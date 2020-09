LØPER FRA STEDET: Ifølge en video VG har fått tilgang til løper syv personer fra stedet i løpet av eller etter hendelsen. Foto: VG-tipser

16-åring hugget i ansiktet i Oslo – tre mindreårige pågrepet

En 16 år gammel gutt er sendt til sykehus etter å ha blitt hugget i ansiktet på Bogerud i Oslo. Tre personer er siktet for kroppsskade, og blir fremstilt for varetektsfengsling.

Oppdatert nå nettopp

Like etter klokken 06 fredag morgen opplyser politiet at to unge menn er pågrepet etter at en 16-åring ble hugget i ansiktet med en stor kniv ved Bogerud T-banestasjon i Oslo torsdag.

Fra før var én person pågrepet i saken.

– Alle tre er mindreårige, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det skal gjøres uten opphold når det er snakk om mindreårige, opplyser seksjonsleder for etterforskning enhet Øst, Terje Bechmann Dahl fredag ettermiddag.

De som er involvert i hendelsen er ungdom politiet har kjennskap til fra før, opplyser han.

– Vi kommer til å etterforske saken gjennom helgen. Saken er høyt prioritert hos oss, blant annet fordi de er mindreårige og det er en grov hendelse.

Bechmann Dahl ønsker derfor ikke å utelukke at det kan komme flere pågripelser i nærmeste framtid. Han legger til at publikum ikke trenger å være bekymret.

– På bakgrunn av de opplysningene vi har nå tyder på at fornærmede ikke er et tilfeldig offer, så lokalmiljøet trenger ikke være bekymret, avslutter seksjonslederen.

fullskjerm neste ALVORLIG SKADET: En gutt ble torsdag kveld hugget i ansiktet med en stor knivlignende gjenstand ved Bogerud T-bane i Oslo. Alle foto: Jil Yngland, NTB

Da VG snakket med operasjonsleder Tor Gulbrandsen i 06.15-tiden fortalte han at de hadde fått informasjon om flere navngitte personer før de gikk til pågripelse.

– Vi har hatt et ganske omfattende søk i nærområdet, i tillegg til at vi har jobbet med innkommende opplysninger gjennom hele natten, sa Gulbrandsen.

– Vi har pågrepet to som nå er siktet for kroppsskade. Vi har indikasjoner på at det er flere gjerningspersoner enn som så, og vi jobber fortsatt intenst med saken. Du skal ikke utelukke at det blir flere

pågripelser, la han til.

VG har fått tilgang til en video av hendelsen, som viser flere personer som slår med gjenstander og sparker en person som ligger på bakken, før de løper fra stedet. Flere forbipasserende kommer så til personen.

– Da vi kom til stedet hadde de fleste løpt, én person lå igjen. Det dreier seg om rundt åtte personer som var involvert. Det kom mange meldinger inn om machete, øks eller en stor kniv, sa politiets operasjonsleder Vidar Pedersen til VG torsdag.

les også To siktet for grov kroppsskade etter knivstikking i Oslo

Den skadede 16-åringen har et dypt kutt i ansiktet, og er blitt kjørt til sykehus med ambulanse.

Politiet opplyste til VG like etter hendelsen at vedkommende var alvorlig skadet. Fredag morgen sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen at han nå er betegnet som lettere skadet.

– Vet dere noe mer om omstendighetene rundt hendelsen, var dette et tilfeldig angrep?

– Det er alltid litt tidlig å gå ut med slik informasjon, men vi har et bilde av at det ligger en historikk her som gjør at dette ikke var helt tilfeldig, sier operasjonsleder Gulbrandsen og legger til:

– Vi tar slike hendelser svært alvorlig. Når det skjer en såpass alvorlig hendelse med bruk av forskjellig type stikkvåpen, er det selvsagt farlig for de involverte, men det kan også være farlig for folk i nærheten.

– Mye blod

VG snakket torsdag med et vitne som bor like ved Bogerud T-banestasjon der hendelsen skjedde.

– Jeg hørte først skriking som hørtes ut som krangling. Så ble det mer gråtende skrik. Da kikket jeg ut av vinduet, sier han.

Han opplyser at han ringte politiet.

– Det var mellom fem og syv ungdommer samlet rundt en. De slo ham med forskjellige gjenstander, det så ut som macheter, forteller vitnet, som sier han var først på stedet samtidig som politiet kom.

– Det var mye blod. Politiet ga ham førstehjelp før ambulansen kom, forteller han.

Vitnet tror ungdommene var mellom 15 og 19 år.

– Det er jo ikke noe hyggelig når sånt skjer i nabolaget, unge mennesker med våpen. Det er trist å se, sier han.

Publisert: 24.09.20 kl. 19:04 Oppdatert: 25.09.20 kl. 16:32

