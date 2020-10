KALD UTFORDRING: En av de mest kjente vaksinekandidatene, den amerikanske Moderna-vaksinen, bruker RNA-teknologi og må dermed lagres svært kaldt. Foto: Hans Pennink / FR58980 AP

FHI har frist til 1. desember – må være klar for en coronavaksine

Noen av coronavaksinene må kanskje lagres i 70 minusgrader og krever spesielle sprøyter. FHI har mye å forberede før Norge kan vaksineres.

Over 200 potensielle coronavaksiner utvikles nå rundt om i verden. Norske myndigheter håper de første dosene av en trygg og effektiv vaksine kan komme til Norge allerede i vinter.

Men utfordringen er ikke over når en effektiv vaksine er klar.

Myndighetene må også være klare til å vaksinere befolkningen. Det blir ingen enkel jobb. For de vet ennå ikke hvilken vaksine som faktisk kommer og hvordan den vil virke.

– Skrekken må være at en vaksine er klar. At vi har en som virker, som er effektiv og kan hjelpe Norge, men vi får ikke til å lagre den og får ikke til å sette den i folk?

– Ja, det er selvfølgelig en situasjon vi ikke må oppleve. Og det planlegges det for. For noen av disse vaksinene kreves det spesielle typer kanyler og spesielle sprøyter, så vaksinen ikke blir inaktivert før den blir satt, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

NY TEKNOLOGI: Tesla-topp Elon Musk presenterer her en RNA-printer på et møte i Berlin i september. Han samarbeider med vaksineprodusenten Curevac, som lager en vaksine basert på RNA-teknologi. Foto: TOBIAS SCHWARZ / POOL

FHI har fått en frist 1. desember: Helse- og omsorgsdepartementet har bedt dem legge til rette for en oppstart av vaksinasjon da.

Fryser-problemet

Når en vaksine sendes til Norge, må den naturligvis lagres et sted før dosene kan leveres ut til folk. Flere av kandidatene som har kommet lengst i vaksinekappløpet, kan imidlertid bli krevende å lagre.

Hva er de ulike typene vaksine? Les mer i VGs vaksineoversikt

To vaksiner som Norge kan få tilgang til – Moderna-vaksinen og BioNTech/Pfizer-vaksinen bruker nemlig RNA-teknologi. For å holde seg stabile, må RNA-vaksiner lagres på svært lave temperaturer. Moderna har anslått 20 minusgrader, men at den tåler noen dager i kjøleskapstemperatur. Andre RNA-kandidater er mer krevende.

– RNA-vaksinen vil kreve en betydelig grad av nedkjøling. Man antyder ned mot 70 grader både ved lagring og distribusjon av vaksinen til vaksinesteder. Og eventuelt også lagring ganske kjølig på vaksinestedet, sier Bukholm i FHI.

VIKTIGST «Aller viktigst nå, er å bidra til å tilby Norges befolkning en vaksine som er testet og godkjent, slik at vi kjenner de positive effektene av vaksinen og de mulige usikkerhetene knyttet til bivirkninger. Det blir viktig å gi god informasjon om dette, slik at befolkningen er i stand til å gjøre gode valg», sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI. Foto: Krister Sørbø

– Å få til dette, å få alle disse ulike elementene til å arbeide sammen, og at vi får dette organisert på en god måte, det krever veldig god planlegging, sier områdedirektøren i FHI.

Et virvar av løsninger

En logistikk-nøtt kan det også bli om den coronavaksinen Norge ender opp med krever to doser. Både Moderna og BioNTech/Pfizer gjør nemlig det.

Ikke bare skal du organisere at folk skal få disse vaksinene én gang, men folk må også komme tilbake til rett tid for dose to. Og det er slett ikke sikkert at vi bare skal forholde oss til én vaksine heller.

– Det er ikke utenkelig at vi kan ha tre/fire forskjellige vaksiner som skal gi til forskjellige grupper av befolkningen, sier Bukholm i FHI.

KAN VIRKE ULIKT: Vaksiner kan ha ulike effekt på ulike grupper i befolkningen. Noen vaksiner kan for eksempel virke bedre på eldre, mens andre kan ha best effekt på unge. Her testes masseproduksjon og pakning av vaksinekandidaten til Universitetet i Oxford / AstraZeneca i Roma. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

Noen vaksiner kan være gode på å beskytte mot alvorlig sykdomsforløp og død, men hindrer ikke at du smitter andre. Andre vaksiner kan være bedre på å hindre smittespredning.

Det er altså ikke slik at når én coronavaksine er klar, så er kappløpet over.

Derfor er det heller ikke rett frem å slå fast hvem som skal få en vaksine først, før det er klart hvilken (eller hvilke) vaksinekandidater som lykkes.

Før 1. desember

Akkurat nå jobber FHI med en plan for å organisere vaksinasjonen og få på plass riktig utstyr.

– Det vil være ulike milepæler i dette arbeidet i tiden fremover, for å få på plass planer for hvordan lagring, distribusjon, vaksinasjon, overvåkning av effekter og bivirkninger, samt informasjon, skal foregå, sier Bukholm i FHI.

– Har dere bestilt det utstyret dere trenger allerede?

– Vi har bestilt ganske mye utstyr, så ser vi på i hvilken grad vi må komplettere det utstyret, i forbindelse med spesielle krav til spesielle vaksiner, sier Bukholm.

– Men dere vil være klar og ha alt på plass til 1. desember?

– Det er målsettingen, svarer områdedirektøren i FHI.

12 ulike vaksinekandidater er aktuelle for Norge. Fire av dem er basert på DNA- eller RNA-teknologi:

Publisert: 06.10.20 kl. 07:52 Oppdatert: 06.10.20 kl. 09:48

