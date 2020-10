STRAMMER INN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Gorm Kallestad, NTB

Ber Oslo-borgere redusere sosial kontakt: Maks ti kontakter i uken

Byrådet i Oslo anbefaler at ingen er i kontakt med mer en ti ulike personer i løpet av en uke. Unntaket er husstandsmedlemmer, barnehage- og barneskolekohorter og kolleger.

Oppdatert nå nettopp

Anbefalingen fra byrået er et av flere tiltak som ble presentert på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Det betyr at folk må begynne å ha oversikt over sine nærkontakter og generelt begrense den sosiale interaksjonen med andre til et minimum, sier Raymond Johansen.

Tiltaket er ofte omtalt som «sosiale bobler» og er blant annet kjent fra Belgia.

– Vi må få ned mobiliteten i samfunnet. Få ned antall nærkontakter, få ned antall folk vi møter. Kan du jobbe hjemmefra? Gjør det. Kan du utsette konfirmasjon, bryllup eller selskap? Gjør det. Kan du oppfordre vennegjengen til å droppe håndhilsning og klemming? Gjør det, fortsetter han.

Under pressekonferansen ble Johansen spurt om ti personer også inkluderer de man møter i jobbsammenheng. Han svarte først bekreftende på dette, men presiser overfor VG i intervju etterpå at det ikke stemmer.

Sosial kontakt: Samme rom i 15 minutter

De ti er altså sosiale kontakter med unntak av kolleger, husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

Johansen sier at en sosial kontakt vil være definert som en person man har vært i samme rom med i 15 minutter, men presiserer at folk må tenke seg om selv.

– Vi at det å oppholde seg i sammerom i mer enn 15 minutter øker smittefaren. Har du noen på en kopp kaffe, eller et glass vin eller en du interagerer med så er det en sosial kontakt, sier Johansen.

– Det går sikkert an å si at er du i butikken og står å snakker med han i kassa så er det en sosial kontakt, men her er det nok meningen å definere og gi et signal om å ha minst mulig kontakt. Det er det som er det overordnede her, så kan folk da nødvendigvis tenkte litt selv på hvor mange de har kontakt med, fortsetter han.

les også Kilder til VG: Vil stramme inn for arbeidsreisende

Ifølge Johansen er det opp til hver enkelt å holde oversikt. Tiltaket er en anbefaling, ikke et påbud.

– Det er ikke sånn at det er mulig å ha et politi som går rundt og sjekker om du har 11 eller 12 eller 13. Det er en kjøreregel. Smittesporingsarbeidet er mer og mer krevende, sier Johansen.

Et av de andre tiltakene Oslo innfører, er at alle som ikke må være på arbeidsplassen fysisk skal ha hjemmekontor. Det er sentralt å redusere antall kontakter, sier Johansen.

– Oslo-folk har vist at vi kan, at vi tar vare på våre svakeste, at vi er villige til å ofre mye for å gjøre oss alle trygge. Kampen mot corona er lagt fra over, vi må stå i dette lenge til, hjelpe hverandre og bite tennene sammen.

De nye tiltakene gjelder fra førstkommende torsdag klokken 12.00.

Regjeringen legger frem nye nasjonale coronatiltak mandag klokken 16.00.

Publisert: 26.10.20 kl. 14:47 Oppdatert: 26.10.20 kl. 15:21

Mer om Coronaviruset Raymond Johansen