I RETTEN: Den to måneder lange rettssaken mot Laila Anita Bertheussen gikk over to måneder i Oslo tingrett i fjor høst. Foto: Ane Hem

Laila Bertheussen får ikke prøvd skyldspørsmålet

Borgarting lagmannsrett har besluttet at Laila Bertheussen kun får prøvd straffutmåling, og ikke skyldspørsmålet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Borgarting lagmannsrett skal behandle anken over straffeutmålingen, skriver de i en pressemelding tirsdag.

– Anken over straffeutmålingen er henvist til ankeforhandling, skriver Borgarting.

Anken over skyldspørsmålet kommer derimot ikke til å bli behandlet. Dermed har Borgartings ankeutvalg konkludert med at Laila Bertheussen er skyldig. Lagmannsretten kom enstemmig frem til avgjørelsen.

«Lagmannsretten har kommet til at det ikke hefter noen feil ved tingrettens bevisbedømmelse for tiltalen post I, II og IV når det er funnet bevist utover enhver rimelig tvil at Bertheussen utførte hver av hendelsene som er beskrevet i tiltalen post I, II og IV. Det er ikke tilbudt nye bevis som tilsier at en ankeforhandling vil kunne lede til et annet resultat», skriver ankeutvalget i sin kjennelse.

Tidligere hadde man en ubetinget rett til å få saken ankebehandlet dersom strafferammen var seks års fengsel eller mer. Etter en lovendring som trådte i kraft 1. januar i fjor blir alle saker silet av lagmannsrettenes ankeutvalg, og saker kan nektes fremmet.

Det har derfor vært knyttet usikkerhet til om det kom til å bli en ankesak eller ikke.

Påtalemyndigheten mener det ikke er nødvendig at saken prøves i en høyere rettsinnstans og har anbefalte anken nektes fremmet.

Bertheussen ble i Oslo tingrett dømt til ett år og åtte måneders ubetinget fengsel for trulser og angrep på demokratiet. Hun ble domfelt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

55-åringen ble også dømt til å betale 5000 kroner i oppreisningserstatning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Retten mente Bertheussens motiv var å ramme personene bak teaterstykket «Ways of seeing».

«Det er uten betydning at handlingene ble begått av Bertheussen som Waras samboer og at hun ikke hadde som hovedformål å ramme ham. Trusler mot Wara var middelet for å nå målet om å ramme ’Ways of Seeing’», skriver retten.

I dommen skrev retten at handlingene ikke kan sies å være impulshandlinger og at truslene eskalerte over en periode på tre måneder.

«De fornærmedes reaksjoner, økte sikkerhetstiltak, utrykning av politiets bombegruppe, brannvesenet og omfattende etterforskning fikk ikke Bertheussen fra å fortsette handlingene. I den perioden handlingene pågikk, ble det antatt at det var ukjente gjerningspersoner som sto bak hendelsene, og dette ble oppfattet som svært alvorlig», skriver tingretten.

Bertheussen anket dommen på stedet etter å ha fått hovedpunktene i den lest opp i Oslo tingrett.