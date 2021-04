UTEGYM: Kunnskapsminister Guri Melby, statsminister Erna Solberg og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (i bakgrunnen) fikk se kroppsøving på nært hold på Apalløkka skole i Oslo sist høst. Foto: Frode Hansen, VG

Sender bekymringsbrev til Melby: Gym-kutt kan føre til mer sykdom

Flere som får diabetes, hjertelidelser og muskelplager. Det kan bli konsekvensen av at Guri Melby og regjeringen foreslår å fjerne kroppsøving som fellesfag for videregående-elever, advarer organisasjoner.

Tidligere har kunnskapsminister Melby (V) møtt en storm av kritikk for å nedprioritere andre fellesfag i videregående skole.

Nå øker motstanden enda mer i omfang, når fem tunge organisasjoner går sammen om et bekymringsbrev til kunnskapsminister Guri Melby.

– Et obligatorisk fag som er foreslått fjernet er kroppsøving. Dette forslaget bekymrer Alliansen for fysisk aktivitet i skolen, skriver alliansepartnerne som består av Norges Idrettsforbund, Norges Fysioterapeutforbund, Kreftforeningen, Legeforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

SPREKE DAMER: Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen (til venstre) viser spenst og koordinasjon med hoppetau sammen med Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde foran Stortinget ved en tidligere anledning. Foto: Vidar Ruud, NTB

De mener at å fjerne kroppsøving som fellesfag for en aldersgruppe som allerede har betydelige utfordringer med inaktivitet, vil kunne bidra til å svekke folkehelsen.

Tall fra en stor måling av 15-åringers aktivitetsnivå, viser at ungdommene som deltok var stillesittende ni timer daglig, hverdag og helg, noe som utgjør 73 prosent av tiden de gikk med aktivitetsmåler.

– Bare åtte prosent av tiden bruker 15-åringene på aktivitet som tilsvarer moderat til hard intensitet. Ungdommene vi snakker om sitter altså i ro mesteparten av tiden de er våkne, skriver Alliansen for fysisk aktivitet i skolen, som tidligere har engasjert seg for at grunnskolene skal gjennomføre en time daglig med fysisk aktivitet.

Også Rødt-politiker Mímír Kristjánsson har tidligere advart regjeringen mot å fjerne gym som fellesfag.

Lederne for de fem organisasjonene minner om at fysisk inaktivitet er en av de sentrale risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes type to, ulike kreftformer, psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer.

Guri Melby svarer slik på VGs spørsmål om hva hun vil si til organisasjonene som advarer mot å fjerne kroppsøving som fellesfag:

– Det vi har sagt er at alle de fagene som er i videregående skole i dag, skal være med i en eller annen form også i fremtiden. Så har folkehelse og livsmestring kommet inn som et tverrfaglig emne som elevene skal møte i mange fag. Så det er ingen tvil om at folkehelse også kommer til å være viktig også videregående skole i fremtiden, sier Melby.

VIL HA ELEVENE PÅ BANEN: Elevene selv må si i fra hvilke fellesfag de ønsker seg i fremtidens videregående skole, oppfordrer kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Xueqi Pang, VG

Hun tror det ligger an til et stortingsflertall for å utrede fellesfagene.

– Det ligger an til et flertall for en slik utredning, men uten at man tør å forutsi hva som blir resultatet.

– Tør du å forutsi det?

– Jeg kunne godt ha sagt det, men da legger jeg for sterke føringer på det som skal være en prosess nedenfra og opp. Derfor er det spesielt viktig at elevenes syn kommer frem. De ønsker seg trolig mer valgfrihet og mulighet til fordypning.

– Men det foreslåtte fremtidsfaget er gravlagt én gang for alle?

– Det var aldri det viktigste for meg å lage et slikt fjerde fag. Poenget mitt var at det må mer til enn norsk, matte og engelsk for å lage en allmenndannende kjerne. Det må være noe mer. Hvis mer skal være historie eller samfunnsfag, så er det ålreit for meg, svarer Melby som minner om at de mange yrkesfagelevene i videregående heller ikke fra før undervises i historie.

Lederne for de fire folkehelse-organisasjonene er også redd for at skolenes funksjon som arena for elevenes fysiske aktivitet, vil smuldre opp ved å fjerne kroppsøving som fellesfag.

– At flere fullfører videregående skole er viktig for folkehelsen, men hvis vi fortsetter å tilrettelegge for inaktivitet kan vinningen gå opp i spinningen, sier lederne i alliansen.

De mener at en fjerning av kroppsøving som obligatorisk fag vil forverre dagens situasjon hvor svært mange unge ikke er i nærheten av å oppfylle helsemyndighetenes råd om nok fysisk aktivitet.

BEKYMRET: Berit Kjøll er president i Norges idrettsforbund. Foto: Frode Hansen, VG

– Vi er bekymret for at kroppsøving kan bli et valgfag for de som først og fremst allerede er i mye fysisk aktivitet, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Skolen er det stedet der vi kan nå alle barn og unge. Vi vil sterkt fraråde at kroppsøving fjernes som obligatorisk fag i videregående. I denne aldersgruppen er frafallet fra idretten og fysisk aktivitet allerede stort, og ungdom trenger økt tilrettelegging for mer aktivitet - og bedre helse, kommenterer idrettspresident Berit Kjøll.

Fra tidligere er det kommet et skred av protester fra Skole-Norge, fra historikere og andre fagmiljøer mot regjeringens forslag om å ta bort historie, samfunnsfag og naturfag som obligatoriske fag som en del av fullføringsreformen i videregående.

I et intervju med VG hvor Guri Melby ble spurt om hva som skulle skje med fag som historie, naturfag og samfunnsfag til fordel for færre fellesfag, svarte Melby:

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg.

Svaret pådro kunnskapsministeren og Venstrelederen en stormbølge av protester og kritikk. Noe som førte til at hun måtte legge seg flat og korrigere seg selv noen dager etter VG-intervjuet.

– Jeg står for det som var mitt hovedpoeng, at jeg ønsker mer valgfrihet, mer fordypning og færre fellesfag. Men måten jeg omtalte enkelte fag på kunne oppfattes som en nedvurdering av disse fagenes betydning. Det beklager jeg sterkt, sa Melby tre dager etter VG-intervjuet.