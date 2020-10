KAKAO I KOPPEN: Statsminister Erna Solberg inviterte til varm kakao da hun møtte VG i Ekebergparken fredag. Foto: Terje Bringedal

Solberg ber bedriftene holde julebord for sine ansatte

EKEBERGÅSEN (VG) Statsminister Erna Solberg (H) sier det norske folk må regne med at coronaen også vil begrense livene våre neste år. Men vil at du skal gå på julebord med kollegaene dine.

Hun leverer den hittil største budsjettlekkasjen før statsbudsjettet legges frem onsdag:

– De siste månedene har vist oss at coronapandemien ikke er over ennå. Vi vil gjøre det som trengs for å få Norge trygt gjennom coronapandemien også neste år. Derfor kommer vi til å bruke omtrent 25 milliarder kroner til å håndtere pandemien neste år, sier Erna Solberg.

VG møter statsminsteren og de to partilederne fra regjeringspartnerne KrF og Venstre, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby - over en kopp med varm kakao, i litt disig høstvær ved skulpturparken i Ekebergåsen.

For å prate om hvor lenge vi må leve i dette kunstige coronalivet, minst en meter fra hverandre, bak masker på bussen - et liv uten klemming og dansing.

– 25 nye coronamilliarder neste år tyder på at vi må forberede oss på at coronalivet vil fortsette også gjennom 2021?

– Vi vet ikke når det kommer en vaksine, men vi må regne med at smitteverntiltak vil bli videreført gjennom 2021. Vi kan nok ikke regne med å vende tilbake til helt normale liv, slik vi levde før 12. mars, i løpet av neste år, men vi håper at mange av tiltakene kan avvikles når vi kommer mot sommeren, sier Solberg oppriktig.

Hun vet det er en beskrivelse mange frykter - at vi må leve våre unormale liv mye lenger.

– Mange bransjer vil fortsatt slite

- Vi risikerer et coronaliv gjennom hele 2021?

– Ja, det risikerer vi, i ulik grad. Vi ser at mange bransjer vil fortsette å slite gjennom 2021; flyindustrien og reiseliv spesielt, fordi det vil ta tid før vi får tilbake de samme reise- og feriemønstrene; til det samme livet da flyselskap gjorde storinnkjøp av fly, sier hun lakonisk og legger til:

– En del bransjer vil slite også gjennom 2022.

Hun understreker at de vil gjøre alt for å holde tiltakene på et så lavt nivå som smittespredningen tilsier.

– Jeg tror verken vi kommer til å reise med buss som normalt, eller gå på konsert rett etter nyttår. Vi er opptatt av tiltakene må tilpasses smittesituasjonen.

VG besøkte nylig Hotel Bristol i Oslo, hvor flesteparten av over tyve konferanserom stod tomme, selv om de var coronaklarert med lang avstand mellom stolene: Bedriftene tør ikke arrangere seminar eller julebord.

Julebord og julegave

Der kommer hun med en hyggelig oppfordring:

– Jeg synes det fint om bedriftene avholder julebord for sine ansatte, med de begrensningene som gjelder. Vi klarte å avholde landsmøte, dog mange steder rundt om i landet, men vi kom sammen. Lunsjen ble ikke helt den samme, da du måtte sitte to meter fra bordkavaleren, men det var likevel hyggelig, sier hun.

– Vi klarte også å samle 186 delegater i en sal på Gardermoen; det går an, sier Melby.

Hun oppfordrer bedriftene til å arrangere julebord.

– Ja, det synes jeg de kan gjøre. Innenfor trygge smittevernsrammer er det fullt mulig å arrangere julebord for ansatte. Det vil kunne bidra til aktivitet for en bransje som sliter. Selv om det ikke blir dans, kan bedriftene leie inn folk til kulturelle innslag, så kan de også få litt hjelp, sier Melby.

KrF-leder Ropstad sprer en annen ide, som det også lukter førjulsglede av.

– Vi er avhengige av at flest mulig virksomheter går godt. Hvis en bedrift gir et gavekort på eksempelvis 1000 kroner til sine ansatte, for at de skal gå en tur ut og spise på restaurant, så vil det bidra til økt omsetning.

Han legger humrende til:

– Finansminister Jan Tore Sanner har sogar klarert at det ikke vil være en skattepliktig gave.

Blant annet til vaksiner

De er litt påholdne med å informere om hvordan de 25 milliardene skal fordeles.

– Detaljene vil dere få vite når vi legger frem statsbudsjettet onsdag, men jeg kan si at vi vil bruke mye penger på helsehjelp og beredskap i helsesektoren. Og ikke minst til vaksiner. Men også penger til grunnleggende tjenester som kommune, kollektivtransport og politi. Det skaper trygghet og tillit i en krevende tid, sier Solberg.

Her kan du lese om tiltakenes overordnede mål:

Her er regjeringens mål med de nye coronatiltakene 1. Få folk tilbake i jobb: Bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flest mulig kommer i arbeid. 2. Sikre flere bein å stå på: Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv. Vi bygger vei og bane, og bedrer rammebetingelsene for bedriftene. 3. Skape en grønn fremtid: Legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. 4. Bygge kompetanse: Vi skal sørge for at flere fullfører videregående skole, og flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Vi skal videreutvikle Utdanningsløftet 2020. 5. Inkludere flere: Alle skal få muligheten til å delta, både i arbeidsliv og i samfunnslivet. 6. Bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet, og videreføre et sterkt internasjonalt engasjement. Vis mer

– Noen av tiltakene i 2021 som handler om å holde hardt rammede bransjer flytende gjennom krisen og skape aktivitet der det er mulig, som kollektivtrafikken, reiseliv og kulturlivet, sier Ropstad.

– Er 25 milliarder sammenlignbart tall med de 126 milliardene dere har brukt på coronatiltak i 2020?

– Ja, i hovedsak er de det. De 25 milliardene skal brukes utover i 2021, så får vi se hvilket behov det vil være for eventuelle nye pakker eller justering i revidert budsjett før sommerferien, sier Ropstad.

Han legger til:

– Vi ønsker å holde tiltakene oppe, men så lavt som mulig: Det er bedre å bidra til statsbudsjettet enn å få fra det.

Statsministeren kikker på sin statsråd og ler.

– Det der er det jeg som har sagt.

– Hva sier dere til de unge i dag; for russen røyk russetiden og nå sitter studentene og følger forelesningene på nettet uten sosial kontakt?

– Vi er veldig opptatt av å følge opp de unge. Vi må hindre at en generasjon går tapt. Vi ser av rapporten som ble lagt frem fredag, at man er spesielt bekymret for at coronakonsekvensene er størst for de unge. Derfor er flere av våre nye tiltak nettopp rettet mot å hindre at unge faller utenfor, som følge av blant annet at vi nå er mer isolert, sier Melby.

– Oslo har et problem..

Det er fredag formiddag og intervjuet går mot slutten. Vi går litt inn i skogen - og kikker på utsikten over byen.

– Det er en fantastisk flott by, selv om den ikke er like fin som Bergen, sier Solberg og legger til:

– Oslo har ett problem; den er styrt av et rødgrønt byråd, sier hun.

Vi ser på henne; og ser et lite glimt i de bergenske øyne.

