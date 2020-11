FEIL VEI: Sara Byfors, avdelingssjef i Folkhälsomyndigheten, forteller at grafene går langsomt oppover. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

35 nye dødsfall i Sverige

Sverige har siden fredag fått 35 nye corona-dødsfall – og kurven går langsomt oppover.

Det opplyser svenske helsemyndigheter på en pressekonferanse tirsdag.

Mellom uke 44 og 43 var det en fordobling i antall smittetilfeller i nabolandet. Smitteøkningen har ikke vært like bratt mellom uke 44 og 45, noe som kan tyde på en viss utflating. Samtidig påpeker helsemyndighetene at visse regioner har nådd sitt kapasitetstak når det gjelder testing.

Grafene går oppover

Sara Byfors, avdelingssjef i Folkhälsomyndigheten, forteller at grafen går langsomt oppover:

– På samme måte som andre grafer, går denne også oppover, men ikke så brått ennå. Men det kommer til å bli flere, dessverre.

130 personer trenger nå intensivbehandling på svenske sykehus, som er stor økning, ifølge seksjonssjef Emma Spak ved Sveriges kommuner og regioner (SKR).

Totalt gjennom pandemien har 6057 personer i Sverige dødd etter å ha fått påvist covid-19. I samme periode har 162.240 personer blitt bekreftet smittet. Tallet har økt med 15.779 tilfeller siden fredag forrige uke.

På bakgrunn av smitteøkningen har svenske myndigheter besluttet å skjerpe smittevernreglene i regioner med høyt smittetrykk. Det gjelder Kalmar, Västerbotten og Norrbotten.

Innbyggere i de to sistnevnte regionene blir bedt om å holde seg hjemme og å unngå unødvendige reiser i og mellom regionene, etter råd fra Folkhälsomyndigheten.

Merk: Sverige rapporterer ikke tall i helgen, noe som gjør at grafen viser et stort hopp tirsdag.

Svenske Aftonbladet spør under preseskonferansen hvordan julen vil bli:

– At julen blir noe av, er vi alle enige om. Det handlere snarere om hva slags julefeiring vi vil få. Man bør sikte seg inn på at det blir i mindre selskap. Rådene om å avstå fra sosiale sammenkomster kommer definitivt til å gjelde. Vi får se hvordan smittesituasjonen er da, det kan vi ikke si noe om nå, svarer Byfors.

Mandag ble det kjent at hver femte person i Stockholm tester positivt.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det tyder på en omfattende smittespredning i samfunnet.

– Det er klart at dette viser en svært alvorlig smitteutvikling i Sverige. Det er skremmende med tanke på at Sverige og Norge hadde en nesten identisk smittesituasjon tidligere i høst, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Til sammenligning viser FHIs siste tall at omkring to prosent av dem som testes for covid-19 i Norge er smittet. FHIs siste ukerapport viser at 4,3 prosent av testene i Oslo var positive i uke 44.

Publisert: 10.11.20 kl. 14:43 Oppdatert: 10.11.20 kl. 14:56

