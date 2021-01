Derfor er smittetallene så høye nå

Økt smitterisiko, endret testmønster i juleferien og et mutert virus. Slik forklarer helsetoppene rekordsmitten.

Coronatallet stiger til rekordhøyder: 935 nye smittetilfeller ble tirsdag registrert i Norge. Dagtallet er det høyeste som er registrert siden pandemiens start. Blant byene med mest smitte er Oslo og Stavanger.

– Det er dette vi har vært bekymret for, at smitten ville øke som følge av mer reising og sosial aktivitet i jul og nyttår, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Line Vold til VG.

Hun understreker at FHI er litt forsiktige med å overtolke tallene fra dag til dag.

– Det er nyttigere å se flere dager i strekk. Men også i ukesrapporten ser vi at tallene fortsetter å gå opp, sier Vold.

Ujevnt testmønster

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forklarer at testmønsteret har vært ujevnt den siste tiden.

— Det kan være at mange har ventet med å teste seg til de kommer hjem fra julen, så det kan slå inn, sier Nakstad til VG.

Likevel ser man at gjennomsnittstallene er høye. Og det ser ut som at av alle som tester seg, er det mange som tester positivt.

At smittenivået i Norge øker er en trend de har sett i flere uker, sier Nakstad.

Økt smitterisiko i julen

Selv om det har vært flere smittevernstiltak i julen, var det mulig å møte folk på julaften og nyttårsaften.

– Man er mye innendørs i jula, og man er sammen med familie og slektninger, og da øker smitterisikoen så klart, sier Nakstad.

Men han minner om at smittetallene vi ser nå er fra før romjulen.

– De tallene vi ser nå reflekterer sannsynligvis situasjonen tidlig i jula og kanskje julaften, sier han.

SKYLDES ÅRSTIDEN: Espen Nakstad forklarer at en av grunnene til økt smitte nå er at vi er mye inne. Foto: Ola Vatn

Smittetall fra romjulen og nyttårsaften vil man ikke kunne se før senere denne uken. Det er fordi det tar tid før personer får symptomer, også skal de teste seg og deretter få svar. På grunn av dette tar det tid før man kan få smittetallene.

Nakstad forklarer at årstiden vi er inne i nå også fører til at smitterisikoen er høyere, fordi man er mye inne.

Kan skyldes mutert virus

Både i Sør-Afrika og Storbritannia mener myndighetene at det muterte viruset har spredd seg raskere.

Virusvariantene, som er bekreftet i Norge, kan være årsaken til smitterekorden vi opplever nå. Det sier seniorforsker for vaksineforskning og immunologi ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, til NRK.

Hun sier at det absolutt er mulig at de muterte variantene har bidratt til økt smitte.

– Det er absolutt mulig, vi vet ikke ennå. Men dette illustrerer at vi må være forberedt på det ukjente som vi ikke trodde skulle skje, sier hun.

BEKYMRET: avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, er sier at de var redde for at julen ville føre til økt smitte. Foto: Terje Pedersen

Krevende for kommunehelsetjenesten

Antall sykehusinnleggelser har vært stabilt siden slutten av november.

– Det tar tid fra man smittes til man blir syk. Det tar også tid før man eventuelt blir såpass dårlig at man trenger sykehusinnleggelse. Der speiler antall sykehusinnleggelser smittesituasjonen 2–3 uker tilbake i tid, sier Vold.

Med flere smittede forventer FHI at antall sykehusinnleggelser vil stige.

Om andelen positive tester øker, blir kunngjort i ukesrapporten senerepå dagen onsdag.

– Det er viktig å få ned smittetallene, både for å unngå at mange blir syke og slik at vi ikke overbelaster kommunene med håndtering av utbrudd. Kommunene er spydspissene i vårt forsvar mot pandemien, sier FHI-direktøren.

Men kommunehelsetjenestene har blitt svært belastet sier Espen Nakstad.

— Økt smitte er veldig ressurskrevende for dem, men for sykehusene har det gått jevnt og ikke vært et så stor problem, sier Nakstad.

Vold påpeker at kommunene ikke bare skal håndtere mer coronasmitte og utbrudd. De skal også drive smittesporing og testing og rulle ut vaksinasjonsprogrammet.

– Lokalt utføres veldig mye godt smittearbeid for å holde pandemien nede, sier Vold.