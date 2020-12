UBUDEN GJEST: Skabb er en type midd som graver overfladiske ganger i huden på mennesker hvor den legger egg. Det fører til kløe og små nupper eller blemmer i huden. Foto: Mary Evans Picture

Skabbutbrudd øker voldsomt i omfang: − Har eksplodert

En ny skabbepidemi har havnet i skyggen av coronapandemien. Nå bekymrer overlege seg for at vi ikke er sikret nok medisiner.

– I mars lo vi litt og sa at om det kommer noe positivt ut av denne pandemien, så må det være en nedgang i skabbtilfeller på grunn av sosial distansering. Likevel har antall konsultasjoner eksplodert og vi får ekstremt mange henvendelser om skabb, forteller Emilia Hugdahl til VG.

Hun er hudspesialist ved Bryggen Hudlegesenter og overlege på hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Hudavdelingen i Bergen har lenge varslet om en skremmende utvikling i antall skabbtilfeller parallelt med medisinmangel for behandling.

Skabb-utviklingen Hugdahl skisserer bekreftes nå av skyhøye salgstall på skabbmedisin fra Apotekforeningen. På få år har tallene mangedoblet seg.

I perioden januar til oktober i år, sammenliknet med tilsvarende periode i 2018, hentet nordmenn ut rekordmange pakker med «skabbmedisin»:

Mens salget av behandlingskremen Permetrin tredoblet seg på to år, er salget på behandlingslinimentet Benzylbenzoat syvdoblet.

Ivermektin-tabletter, som gis på resept mot skabb, har økt fra rundt 1000 pakker i året i 2018 til over 25 000 pakker i år.

Hugdahl er ikke overrasket over tallene hun blir presentert. Immunitet hos skabben fører til at flere nå må ty til Ivermektin-tabletter.

– Vi ser dessverre med bekymring at skabben blir mer og mer motstandsdyktig. Skabben begynner å bli immun mot spesielt permetrin, forklarer Hugdahl.

Skabb En type midd som er mellom 0,3-0,5 mm lang

Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg som knekkes etter 3-4 døgn

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet

Kan i sjeldne tilfeller også smitte via håndklær, sengetøy og klær

Sykdommen har hatt en betydelig nedgang siden 1970-tallet, men de siste årene har antall tilfeller økt

Symptomer: Kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting, og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, deretter på større deler av kroppen

Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. Ved mistanke om skabb anbefales det at man tar kontakt med lege. Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer

– Et reelt folkehelseproblem

Hugdahl har fulgt skabb-utviklingen nærme i flere år og har lenge forsøkt å advare helsemyndighetene. Selv om hun håpet at smittetallene ville gå ned i en periode med sosial distansering, har det motsatte skjedd.

– Skabb smitter ikke på bussen og på lesesalen. Det smitter i de nære relasjonene, og de har vi fremdeles, forklarer hudlegen.

Nå mener hun dagens situasjon er så alvorlig i så mange land at den kan kalles en epidemi.

– Vi har ropt varsku flere ganger, men har ikke følt at det blir tatt seriøst. Hvis antall konsultasjoner hadde vært en annen sykdom enn skabb, hadde det fått mer oppmerksomhet. Dette er et reelt folkehelseproblem, sier hudlegen.

Hun tror at lite oppmerksomhet rundt skabb skyldes at skabben har lav status i sykdomshierarkiet.

– Skabb gir intens kløe, og jeg tror ikke folk skjønner hvor plagsomt det er før man opplever det selv, forteller Hugdahl.

BEKYMRET: Hudlege Emilia Hugdahl frykter at apotekene ikke er rustet til å møte skabbepidemien med nok medisiner. Det siste året har «skabbmedisin» blitt revet vekk fra hyllene, og apotekene har ikke hatt nok medisin til alle. Foto: Camilla Waage (C Foto)

Salgsstatistikk på «skabbmedisin» fra Apotekforeningen Benzylbenzoat har økt fra 815 pakninger til 7357

Permetrin har økt fra 31618 pakninger til 85293

Ivermektin har økt fra 1172 pakninger til 25553

Tallene er på landsbasis i perioden januar til oktober fra 2018 og i år. Tallene er basert på hvor apoteket befinner seg, ikke hvor kunden er bosatt.

På fylkesnivå ser det ut til å være mest bruk (pr innbygger) i Troms og Finnmark og i Vestland.

Rogaland og Trøndelag ligger også over landsgjennomsnittet.

Minst bruk er det i Mør og Romsdal og i Viken. Kilde: Apotekforeningen Vis mer

Marie (23) gikk syv måneder med skabb

BI-studenten Marie (23) fikk skabb i fjor. Hun gikk først til fastlegen i mai med kløe, og fikk allergimedisin.

Det hjalp ikke. Det skulle gå hele fire måneder før skabben som levde under huden hennes ble oppdaget.

– Det ble etter hvert så ille at jeg aldri fikk sove om nettene. I september gikk jeg til slutt gikk jeg til en privat hudlege, som fant ut at det var skabb. Da var jeg ikke klar over hva skabb var, forteller studenten.

Marie synes det var vanskelig å finne informasjon om sykdommen.

Hun begynte først med forskjellige kremer og behandlinger, men ble likevel ikke kvitt skabben før i desember, etter å ha fått en tablettkur.

Da hadde hun levd med kløen i syv måneder.

I dag får hun panikk dersom hun hører noen si at de har skabb, og tør fortsatt ikke å henge jakken sin ved siden av andres.

– Det er flaut

Til sammen måtte Marie bruke nærmere 4000 kroner på behandling. Til slutt måtte studenten få økonomisk hjelp av faren.

– Dette er utgifter man ikke regner med. Jeg måtte på utallige legebesøk, kjøpe nye sko og betale for kremer og tabletter.

I løpet av månedene studenten var syk, smittet hun også flere av venninnene sine og en av de andre i kollektivet.

– Det var kanskje noe av det verste, men føler seg forferdelig og er så flau, og vil ikke si det. Men det er jo eneste måte å bli kvitt det, sier 23-åringen.

Marie beskriver perioden som «helt forferdelig». Hun greide ikke å ta eksamenene sine, måtte gå til psykolog og til slutt sykemeldes.

Nå etterlyser hun en lovgivning som gjør folk meldepliktige dersom de har skabb.

– Folk unngår å si det fordi de synes det er flaut.

FEILDIAGNOSTISERT: Marie (23) fikk først beskjed fra fastlegen at hun hadde elveblest og at hun måtte ta allergimedisiner. Fire måneder (og mye kløe) senere oppdaget hudlegen at hun har skabb. Nå etterlyser hun mer informasjon og oppmerksomhet rundt hudsykdommen.

Frykter medisinmangel

Hugdahl forteller at det lenge har vært mangel på skabbmedisin i Norge. Etter at det helt nylig ble besluttet å importere en ny benzylbenzoat-medisin fra Sverige, Tenutex, har mange hudleger pustet lettet ut.

Benzylbenzoat har foreløpig ikke skabben vist immunitet mot. Likevel frykter Hugdahl fortsatt at det ikke skal være nok medisin til alle som trenger behandling.

– Du ser på salgstallene at det forsvinner ut av hyllene. Jeg håper helsemyndighetene nå sørger for at det er tilstrekkelig på apotekene, forklarer hun.

Hugdahl har også gått ut og bedt om billigere behandling.

For en barnefamilie eller et studentkollektiv kan en behandling raskt få en prislapp på flere tusen kroner, siden alle nærkontakter også må behandles.

Fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen, frykter også at den stive prisen kan være en utfordring for mange.

– Legemiddelbehandlingen er relativt kostbar, og det er grunn til å tro at ikke alle bruker riktig mengde krem eller klarer å gjennomføre alle de anbefalte tiltakene når man behandler, skriver hun til VG.

Etterlyser informasjonskampanje

Hudlegen forklarer at skabbpasienter ofte går lange perioder uten å sove grunnet kløe om natten. Hun bekrefter også at mange sliter med å dra på jobb og gjennomføre studier. Men til tross for at stadig flere rammes, mener Hugdahl at de færreste kjenner til skabb.

Det forsinker behandling og øke spredningen.

Nå etterlyser hun en større informasjonskampanje fra myndighetene for å få bukt med skabben.

– Det er et enormt informasjonsbehov når det kommer til dette. Vi trenger særlig informasjon ut til skoler, barnehager og helsestasjoner, og vi må heve kompetansen på diagnostiseringssiden hos fastleger, fastslår Hugdahl.

Hun tror også at det er problematisk at medisinen ikke har vært på resept.

– Enhver som begynner å klø kan kjøpe permetrin-krem, uten å ha fått bekreftet at de faktisk har skabb hos lege. Det kan i verste fall bidra til at skabben blir mer motstandsdyktig, sier Hugdahl.

Publisert: 02.12.20 kl. 21:07

