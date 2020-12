BEKYMRET: Jan Bøhler mener knivbruken blant ungdommer på Oslo øst begynner å komme ut av kontroll. Foto: Helge Mikalsen

Jan Bøhler vil ha kniv-kontroller på T-banen

Knivbruk blant tenåringer bekymrer politikeren.

Til VG forteller han at han har snakket med foreldre som har oppdaget at sønnen har kniv i sekken fordi han har blitt banket opp, og vil beskytte seg.

– Når kniven kommer frem blir det som bare kunne vært en krangel, livsfarlig med en gang, sier Bøhler.

Nå mener den kommende Senterpartiet-politikeren politiet bør gjøre kniv-kontroller av alle som går av T-banen på ulike stasjoner, for at alle skal forstå at det er en viss risiko for å bli tatt og straffet for å bryte knivforbudet.

Han mener også at skoler, foreldre og ungdomsarbeidere må sette inn støtet for å informere om at å gå med kniv er ulovlig og kan skape livsfarlige situasjoner.

– Det er et forebyggende grep, sier Bøhler, som nå skal ta opp temaet på Stortinget.

En 15 år gammel gutt for drapsforsøk etter at en 14-åring ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp på Furuset i Oslo mandag formiddag.

Bøhler var tilfeldigvis i område og fikk med seg den unge gutten som ble hjulpet ut av en buss av ambulansen.

– Jeg er ennå skjelven i kroppen. Når det er en så ung gutt, blir det ekstra opprivende og fælt, sier han til VG.

ALVORLIG SKADET: En 14-åring ble påført alvorlige stikkskader på Furuset i Oslo mandag. Foto: Heiko Junge / NTB

Unge begynner å henge med eldre

Bøhler forteller at han har fått meldinger fra miljøet om uro for økt vold etter at fritidstilbudet er stengt ned og skolene har gått på rødt nivå som følge av økt smittetrykk i Oslo.

– Jeg er bekymret for den situasjonen. Etter første nedstenging var alle enige om at det siste man skulle gjøre var å stenge for unge. Nå er det mange som bare er på skolen et par dager i uka, og innendørs idrett og fritidsklubber er stengt for alle i alderen 13-19 år. Jeg har sett selv at det er flere unge som henger med folk de ikke pleier å henge med, og at de står tett sammen uten munnbind og avstand.

VG skrev tidligere i november om fritidsklubben Riverside på Grønland i Oslo, der de ansatte er redde for hva ungdommen finner på når de virrer rundt i gatene i stedet for å være under oppsyn hos voksne på klubben.

– Når gutta banker på og ikke får komme inn, går de bare forbi og ned der folk dealer og røyker hasj, sa ungdomsarbeider Adnan Hussein (24) til VG da.

Volden øker blant unge

VG skrev i helgen om ungdommenes brutale voldskultur. En urovekkende trend sprer seg over hele landet. Brutale videoer av barn og unge som bankes til blods deles i sosiale medier.

Voldsanmeldelser mot mindreårige har økt med nesten 40 prosent siden 2016. Mørketallene kan være store.

Nå slår politiet alarm om den nye, voldelige ungdomskulturen som vokser fram i Norge. Volden blir blodigere, utøverne blir yngre, og ofrene vil heller bli banket opp enn å «snitche».

Den siste tiden har det blitt meldt om alvorlige voldshendelser og masseslagsmål i byer som Fredrikstad, Harstad, Lillestrøm, Drammen og Kristiansand.

Denne trenden bekrefter også Bøhler:

– Vold som filmes på Snapchat er også en driver i slike hendelser. Nok av sånne videoer om reelle voldsomme og skryter av nærmest.

Publisert: 01.12.20 kl. 09:19

