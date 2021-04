BEKYMRET: Denne uken har Stortinget vedtatt at de ønsker realisering av Nord-Norgebanen – vel å merke uten at et rødt øre er satt av til planene som har en estimert prislapp på vel 100 milliarder kroner. Det bekymrer sametingspresident Aili Keskitalo – her foran Stortinget i 2017. Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix

Sametingspresidenten ut mot Nord-Norgebanen: − Skremmende

Sametingspresident Aili Keskitalo frykter samiske interesser og reindriftsutøvere kan bli overkjørt i prosessen om Nord-Norgebanen.

Av Martin Lægland

Publisert: Nå nettopp

Sametingspresident Aili Keskitalo er ikke imponert over Stortingets vedtak om bygging av Nord-Norgebanen.

– Dersom banen bygges, vil det være det være det største naturinngrepet i et samisk område noensinne, sier presidenten, og føyer til:

– Det er skremmende, og det fyller meg med bekymring.

Keskitalo representerer Norske Samers Riksforbund på Sametinget.

Hun er bekymret for hvilke konsekvenser banen vil kunne få for reindriftsnæringen, og for om reindriftsaktørene som blir rammet vil kunne fortsette med levemåten og næringen på forsvarlig vis.

– Flere hundre påkjørte rein

Hun viser til konfliktene som allerede har vært i en årrekke ved Nordlandsbanen, og alle tilfellene med påkjørt rein:

– Ved Nordlandsbanen har det tatt flere tiår å få på plass sikring, for å unngå at rein blir skadet. De verste vintrene har flere hundre rein blitt påkjørt.

I årets tre første måneder i 2020, ble det påkjørt 322 rein langs Nordlandsbanen. Det til tross for at det var satt opp viltgjerde langs den mest utsatte togstrekningen.

Hva er forskjellen på Nord-Norgebanen og Nordlandsbanen? Nord-Norgebanen er en tiltenkt jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø – med en mulig sidearm inn til Harstad. Det har vært planer om banen i en årrekke, og selv om Stortinget nå har vedtatt et prinsippvedtak om at de ønsker å bygge banen, mangler enda både planlegging og finansiering.

Nordlandsbanen er jernbanestrekningen som allerede eksisterer mellom Trondheim og Bodø. Strekningen er på 729 kilometer lang. Vis mer

– Lidelse og belastning

Keskitalo mener banen kan få svært negative konsekvenser:

– Vi frykter at det med Nord-Norgebanen nå kan bli enda flere fysiske lidelser, i tillegg til økonomisk og følelsesmessig belastning for eierne av dyrene. Vi vet nemlig hva det koster for både dyr og mennesker.

Hun etterlyser bedre informasjon om både trasévalg og enda mer involvering av Sametinget og berørte samiske aktører i reinbeitedistriktene, før man kan gi et eventuelt grønt lys til bygging av banen.

Reindriftsnæringen er avhengig av areal for beite, og bruker om lag 40 prosent av Norges landareal i dag, ifølge Landbruksdirektoratet. Samtidig får de stadig mindre områder til bruk, grunnet ulike typer naturinngrep.

I dag er det litt over 3000 personer tilknyttet den samiske reindriften, med omtrent 215 000 rein.

DÅRLIGE ERFARINGER: Sametingspresidenten forteller at reindriftsnæringen har svært dårlige erfaringer med jernbane. Foto: Trond Solberg

Dårlige erfaringer med jernbane

– Skrekkscenarioet er Nordlandsbanen om igjen – i et nytt og mye, mye større omfang.

Hun viser til at Nordlandsbanen splitter flere reindriftsdistrikt i to – og at den legger beslag på beiteområder.

– Jeg hører noen sier at «ja, men dette skal bli noe helt annet». Men vi må ta utgangspunkt i de erfaringene vi har med jernbane i reinbeiteområder. Og det er veldig dårlige erfaringer.

Etterlyser midler til å forberede seg

Sametingspresidenten mener også at hverken Sametinget eller reindriftsutøverne som blir rammet av en eventuell bane har ressurser til utrede hvilke konsekvenser banen vil kunne få.

– Jeg er redd for at vi ikke har kapasiteten det krever å gå ordentlig inn i dette, sier hun og utdyper:

– Jeg registrerer at det er ulike oppfatninger av hva dette faktisk stortingsvedtaket betyr. Men jeg har vanskelig for å tro at man skal fatte en slik beslutning før ordentlig vurderinger for samiske interesser er gjennomført.

Hun fortsetter:

– Vi er nødt til å få bedre kapasitet til å sette oss inn i planene, og gi innspill på konsekvensene. Hvis ikke frykter jeg at vi blir overkjørt. Reindriftsdistriktene må settes i stand til å vurdere dette på en ordentlig måte, og gi tilbakemeldinger.

– Ingen bane er et alternativ

Sametingspresidenten er også klar på én ting: Politikerne må forberede seg på at det ikke nødvendigvis er realistisk med sameksistens mellom Nord-Norgebanen og reindriftsnæringen.

Da mener hun drømmen om bane mellom Fauske og Tromsø må skrinlegges:

– Og basert på innspillene må man være åpen for å vurdere et null-alternativ, altså at banen ikke bygges. Vi kan ikke ha en ny runde med enda større lidelser for dyr og mennesker, og økonomisk uføre for reindriftsutøverne.

– God dialog med reineierne

Thea Rønneberg er kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR. Hun kommenterer utfordringene mellom Nordlandsbanen og reindriften i en e-post til VG:

«Dette er noe vi ser alvorlig på, og vi har derfor brukt en del penger på å sette opp gjerder på utsatte strekninger langs Nordlandsbanen. Vi har også en god dialog med reineierne og vi jobber sammen for å redusere antall reinpåkjørsler.»

Her er et reingjerdene som er satt opp langs Nordlandsbanen for å hindre påkjørsel av rein. Bildet er tatt på Saltfjellet. Foto: Øystein Grue / Bane NOR

Rønneberg opplyser om at det mellom 2018 og 2022 bygges 44 kilometer med reingjerder til en kostnad på 60 millioner kroner, og at de skal vurdere om det er ytterligere behov.

«Vi har full forståelse for at påkjørsler av tamrein på er en utfordring for dyrevelferd og en påkjenning for reineierne. Også for togpersonalet og Bane NORs egne mannskaper er slike påkjørsler svært krevende. Bane NOR jobber derfor aktivt med å forebygge påkjørsler, blant annet med særskilte rutiner og nye reingjerder», skriver Rønneberg videre.