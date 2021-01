CORONA-LOV: Monica Mæland sender et lovforslag om portforbud ut på høring fredag. Foto: Eirik Røsvik

Nytt forslag om portforbud-lov: Kan vedtas for 21 dager

Regjeringen ber i et nytt lovforslag om muligheten til å kunne innføre portforbud i 21 dager. Hvis regjeringen innfører portforbud, skal Stortinget informeres med en gang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen sender fredag ut et lovforslag på høring som kan la dem innføre portforbud. Et portforbud betyr at man tvinger folk til å bli hjemme.

Flere land, som Frankrike og Spania, har innført tiltaket for å bekjempe corona-pandemien det siste året.

I det nye forslaget, som er en endring i smittevernloven, ber regjeringen om å få muligheten til å kunne innføre portforbud i inntil 21 dager, med mulighet for 14 dagers forlengelse.

les også Frp gir regjeringen portforbud-stryk: – Alvorlig angrep

Dersom forslaget blir vedtatt, kan Stortinget innen syv dager oppheve fremtidige vedtak om portforbud helt eller delvis.

– Så langt har vi heldigvis unngått de mest dramatiske tiltakene i Norge, som full nedstenging av næringslivet og portforbud. Mange europeiske land har innført slike tiltak. Det håper jeg inderlig at vi slipper i Norge. Men hvis det skulle bli nødvendig, er det viktig at vi har de verktøyene vi trenger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Svært inngripende

Mæland sier at portforbud kun er aktuelt i en ekstrem situasjon og understreker at vi ikke er i en slik situasjon i dag.

Portforbudet kan i det nye lovforslaget ikke innføres i et større geografisk område eller gjelde i flere timer i døgnet enn nødvendig.

– Hvis det en gang skulle bli strengt nødvendig med et portforbud, er det enklest å se for seg i et mindre område av landet og bare deler av døgnet, sier Mæland.

les også Mæland om coronautviklingen: - Gir grunn til bekymring

Regjeringen skriver at forslaget innebærer at portforbud ikke skal stenge for et minimum av menneskelig kontakt, at kritiske og viktige samfunnsfunksjoner sikres, og at barn og andre sårbare grupper ivaretas.

Hvilke vilkår og unntak det skal være må settes i forskriften.

Stortinget informeres

Dersom regjeringen innfører en forskrift om portforbud, skal Stortinget straks informeres og få en grundig begrunnelse om behovet. Det innebærer hvorfor et slikt forslag er nødvendig og forholdsmessig.

Det må blant annet oppgis en forklaring om hvorfor alternative og mindre inngripende tiltak ikke er tilstrekkelige, varighet i antall dager, når på døgnet det gjelder.

– Hvis vi begrenser folks bevegelsesfrihet med et portforbud, må vi ha en bred demokratisk kontroll. Vi foreslår derfor at Stortinget skal informeres grundig, og at Stortinget innen syv dager skal kunne oppheve forskriften helt eller delvis, sier Monica Mæland.

Forslaget vil nå sendes på offentlig høring. Høringsfristen er 31. januar 2021.

SE VIDEO: Monica Mæland sier at hun håper det aldri blir nødvendig å innføre portforbud i Norge.