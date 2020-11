Smitte-effekten

Da Norge stenger ned i mars, oppstår et nytt, lukrativt marked. De som får tak i munnbind, hansker og smittefrakker, kan tjene store penger på coronapandemien. En som griper muligheten, er May Martinsen (41). Hun har gått konkurs åtte ganger.

Nå skal hun satse på smittevernutstyr.

Over hele landet blir kommuner kontaktet av Martinsen.

Utstyret er klart til sending, og kan leveres innen fem til syv dager, lover hun.

Kommunene er på desperat jakt.

Ansatte som aldri tidligere har jobbet med slike innkjøp, blir satt til å bestille store partier med smittefrakker, hansker og munnbind.

I løpet av pandemiens to første måneder bestiller norske kommuner smittevernutstyr for 350 millioner kroner, fra 920 ulike firmaer.

Mange av firmaene har aldri solgt slikt utstyr før, viser VGs kartlegging.

Minst 20 norske kommuner bestiller varer for til sammen 12 millioner kroner av Martinsen i denne perioden.

Men den anslåtte leveringstiden på fem til syv dager blir raskt til uker og måneder.

Hvor blir det av smittevernutstyret?

SLIK HAR VG JOBBET: * VG har spurt samtlige norske kommuner om en oversikt over hva kommunen kjøpte av smittevernutstyr (produkt), fra hvilken leverandør og hvor mye de betalte per bestilling. * VG ba om at kommunene inkluderte følgende produkter: Munnbind, hansker, frakker, visir (briller), hodeplagg og desinfeksjon. Dette er samme utstyrskategorier kommunene bruker når de rapporterer sin lagerbeholdning inn til staten. * Svarene omfatter perioden 1. mars til 1. mai 2020. * Kommunene har til sammen brukt 350.491.339,5 millioner på smittevernutstyr i perioden. * Innsynet er besvart av 349 kommuner. Det utgjør 98 prosent av landets kommuner. Syv kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. * Flere kommuner oppga til VG at noe av utstyret de hadde bestilt i to-månedersperioden ikke var levert da de besvarte innsynsbegjæringen. VG ba kommunene likevel opplyse om prisen på disse bestillingene, selv om utstyret ble fakturert etter 1. mai. * VG har sendt en egen innsynsforespørsel til norske kommuner knyttet til Irmi Group AS, Asklepios Trade AS og Rob Arnesen AS. Hos kommunene som har handlet av disse firmaene, har VG bedt om innsyn i all korrespondanse med firmaet/firmaene. Vis mer

May Martinsen fortalte norske kommuner at selskapet hennes var godkjent og registrert som smittevernleverandør av norske helsemyndigheter, kan VG i dag avdekke.

En slik offentlig godkjenning finnes ikke.

Kommunene ble også feilinformert om hvor raskt de kunne få smittevernutstyret de bestilte.

Konsekvensen var at flere kommuner ikke fikk utstyret de var lovet.

Overfor Drammen kommune hevdet Martinsen at utstyret hun solgte ble testet av to av Nordens fremste forskningsinstitusjoner: Karolinska Institutet i Sverige og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Utstyret er «mer enn tilfredsstillende» og bare å ta i bruk, skrev Martinsen til kommunen – om smittevernutstyr som aldri var blitt testet.

Ved de to forskningsinstituttene er det ingen som har hørt om Martinsen eller selskapene hennes.

En kommune har allerede brukt opp utstyret den kjøpte av Martinsen.

Nå frykter kommunen at munnbindene og hanskene aldri var godkjent til medisinsk bruk.

Det starter med en enkel e-post til flere norske kommuner:

«Godkjent smittevernutstyr tilgjengelig», skriver Martinsen 23. mars.

I Vennesla kommune bestiller Nora Hultmann, som egentlig er fysioterapeut, smittevernutstyr for 111.000 kroner av Martinsens selskap.

Hultmann har aldri jobbet med innkjøp av smittevernutstyr tidligere.

Men utstyret hun bestiller, lar vente på seg.

Bare åtte av 20 kommuner får alle varene de har bestilt fra Martinsen, viser VGs kartlegging.

Syv kommuner ender opp med å kansellere ordren på grunn av lang leveringstid og prisøkning.

Ingen av kommunene som bestiller av Martinsen, får utstyr innen fem til syv dager, slik de var lovet.

Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

– Hvorfor klarte dere ikke å holde leveringstiden?

– Slik verden så ut da, med ellevill global etterspørsel etter varer og fullstendig logistikk-kaos, prioriterte vi å jobbe for at sterkt trengende nordmenn fikk varene de trengte, fra gode produsenter med riktig kvalitet, sier May Martinsen til VG.

– Flere kommuner opplevde at de aldri fikk utstyret de hadde bestilt, hvordan forklarer du det?

– Dette kjenner vi oss overhodet ikke igjen i. Vi har levert det vi skal til alle kunder, med unntak av de få kundene som selv har kansellert av ulike årsaker, sier Martinsen.

En måned etter at Norge gikk i lockdown, i april 2020, går Irmi Group AS konkurs.

Dette var selskapet Martinsen solgte smittevernutstyr gjennom.

Men det skulle ikke gå lang tid før kommunene ble kontaktet av et nytt selskap.

I 2017 ble May Martinsen omtalt i flere nyhetssaker.

Hennes ambisjon var «bekjempelse av korrupsjon, svindel og nettkriminalitet», uttalte hun blant annet.

Det skulle hun gjøre gjennom selskapet Irmi Group AS, som blant annet jobbet med å bekjempe varemerkeforfalskning i Kina.

Tre år senere er historien en annen:

I 2019 gikk tre av Martinsens selskaper konkurs, og hun ble ilagt konkurskarantene, slik Filter Nyheter omtalte i mai.

Samtidig som VG har jobbet med å få svar fra Martinsen i denne saken, ble det kjent at Filter Nyheter er blitt klaget inn til Pressens faglige utvalg (PFU) av Martinsen.

Hun varsler også søksmål mot avisen, sier Martinsen til Journalisten.no.

Da Irmi Group AS slås konkurs, er det Martinsens niende konkurs.

Fordi 41-åringen har konkurskarantene, har hun ikke lov til å være daglig leder eller styreleder for nye selskaper.

Likevel kjøper hun et nytt aksjeselskap, gjennom sitt holdingselskap, i april.

Og fortsetter å selge smittevernutstyr.

Minst ti e-poster som VG har tilgang til, har hun signert med forkortelsen CEO. Det betyr administrerende direktør.

20. april får flere kommuner en e-post som skaper forvirring.

Det er blitt vår. Skoler og barnehager er i ferd med å åpne igjen, men smittetrykket i samfunnet er fremdeles høyt.

Kommuneansatte – flere av dem på hjemmekontor – blir fortalt at utstyret de har kjøpt av May Martinsen, skal leveres fra et nytt firma.

Asklepios Trade AS har tatt over handelen med kommunene.

«Vi har en avtale med IRMI gruppen, ingen avtale eller tidligere kontakt med ASKLEPIOS TRADE AS. Hvem er dere?» skriver innkjøpsleder i Bømlo kommune, Ilja Servo, tilbake.

Også Nora Hultmann i Vennesla kommune leser e-posten med forundring:

Ingen av de andre firmaene hun har kjøpt utstyr fra, har byttet navn midt i handelen. Og hun kjenner ikke igjen navnet på e-posten.

Hvem er det egentlig hun handler smittevernutstyr med nå?

Den første e-posten fra Asklepios Trade AS til norske kommuner kommer fra Rudaba Jafry (37).

Martinsens tidligere kollega i Irmi Group AS er blitt styreleder og daglig leder for det nye firmaet.

I dialogen med kommunene har hun en sentral rolle, viser e-poster VG har fått innsyn i.

Jafry har gått konkurs én gang tidligere og er tiltalt for grovt bedrageri i en sak berammet i Drammen tingrett neste år.

Saken skulle egentlig gått for retten i august, men ble utsatt fordi politiet ikke fikk tak i Jafry.

Jafry ønsker ikke å kommentere tiltalen overfor VG.

23. oktober slutter hun i Asklepios Trade, og fratrer rollen som daglig leder og styreleder.

Et nærstående familiemedlem av Martinsen overtar rollen som styreleder.

Til VG sier Jafry at det er Martinsen som drev Asklepios Trade. Hun takket ja til å være styreleder for å gjøre Martinsen en tjeneste:

– Jeg aner ikke bakgrunnen for at hun ville at jeg skulle være styreleder. Hun skulle bare bruke navnet mitt, men egentlig ville hun gjøre alt selv, sier Jafry.

I april blir et punkt spesielt viktig for å skille seriøse og useriøse aktører: Smittevernutstyret skal ha medfølgende dokumentasjon og være godkjent til bruk i Norge. Under pandemien har Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) testet smittevernutstyr for flere norske kommuner.

Et produkt som er godkjent av FFI, har betydd trygghet for mange.

May Martinsen lover minst to norske kommuner at utstyret hun selger, blir testet av FFI, viser e-poster VG har fått innsyn i.

Til Drammen kommune skriver Martinsen at utstyret også blir testet av det svenske universitetssykehuset Karolinska Institutet.

Samtidig begynner de ansatte i Drammen å bli utålmodige:

Smittevernutstyret kommunen har kjøpt, er levert og står på et lager.

Kommunen har bedt Martinsen om dokumentasjon på at utstyret holder godkjent standard, men får beskjed om at testrapportene ikke er klare ennå. «En sånn prosess tar fort 2 måneder, og krisen og behovet skjer nå hos Helse Norge», skriver Martinsen i en e-post til kommunen 27. april.

I en senere e-post forsikrer hun likevel Drammen kommune om at utstyret er «mer enn tilfredsstillende» og bare å ta i bruk.

Kommunen har kjøpt smittevernutstyr gjennom Rob Arnesen AS, et firma som samarbeidet med May Martinsen i starten av pandemien.

VG har vært i kontakt med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Karolinska Institutet.

Begge instituttene avviser at de har testet utstyr på vegne av Martinsen eller noen av selskapene hun samarbeider med.

«Vi har ingen kunnskap om May Martinsen, og vår fremste forsker og professor på dette området, har aldri testet munnbind, hansker eller lignende for henne. Det er høyst usannsynlig at hennes utstyr har gjennomgått testing her», skriver Karolinska Institutet til VG.

«Vi har sjekket våre testlogger, og ut fra hva vi kan se, har vi ikke utført noen tester av munnbind med disse firmaene eller denne personen som oppdragsgiver», skriver FFI.

Begge institusjonene sier at de ikke kan utelukke at munnbind som er testet for andre aktører, indirekte kan stamme fra disse selskapene.

Drammen kommune bestemmer seg til slutt for å sende smittevernutstyret til testing selv:

Rapporten Drammen kommune får i retur 11. mai, kommer som en overraskelse:

Utstyret består ikke testen hos FFI.

11. mai skriver juridisk rådgiver i Drammen kommune:

«Maskene fra Rob Arnesen AS har mangler av slik karakter at det her foreligger et vesentlig kontraktsbrudd, og grunnlag for heving av kontrakten.»

Munnbindene sendes i retur. Drammen kommune slipper å betale – men de får aldri svar på spørsmålet:

Hvorfor ble ikke utstyret testet?

Minst åtte norske kommuner får denne beskjeden fra Martinsen: Hennes første aksjeselskap, Irmi Group AS, er godkjent og registrert som smittevernleverandør i helseforetaket Sykehusinnkjøp.

Sykehusinnkjøp står for innkjøp av slikt utstyr til det nasjonale beredskapslageret.

Men heller ikke dette stemmer.

En slik godkjenningsordning eksisterer ikke, ifølge viseadministrerende direktør i Sykehusinnkjøp, Kjetil M. Istad.

– Vi mener det er uakseptabelt å bruke en slik fremgangsmåte for å fremme salg, sier Istad.

Martinsen erkjenner i dag at det var feil å si at Irmi Group AS var registrert hos Sykehusinnkjøp.

– Vi fikk tidlig avklart og korrigert dette fra Sykehusinnkjøp. Så det er bare å beklage en dårlig og upresis formulering helt i start- og testfasen, sier hun.

VG har gjentatte ganger spurt Martinsen om smittevernutstyret er blitt testet hos Karolinska:

Martinsen har lagt frem en sladdet e-post, som hun mener dokumenterer at hun var i kontakt med Karolinska.

– Kommunikasjonen er reell og ekte, det er jeg som har sladdet av forretningsmessige hensyn, sier Martinsen.

VG har også spurt gjentatte ganger om utstyret er testet av FFI:

Først sier Martinsen at et lite parti munnbind ble testet av FFI.

Noen dager senere snur hun, og sier at utstyret ikke ble testet fordi hennes samarbeidspartner – Rob Arnesen AS – nektet å betale for testing.

– Så da blir ikke utstyret testet?

– Det er riktig, svarer Martinsen.

Rob Arnesen AS avviser at firmaet ikke ville betale for testing, og sier de kun var involvert i handelen med Drammen kommune.

Ifølge selskapet ønsket kommunen å utføre testing selv.

Drammen kommune må på jakt etter nytt smittevernutstyr.

Og i Lillehammer skal de ansatte snart få en urovekkende beskjed.

Mai 2020: Innkjøpsleder i Asker kommune, Tommy Hestem, kan ikke tro det han leser.

Prisen på smittefrakkene kommunen har bestilt, har steget i pris.

Med åtte millioner kroner.

Opprinnelig bestilte kommunen smittevernutstyr for 5,8 millioner kroner.

Nå blir kommunen bedt om å betale 13,8 millioner kroner.

Årsaken er at kostprisen i Kina og etterspørselen på smittefrakker har skutt i været, på grunn av «krigen mellom Kina og USA», ifølge Martinsen.

Asklepios Trade AS er et «lite selskap», som ikke har råd til å dekke prisøkningen, skriver hun videre.

«Dette finner jeg meget merkelig og vi kan ikke akseptere de vilkår som her fremlegges», svarer Hestem til Asklepios Trade AS 20. mai.

Lillehammer kommune får samme beskjed:

Smittevernutstyret kommunen har bestilt, har steget med 467.280 kroner – som er en dobling i pris.

Kommunen ber om en forklaring på prisendringen, men får ikke svar.

– Da vi ikke mottok forklaring på prisendringen annullerte vi bestillingen, skriver innkjøpsleder i Lillehammer kommune, Eli Ruud Bjørgo, i en e-post til VG.

Ni norske kommuner, som bestilte smittevernutstyr fra Martinsen, blir bedt om å akseptere en høyere pris for utstyr de allerede har bestilt, viser e-poster VG har fått innsyn i.

Seks kommuner nekter å godta dette, og hever kjøpet med Asklepios Trade AS.

– Prisendringer i denne perioden var likt for alle, og skyldtes globalt tilbud og etterspørsel, forklarer May Martinsen til VG.

To norske kommuner velger å stole på Martinsen, og godtar prisendringen.

Vennesla kommune bestiller utstyr for 111.520 kroner – og betaler 50.000 kroner mer.

Gjerdrum kommune bestiller utstyr for 52.470 kroner, og blir spurt om de kan betale ekstra for smittefrakker fra en norsk produsent.

Kommunen betaler til slutt 129.470 kroner for smittevernutstyret.

Også Bømlo kommune sier ja til å betale en høyere pris for munnbindene de har bestilt.

Kommunen blir lovet at varene er «lastet opp på lastebilen» og på vei.

Men det kommer aldri noen lastebil til Bømlo.

Norske kommuner har hatt ulike rutiner for kontroll og kvalitetssjekk av smittevernutstyr under corona-pandemien.

Mens store kommuner i større grad har hatt robuste innkjøpsavdelinger og flere fagpersoner å spille på, har ansatte i mindre kommuner måttet lære seg et helt nytt fagfelt.

Flere kommuner tok aldri utstyret fra Martinsen i bruk, fordi de manglet dokumentasjon, viser VGs kartlegging.

Både i Vennesla og Færder står smittevernutstyret fremdeles på et lager.

Kommunene har betalt for utstyret, men ikke tatt det i bruk.

I Bardu kommune er munnbindene blitt brukt i pasientbehandling, bekrefter innkjøpsleder i kommunen, Siri Olset Øvrebø.

Kommunen fikk halvparten av munnbindene de hadde bestilt – etter fem måneder.

Men fordi munnbindene ikke var de samme som kommunen hadde bestilt, kunne de ikke brukes i behandling av corona-pasienter.

I Sørreisa er utstyret kommunen kjøpte fra Martinsen, allerede brukt opp.

– Om det fremkommer at utstyret faktisk ikke er godkjent med tanke på norske standarder, er dette alvorlig, sier fagutvikler i kommunen, Sigrid Heimdal Myreng.

– Sjekket Sørreisa kommune noen gang dokumentasjonen knyttet til utstyret?

– I april var vi i en situasjon hvor kommunen manglet gode nok rutiner på å sikre riktig dokumentasjon, selv om det var i fokus, sier Myreng.

VG har spurt Martinsen hva hun tenker om kommunenes opplevelse.

– VG konstruerer feilaktig frykt hos Bardu, som er svært beklagelig, da dette er skikkelige produkter de trygt kan benytte, skriver advokat Ole Dalan på vegne av Martinsen i en epost til VG.

Om Sørreisa skriver Dalan:

– Produktene er levert av solide norske leverandører, kommunen har ikke noe å frykte på kvaliteten og VG pisker opp en frykt som redde kommuneansatte slett ikke trenger på toppen av Covid-pandemien og frykten det allerede medfører kommunen, deres ansatte og innbyggere.

I oktober undersøker Skatteetaten selskapet til Martinsen:

De oppdager at Asklepios Trade ikke har betalt skatter og avgifter til staten, slik selskapet er pliktet til.

Og overskuddet fra firmaet er overført til Martinsens enkeltmannsforetak.

5. oktober i år blir det avsagt en kjennelse i Oslo Byfogdembete.

Her behandles saker som blant annet omhandler arrest av penger, gjeld og konkurs.

Skatteetaten har gjennomført en kontroll av Asklepios Trade AS, ifølge kjennelsen som VG har fått innsyn i.

Her kommer det frem at selskapet ikke har betalt skyldige skatter og avgifter til staten.

Skatteetaten ber om å få ta arrest i 206.560 kroner, og får medhold av domstolen. I kjennelsen kommer det også frem at Martinsen har overført 600.000 kroner fra firmaet til seg selv.

Slik omtaler Skatteetaten Martinsens rolle i Asklepios Trade AS:

«Til tross for ilagt karantene fremstår det klart at hun er reell styreleder og innehaver av Asklepios Trade AS, og at hun har prioritert å overføre overskuddet i selskapet til seg selv fremfor å rapportere og betale skyldig skatter og avgifter til det offentlige».

På spørsmål fra VG om hvorfor Asklepios Trade ikke har betalt skatter og avgifter, er Martinsen og Jafry uenige om hvem som har ansvaret.

Martinsen sier at pengene som er overført til hennes enkeltmannsforetak, er penger hun har brukt til å utbetale lønn.

Videre sier hun at hun har stilt garanti i beløpet som Skatteetaten har tatt i arrest.

Skatteetaten sier til VG at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

Men ifølge etatens undersøkelser, er det Martinsen som driver Asklepios Trade AS.

Så hvorfor er hun og Jafry uenige om hvem som har ansvaret?

May Martinsen benekter at hun har brutt konkurskarantenen eller opptrådt som daglig leder for Asklepios Trade AS.

Hennes rolle i Asklepios Trade AS er «produksjon og kvalitetssikring mot produsenter og leverandører», skriver hun.

Fakta om konkurskarantene: Konkurskarantene betyr at en person, i en periode på to år, ikke kan ha verv som styremedlem eller daglig leder i flere typer selskap – blant annet aksjeselskap. Loven gjelder også for såkalte «reelle» verv. Det vil si at en person med konkurskarantene ikke kan opptre som daglig leder eller styreleder, uten å være formelt registrert i Foretaksregisteret. Dette gjelder nye selskap, ikke selskap som allerede var etablert da konkurskarantenen inntreffer. Vis mer

Til tross for at VG har tilgang på ti e-poster der Martinsen signerer som CEO (administrerende direktør), avviser hun at hun har brukt tittelen.

– Dersom det har vært en e-postsignatur som sier at jeg er CEO, skyldes det datatekniske folk, som har lagt det inn ved en feiltagelse, sier hun.

Asklepios Trade AS er registrert på Martinsens hjemmeadresse. Hun har også signaturrett for selskapet.

Ifølge Martinsen er det Jafry som har hatt ansvaret for driften.

– Det var hun som initierte kjøpet av Asklepios Trade AS, fordi hun mente at det var store fremtidsmuligheter i tiden som kom, sier Martinsen.

– Det er korrekt at jeg hjalp henne med å finne team-medlemmer, som hun kunne jobbe med. Men dette var fordi jeg skulle ha fokus på det jeg kan: compliance og kvalitet.

– Daglig ledelse og regnskap var ikke mine arbeidsoppgaver.

Jafry kjenner seg ikke igjen i Martinsens beskrivelse av hvem som drev Asklepios Trade AS:

– Hun eier firmaet. Det er hun som har drevet selskapet. Når hun skriver at hun er CEO i sin e-post, betyr det jo at hun er det.

Publisert: 29.11.20 kl. 17:41