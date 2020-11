Foto: Frank Valde

Rekkehus i fare for å kollapse – ni personer evakuert

Et rekkehus med fire leiligheter står i fare for å kollapse i Trondheim. Ni personer har blitt evakuert.

– Vi fikk melding fra en beboer kl. 12.05 om at det kom høye knake- og smellelyder fra huset, samt utbuling på veggene, sier operasjonsleder Trond Volden.

Det førte til at totalt ni beboere fra fire ulike leiligheter i rekkehuset ble evakuert.

– Alt tyder på at dette skyldes oppussingsarbeid i en av leilighetene, og at noen har fjernet deler av de bærende konstruksjonene i bygget, sier Volden.

Like før klokken 16.30 opplyser operasjonsleder Øystein Sagen at politiet fremdeles er på stedet i påvente av at et forsikringsselskap skal komme og ta over ansvaret for huset. Politiet har sperret av området rundt rekkehuset.

– Det er fremdeles fare for at det skal rase sammen, så vi står der i påvente av at forsikringsselskapet kommer, sier Sagen til VG.

Fikk melding for en uke siden

Sagen forteller at politiet fikk melding om store skader i det samme rekkehuset for en uke siden. Da skal det ha blitt revet et tak i forbindelse med oppussing, opplyser operasjonslederen.

– Tirsdag 3. november ble det opprettet sak på forholdet. Det ble opprettet en anmeldelse, men saken er nå henlagt, sier Sagen.

Ingen personer har blitt skadet i forbindelse med hendelsene.

Styreleder i Nyveilia grendelag, Kristian Trøan, forteller at taket på rekkehuset ga etter forrige søndag i forbindelse med riving og oppussingsarbeid. Flere betongelementer skal ha falt ned. Han sier at den ytterligere skaden som har skjedd nå kan ha skjedd på grunn av at taket har blitt tynget ned av regnværet som har vært de siste dagene.

– Det kan se ut til at takgummien har hengt igjen og på grunn av regn blitt tyngre og trukket med seg fasaden innover, sier Trøan.

Han sier at styret og alle naboene har medfølelse med dem som er berørt, og understreker at det ikke er grunn til å tro at skadene skyldes en underliggende feil i konstruksjonen.

– Det er bygget tilsvarende leiligheter på Huseby, Ranheim og Vikhammer, og det er ingen grunn til å tro at det er en konstruksjonsfeil, sier han.

VG har vært i kontakt med en eier av leiligheten, som bekrefter at hendelsen for en uke siden skjedde i forbindelse med oppussing, og at de ytterligere skadene søndag skjedde i den samme leiligheten.

