25 nye smittede i Bergen siste døgn

Det er for tidlig å si om det er en nedadgående smittetrend i kommunen, ifølge byrådsleder Roger Valhammer.

Byrådsleder Roger Valhammer opplyser på en pressekonferanse tirsdag at 25 personer er bekreftet smittet i Bergen siden i går.

Det er syv færre enn mandag, da 32 ble registrert smittet.

– Dagens tall er noe lavere enn man har sett den siste uken, men det er for tidlig å si om det er en nedadgående trend, sier Valhammer på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Til NRK understreker han at det kan være variasjon fra dag til dag som gjør at det er for tidlig å konkludere med at smittetrenden synker i Bergen.

Fem av dem har ukjent smittevei - flere av de 20 andre er nærkontakter av tidligere registrert smittede.

Ytterligere én ved Gartnermarken Omsorgpluss er blant de smittede.

– Vi holder fremdeles trykket oppe på å øke testkapasiteten, sier Valhammer.

På onsdag skal de gjøre den første vurderingen av tiltakene, blant annet munnbind og strengere regler for private arrangement.

Lørdag registrerte kommunen 43 nye smittetilfeller.

– Smittesituasjonen er alvorlig. Coronaviruset er dødelig. Vi frykter flere dødsfall, sa Valhammer da.

