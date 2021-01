TILTALT: Laila Anita Bertheussen hadde ingen rolle i offentligheten før hun ble siktet for trusler og angrep mot demokratiet. Foto: ANE HEM / VG

I dag faller dommen mot Laila Anita Bertheussen

Fredag ettermiddag vil Oslo tingrett avsi dom mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen (55).

Det er satt av tre timer til domsavsigelsen, som vil bli sendt direkte på VGTV. Der kommer dommerne til å lese opp utdrag fra dommen og redegjøre for resten av innholdet.

Bertheussen er tiltalt for åtte angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Hun nekter straffskyld, og mener noen andre må stå bak de mange trusselhendelsene.

Den omfattende straffesaken startet 8. september i fjor og ble avsluttet 23. oktober.

Påtalemyndigheten mener to års ubetinget fengsel er riktig straff for Bertheussen, mens hennes forsvarere har bedt om full frifinnelse.

Bertehussens motiv var, ifølge påtalemyndigheten, å ramme personene bak teaterstykket «Ways of seeing». En video av Wara og Bertheussens enebolig på Røa i Oslo ble brukt i stykket, noe Bertheussen reagerte sterkt på.

– Tiltalte har hatt et intenst forsett og hun har planlagt godt, sa statsadvokat Frederik G. Ranke i sin sluttprosedyre.

fullskjerm neste 6. desember 2018: Det ble skrevet «rasisit», «rasist» og tegnet et hakekors med rød tusj og sprayflaske på familiens bil og bolig. Bensinlokket på bilen var brutt opp, og det hang ut fra den en hyssing som var forsøkt påtent.

Bertheussen er tiltalt etter straffelovens paragraf 115 om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Påtalemyndigheten mener trusselhendelsene var egnet til å påvirke Tor Mikkel Wara, Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde i sine virker som henholdsvis statsråder og stortingsrepresentant.

Ekteparet Tybring-Gjedde forklarte i retten at de oppfattet trusselbrevet de mottok som truende og at hendelsen påvirket dem.

Tor Mikkel Wara ga sin samboer full støtte og argumenterte i sitt vitnemål for at hendelsene ikke påvirket jobben som justisminister.

Av smittevernhensyn er det kun et begrenset antall journalister og publikummere som får være fysisk til stede under domsavsigelsen i rettssal 250 i Oslo tingrett. Resten av pressen kan følge saken via videooverføring.