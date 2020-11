GLADE FOR MOBILEN: Søstrene Agnes Nordby (14) og Thora Nordby (16) i Oslo sentrum torsdag. Foto: Mattis Sandblad/VG

Én av to mener de bruker mobilen for mye under pandemien

Vi bruker telefonene våre betydelig mer nå enn før coronapandemien. Samtidig er to av fem nordmenn skeptiske til at myndighetene bruker mobildata til smittesporing, viser en fersk rapport.

– Jeg er veldig glad for at vi har mobilen under en pandemi. Jeg hadde følt meg mye mer alene hvis ikke, sier Thora Nordby (16).

Hun og søsteren Agnes Nordby (14) er i ferd med å filme seg selv i Oslo sentrum da VG møter dem.

Thora finner frem oversikten over hvor mye tid hun daglig bruker på mobilen. Den viser nesten fem timer i snitt.

På Karl Johan er det duket for jul. I trærne henger det lyslenker og i butikkvinduene kan man se julepynt. Flere mennesker med og uten munnbind holder blikket festet til mobilen mens de går gjennom paradegaten.

– Bruken min er ikke så annerledes nå, men jeg bruker mer tid på pc-en enn før pandemien og mer tid på å ringe venner eller snakke med dem digitalt, sier Ida Lien Samuelsen (27).

IKKE ØKT: Ida Lien Samuelsen (27) viser frem hvor mange timer hun i gjennomsnitt bruker på mobilen daglig. Foto: Mattis Sandblad/VG

Etter at coronapandemien rammet verden, og land for land valgte å stenge ned samfunnet, har mobiltelefonene fylt deler av de sosiale hullene i livene våre. Det viser funn i den siste rapporten til Deloitte om digitale vaner.

Selskapet har spurt 5000 mennesker i Norden – 1000 av dem i Norge – om mobilvaner og digital smittesporing.

Flere enn fire av ti nordmenn svarer at de har brukt mobilen mye mer under pandemien. Blant unge mellom 18 og 24 år oppgir syv av ti det samme.

Samtidig svarer nesten fem av ti at de føler de har brukt telefonen for mye i samme periode.

– Jeg har skrudd av skjermtid på mobilen fordi jeg la merke til hvor mye tid jeg brukte på den, sier Ingrid Thibaud (18), som VG møter utenfor kjøpesenteret Paleet.

SKRUDD AV: Venninnene Ingrid Thibaud (18) og Johanne Bernstein Flem (18) snakker om mobilbruken. Foto: Mattis Sandblad/VG

– Mobilen er vår beste venn

Pandemien har ikke skremt bort alle fra å ta seg en tur til det kjente julemarkedet i Spikersuppa, men det er betydelig færre folk på markedet enn en vanlig førjulstid.

Nordsjøarbeider Pål With (58) har akkurat tatt en selfie foran en bod med et stort lykkehjul. Han er vant med å bruke mobilen mye når han er på plattformen og borte fra familie og venner i lengre perioder.

– Jeg har ikke sett sønnene mine som bor i Molde på to måneder. Det er tøft, så jeg snakker mye mer med folk på telefonen nå. Mobilen er vår beste venn, sier han og viser frem at fasiten for skjermtid har bikket åtte timer daglig.

Like ved ham sitter Gunnar Øverberg (55) med mobilen i hånden. Skjermen er svart.

– Jeg har ikke merket forskjell på mobilbruken min. Jeg bruker den ikke så mye, sier han.

HØY BRUK: Pål With (52) viser frem antall timer han bruker daglig på mobilen. Foto: Mattis Sandblad

Mener folk nesten skammer seg

Flere av dem som mener at de sitter for mye på telefonen, sier at det spesielt er på kveldene eller sammen med familien at de føler telefonen tar for mye fokus, viser rapporten.

– På den ene siden sier man at telefonen har gjort at folk mindre isolerte, men på den andre siden opplever veldig mange at de bruker telefonen altfor mye. Det er nesten som at folk knytter en skam til mobilbruken, sier Joachim Gullaksen i Deloitte.

Han har ledet arbeidet og tror årsaken til den høye bruken blant annet er at «alt av informasjon og alt du trenger, finnes på mobilen».

– Vi multitasker også mye. Vi har tidligere sett at vi er på mobilen når vi ser på TV. Nå ser vi at vi har begynt å multitaske når vi er med familie og venner også. Det er litt trist, sier han.

NY RAPPORT: Joachim Gullaksen i Deloitte har ledet arbeidet med rapporten om digitale vaner. Foto: Anita Arntzen

Funnene i rapporten blir støttet av trafikktall fra Telenor. Siden mars har teleselskapet målt en kraftig vekst i trafikk for flere tjenester på deres nett, opplyser de i en e-post til VG.

– Datatrafikken i nettet ligger nå 130 prosent over samme tid i fjor og har økt jevnt gjennom året. Veksten her er også sterkt drevet av vårt nyeste bredbåndsprodukt «Trådløst bredbånd», som gir husholdninger bredbånd via mobilnettet, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Føler seg mindre isolert

Ifølge rapporten har mobilbruken blant den yngste gruppen som er med i undersøkelsen, økt mest. Nesten syv av ti mellom 18 og 24 år svarer at de bruker mobiltelefonen mye mer under pandemien.

Rapporten viser også at dette er gruppen der flest mener at mobilen har hjulpet dem med å føle seg mindre isolert. Flere enn seks av ti i denne aldersgruppen svarer dette.

Til sammenligning oppgir rundt tre av ti over 45 år at mobilen har gjort dem mindre isolerte under pandemien.

– Du ser dobbeltheten i svarene: Denne typen teknologi har gjort at vi kan vedlikeholde sosiale relasjoner digitalt, som er viktig og positivt i en isolert tid. Samtidig føler halvparten at mobilen blir veldig altoppslukende, sier Gullaksen i Deloitte.

Fire av ti skeptiske til digital smittesporing

Folkehelseinstituttet (FHI) lanserte Smittestopp-appen i april. Allerede da ble det meldt om sterk uenighet om appen.

15. juni valgte FHI å trekke tilbake appen og slette alle data samlet inn av den, etter varsel om forbud av den fra Datatilsynet.

I slutten av desember skal FHI rulle ut en ny versjon av Smittestopp.

De har tidligere sagt at rundt 60 prosent av befolkningen over 16 år må bruke en slik app for at den skal gjøre nytte for seg.

Ifølge rapporten motsetter nesten fire av ti av de spurte seg at myndighetene kan bruke informasjon fra telefonene deres for å spore hvor de har vært og hvem de har vært sammen med, slik at de selv kan bli advart om de har vært i kontakt med en smittet person.

Da har FHI en utfordring med å kommunisere nytteverdien av en slik app, mener Gullaksen.

– Hvis FHI trenger at veldig mange laster ned appen for at den skal være nyttig, og nesten førti prosent er skeptiske, viser dette at FHI har et tydelig behov for å kommunisere hva appen gjør for befolkningen, sier han.

Gullaksen påpeker at den nye versjonen av appen «først og fremst må være en god løsning, funke og være sikker» å bruke.

Publisert: 27.11.20 kl. 04:14

