Drapssiktedes mor om skilsmissen: − Det var ingen konflikt

Tor Kjærviks ekskone kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av det skal ha pågått en årelang familiekonflikt. Påstanden avvises også av Kjærviks kolleger og samboer.

Mandag kveld ble den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70) skutt og drept i sitt hjem på Røa. Den drapssiktede sønnens forsvarer John Christian Elden har uttalt at bakteppet er en familiekonflikt som skal ha foregått «over år».

Ifølge NRK har sønnen forklart i avhør at han var sterkt preget av konflikter rundt samlivsbruddet til foreldrene og konflikten rundt barnefordelingen for mange år siden, og at han har slitt psykisk i voksen alder.







Moren til siktede bekrefter overfor VG at han har slitt psykisk gjennom store deler av livet, men sier at hun ikke har hatt kontakt med ham de siste to årene.

Men hun kjenner seg ikke igjen i påstanden om at det skal ha vært konflikter rundt barnefordeling og skilsmissen.

– Det finnes vel ingen lykkelig skilsmisser, men det var ingen konflikt og vi var enige om at han skulle være hos Tor annenhver helg og en dag i uken.

Hun sier at sønnen reagerte på foreldrenes skilsmisse, men at hennes inntrykk var at det ble bedre etter hvert.

– Han tok det tungt først. Vi flyttet til en hyggelig leilighet og han fikk et stort rom. Han fikk venner og etter en stund sa han til meg at han syntes det var bedre nå.

Moren opplevde forholdet mellom faren og sønnen som godt. Hun sier han alltid gledet seg til å møte faren og at hun opplevde at han kunne bli lei seg om Kjærvik ble forhindret på grunn av jobb.

Hun mener at skilsmissen ikke har vært et tema sønnen har vært opptatt av gjennom oppveksten eller i voksen alder.

Kolleger: Kjenner ikke til konflikt

Advokat Morten Kjensli startet kontor sammen med Tor Kjærvik i 1990, og de jobbet ofte sammen på saker i tospann. De har blant annet vært forsvarere i Orderud-saken og Landås-saken.

NÆR KOLLEGA: Advokat Morten Kjensli. Her på jobb under Lime-saken i Borgarting lagmannsrett i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Han kjenner seg heller ikke igjen i at det skal ha vært familiære konflikter rundt sin tidligere kollega. De har tilbrakt svært mye tid sammen, og jobbet tett sammen både før, under og etter Kjærviks samlivsbrudd med ekskona.

– Jeg har overhodet ikke opplevd at det var den type konflikt mellom dem som er antydet. Det var et samlivsbrudd, men ingen uenigheter utover det som er normalt når folk med barn går fra hverandre. Jeg opplevde at de begge var enige om både brudd og fordelingen rundt barnet, sier han.

Kjensli sier at drapet på hans tidligere kollega kom som et stort sjokk på han, og at han fremdeles har problemer med å ta det innover seg.

– Det er helt forferdelig og uvirkelig at han er borte, sier han.

Advokat Johnny Veum, som også har jobbet tett med Kjærvik over en årrekke, sier at heller ikke han har kjennskap til at det skal ha vært denne typen konflikter.

TETT SAMARBEID: Advokatene Steinar Wiik Sørvik, Tor Kjærvik, Morten Kjensli og Jonny Veum under en pause i rettsforhandlingene etter trippeldrapet på Orderud gård. Foto: Mattis Sandblad

Moren beskriver at sønnens problemer etter hvert ble mer omfattende.

– Det er blitt bare verre og verre, sier hun.

Moren forteller at hun ofte har følt seg maktesløs.

– Det viktigste for en mor er å vite at jeg har gjort alt jeg kunne gjort. Jeg har følt meg så maktesløs. Han var så god og snill når han var frisk, men det har også vært veldig krevende. Jeg føler jeg har svømt rundt med håndjern, sier hun.

Politiet har bekreftet at det gjennomføres en såkalt prejudisiell observasjon av den siktede mannen. Den vil avgjøre om det nødvendig med en full rettspsykiatrisk undersøkelse, som blant annet brukes for å avgjøre om en person er strafferettslig tilregnelig.

Skytekurs

Tor Kjærviks sønn ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etter drapet. Politiet har beslaglagt et våpen som de har knyttet til siktede. Ifølge VGs opplysninger er dette en pistol som politiet mistenker er drapsvåpenet.

Siktedes mor forteller til VG at sønnen for noen år siden fortalte henne at han skulle på skytekurs.

Hun spurte om hva han skulle med det, og sier at han da reagerte med å bli sint og at hun aldri fikk noe svar. Utover dette har hun ikke kjennskap til at sønnen skal ha hatt noe med våpen å gjøre.

Sønnen forsvarer John Christian Elden har blitt forelagt morens uttalelser i denne saken.

– Jeg tar uttalelsene hennes til etterretning, og regner med at politiet etterforsker dette aktivt da det selvsagt er av stor betydning for straffesaken. Hun bekrefter det Kjærviks kollegaer som advokat de Vibe og flere har rykket ut med i media, så det må være sentralt, sier Elden til VG.

Han henviser her til et intervju som Kjærviks kollega Benedict de Vibe har gitt til TV 2.

Ellen Holager Andenæs, som er bistandsadvokat for Tor Kjærviks samboer, avviser også konflikt-påstanden.

– En konflikt krevet to parter og her mangler det en part. Min klient og hennes samboer har ikke oppfattet at de har hatt noen konflikt, sier Andenæs.

– Sjenert, stille, forsiktig

En lang periode i 20-årene gikk det bedre med ham, mener moren. I flere år han i jobb, hadde samboer og klarte seg godt.

Over en tiårsperiode frem til 2018 jobbet han i dagligvarehandel, blant annet som butikksjef. Etter dette er han oppført som deltidsansatt i andre butikker, frem til slutten av 2019. Siden den gang har han ikke hatt arbeid.

Sist gang moren hadde kontakt med sønnen var for om lag to og et halvt år siden. Hun beskriver det som at sønnen ble stadig vanskeligere å forholde seg til og at det var han som til slutt brøt kontakten.

Hun tror få, om noen, har visst hvordan sønnen har hatt det de siste årene.

Våren 2019 flyttet han inn i en leilighet i et borettslag i Kongsberg. Naboer som VG har snakket med beskriver ham som en stille og anonym mann.

– Han var stille og forsiktig, ville ikke prate noe særlig. Han virket sjenert, sier en av dem.

En av naboene oppgir at han iblant slo av en prat med siktede. Vedkommende forteller at han var på hils med siktede og at de sporadisk vekslet noen ord.

– Jeg tror ikke det var folk hos ham i det hele tatt, i alle fall aldri som jeg registrerte, forteller naboen.