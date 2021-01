SKREDET GIKK FØR JUL: Kvikkleireskredet i Nannestad gikk ved leirvassdraget Leirebekken. Foto: Nannestad kommune / Eidsvold Blad digitalarkiv

Nabokommune evakuerte hus etter leirskred før jul: − Kjennes nå ekstra godt og riktig at vi tok beslutningen

Før jul ble rundt 20 personer evakuert fra en grend i Gjerdrums nabokommune Nannestad på Romerike. De evakuerte har fortsatt ikke fått komme tilbake.

Publisert: Nå nettopp

Syv personer er bekreftet omkommet, tre er fortsatt savnet og hundrevis er evakuerte etter det store leirskredet på Ask i Gjerdrum kommune forrige uke.

17. desember gikk det også et skred i Nannestad kommune, som grenser mot Gjerdrum i sør. Skredet gikk i en sidebekk til leirvassdraget Leirebekken.

– Før det som skjedde på Ask ville vi ha kalt det et stort kvikkleireskred, sier ordfører Hans Thue.

Det er rundt 20 kilometer mellom de to skredområdene:

Rundt 20 mennesker fra totalt ni hus ble etter råd fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) evakuert etter skredet, på grunn av frykt for utrasing. Grenda med husene ligger på østsiden av bekken, mens skredet gikk på vestsiden.

Disse personene er fortsatt evakuerte.

– I utgangspunktet la vi til rette for at de kunne bo på hotell, men det skjedde jo litt før jul, så det var en krevende situasjon med tanke på at hotellene stengte ned. Men vi fant løsninger, sier ordføreren.

les også Skredområdet beskrevet som «høyrisiko» i rapport fra 2005

Han sier videre at de har et nært samarbeid med NVE for å følge opp og avklare risiko. NGI har gjort prøveboringer og kommunen forventer en avklaring 15. januar på om det er trygt for de evakuerte å flytte tilbake.

– Hvilke tanker gjør du deg om evakueringen i lys av det som skjedde i Gjerdrum?

– Det som har skjedd er hjerteskjærende vondt. Men det kjennes nå ekstra godt og riktig at vi faktisk tok beslutningen med NVE om å evakuere disse boligene. Hendelsen i Ask viser tydelig hvilket risikobilde man må håndtere, sier Thue, som mandag ettermiddag skal møte med de evakuerte.