skattebetalingsforskriften

Mangelfull bruk av prosjektkoder og kostnadsspesifisering i regnskapet som gjør etterprøvbarheten svært vanskelig

