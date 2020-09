HENLEGGER: Spesialenheten for politisaker holder til på Hamar. De har nå henlagt saken hvor en politimann avfyrte to skudd under biljakt på E6 i fjor sommer. Foto: Jo E. Brenden

Avfyrte skudd under biljakt: Spesialenheten henlegger sak mot politimann

Etter at politibilen hadde blitt rygget på to ganger under biljakten på E6, avfyrte politimannen to skudd mot varebilen. Spesialenheten har nå henlagt saken.

Nå nettopp

Spesialenheten for politisaker mener at politimannen handlet i nødverge, og at han ikke hadde andre muligheter da han avfyrte to skudd mot varebilen i august i fjor.

De har nå henlagt saken som intet straffbart forhold.

Det var på formiddagen 6. august i fjor at patruljebilen fikk melding om et mulig svindelforsøk av verktøy hos en bedrift på Jessheim. Da patruljen ankom stedet hadde varebilen dratt fra butikken, men det var lagt inn sporing i verktøyene som var borttatt. Politiet fant derfor igjen bilen på E6 på vei mot Oslo.

les også Politiet avfyrte skudd under biljakt: – Han skjøt for å drepe eller skade oss

Varebilen stanset på en veiskulder etter noen hundre meter, og ifølge avgjørelsen fra Spesialenheten rygget varebilen plutselig rett inn i politibilen med stor kraft, før den kjørte av gårde igjen. Dette ble starten på en biljakt inn i Oslo, hvor patruljen tok igjen varebilen i en bakke på Stovner. Her rygget varebilen på ny og traff politibilen med stor kraft.

Politimannen har i sin forklaring til Spesialenheten sagt at det deretter virket som om varebilen skulle rygge inn i dem en tredje gang, og at han aldri tidligere hadde følt en slik frykt for han og kollegaens liv som han gjorde på dette tidspunktet.

Han avfyrte derfor to skudd mot bilen.

Hevdet de var utsatt for drapsforsøk

Paret som satt i varebilen snakket med VG noen dager etter biljakten, og de mente da at de var blitt utsatt for drapsforsøk av politiet.

– Jeg er sikker på at han skjøt for å drepe eller skade oss. Han kunne skutt så mange andre steder, sa kvinnen i 20-årene til VG da.

De mente at politimannen hadde satt skuddene i varebilens kupé, men Spesialenheten er uenig i dette.

Ifølge avgjørelsen satt politimannen i passasjersetet da han avfyrte to skudd ut gjennom vinduet, hvor ett av skuddene traff varebilens venstre bakdør, mens det andre traff den høyre. Skuddene hadde ikke trengt gjennom førerhuset i varebilen.

les også Politibetjent avfyrte to skudd under biljakt – tas midlertidig ut av tjeneste

De mener at politimannen selv fryktet for sitt og kollegaens liv og ikke hadde andre muligheter enn å avfyre skuddene. De mener at måten sjåføren brukte bilen, gjorde den til et farlig redskap med høyt fare- og skadepotensiale, selv om politibetjentene satt inne i bilen.

I avgjørelsen bemerker Spesialenheten at verken sjåføren eller passasjer i varebilen ble skadet, og de mener at skuddene var varselskudd som ikke var egnet til å skade.

Ikke bevæpningstillatelse

Politimannen hadde ikke fått bevæpningstillatelse da skuddene ble avfyrt. Denne ble først gitt i etterkant, da en annen patrulje fikk stanset varebilen og pågrep både sjåfør og passasjer.

Våpeninstruksen sier at bevæpningstillatelse som hovedregel skal gis av politiets operasjonsleder eller av politimester. I særlige tilfeller kan likevel den enkelte tjenestepersonen beslutte bevæpning i tilfeller som krever umiddelbar innsats og det ikke er tid eller mulig å innhente tillatelse fra andre.

les også Dømt etter dramatisk biljakt utenfor Molde

– Spesialenheten legger til grunn at våpenet ble benyttet for å avverge et ulovlig angrep, og at det ikke var andre aktuelle handlingsalternativer, heter det i avgjørelsen, hvor det fremgår at de mener at skuddene som ble avfyrt var nødvendige.

Politimannen som avfyrte skuddene ble tatt midlertidig ut av tjeneste etter hendelsen.

Dømt for politivold

Sjåføren av varebilen ble i juni dømt for vold mot politiet for forholdet, og i dommen fra Follo tingrett kommer det frem at sjåføren mente at det første sammenstøtet med politibilen var et uhell fordi han tok feil av girene. Han innrømmet at det andre sammenstøtet var ment for å ødelegge politibilen og dermed hindre at politiet kunne fortsette jakten på dem.

Tingretten hadde ingen tro på at den første krasjen var et uhell, og mener at vitneforklaringene fra politimennene tilsier at sammenstøtet var både kraftig og målrettet. At sjåføren deretter forlater stedet i full fart og like etterpå på ny rygger inn i politibilen, gjorde at retten mente at begge krasjene var bevisste.

Publisert: 26.09.20 kl. 09:18

Mer om Krim