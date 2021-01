Foto: VG

Bent Høie var på skitur da han fikk en SMS fra Erna Solberg. 30 timer senere stengte de Norge. Nå snakker helseministeren og statsministeren ut om smittefrykten og vaksinekritikken.

Publisert: Nå nettopp

– De sier vi er sent ute, men nei, vi har hele tiden vurdert dette, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

I mer enn 25 år har professor Ulrik Wisløff forsket på treningen som gir best kondisjon. Her er NTNU-programmet som får deg i superform på bare 14 uker.

De første månedene av pandemien ble over 50 000 avtaler utsatt og avlyst ved psykiatriske avdelinger på norske sykehus.

En marsdag i fjor ringer psykologen til Jeanette Grindbakken (28) og forteller at de ikke kan møtes lenger.

I fem år har Grindbakken gått til psykolog ved DPS Skien en gang i uken. Til samtaler om liv og død.

– Det er psykologen som gjør at jeg har det bra. Nå ble jeg livredd for ikke å ha noen å dele ting med lenger, sier hun.

