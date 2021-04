SKREV VAKSINE-BREV: Hege Valås er barnehagelærer og nestleder i Utdanningsforbundet. Foto: Utdanningsforbundet

Skole- og barnehageansatte i brev til regjeringen: Må få rykke fremover i vaksinekøen

I et brev til regjeringen ber organisasjonene til skole- og barnehageansatte om at de blir prioritert i vaksinekøen. Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at disse yrkesgruppenes vaksinetilgang nå vurderes på nytt.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Der mange andre yrkesgrupper i høy grad har jobbet på hjemmekontor eller med få menneskemøter, har barnehage- og skoleansatte møtt barn og unge daglig i ofte folketette skoler og barnehager.

Spesielt de siste månedene har smittefaren økt, påpeker nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet. Hun har selv bakgrunn som barnehagelærer.

les også Lærer Magnus (44) sikker på at han ble smittet på skolen: – Kunne innført rødt nivå før

– Et mutert virus som smitter mer blant barn og unge, kombinert med de generelle utfordringene det er å overholde smitteregler for nettopp de aldersgruppene, har skapt en helt annen smitterisiko for lærere og andre ansatte i barnehage og skole. Vi mener derfor at disse må prioriteres i vaksineprogrammet, sier Valås til VG.

– Risikerer kollaps

Hun beskriver belastningen som «enorm» på ansatte i skoler og barnehager i områdene der smittetrykket har vært høyt.

– Risikoen for at dette kan kollapse er høyst reell. Vaksinering vil være til stor hjelp, både for ansatte og for barn og elever som er avhengige av tilstedeværende lærere og øvrige ansatte, sier Valås.

MINISTER MED MUNNBIND: Guri Melby på vei til møtet med media på pressekonferansen før Venstre-landsmøtet til helgen. Foto: Terje Bringedal, VG

Melby: Aktuelt å se på

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kommer de skole- og barnehageansatte delvis i møte:

– Jeg skjønner at lærere og barnehageansatte er bekymret, og det er noe vi tar på alvor. Regjeringen har gitt et oppdrag til FHI om å revurdere vaksinestrategien. I tillegg til å vurdere geografisk fordeling og hvorvidt man skal prioritere yngre aldersgrupper, har vi bedt dem om å se på om enkelte yrkesgrupper skal prioriteres opp, ifølge Melby.

Hun legger til:

– Lærere og barnehageansatte er absolutt en gruppe det er aktuelt å se på i denne sammenheng, skriver statsråden i en e-post til VG tirsdag ettermiddag.

I den felles henvendelsen fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund så registreres det at nå er snart de høyest prioriterte risikogruppene - helsepersonell, eldre og syke vaksinert.

les også Vil ha studenter fram i vaksinekøen

«Myndighetene endrer dessuten prioriteringen i vaksineringen på grunn av en ustabil og uforutsigbar smittesituasjon og mutert virus som smitter lettere blant barn og unge. Dette endrer viktige forutsetninger for vaksineprioriteringen, og gir en klar forventning om at lærere og personell som har elev- og barnekontakt i skole og barnehage, nå må prioriteres for vaksinasjon,» skriver de fire organisasjonene.

Ber Melby trykke på

– Vi ber derfor om at statsråd Guri Melby, som tross alt har det overordna ansvaret nå bidrar til at regjeringen tar en rask avklaring og sørger for at vi kommer i gang. Det haster, understreker Hege Valås.

les også Her får Ap-Raymond sitt første vaksinestikk

FHI holder også døren på gløtt for at såvel studenter som ansatte i utdanningssystemet kan flyttes fremover i vaksinekøen.

Folkehelseinstituttet ser på hvilken effekt det vil ha dersom en endrer rekkefølgen og vaksinerer unge først, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til nyhetsbyrået NTB.

— I tillegg til det, ser vi nok på utdanningsinstitusjonene spesielt for å se om det er viktig at vi gjør egne tiltak i forhold til prioriteringen av dem, sier Bukholm.

FHI vurderer også yngre mennesker og hvilken effekt det kan ha at de blir vaksinert tidligere enn det som først har vært planlagt, ifølge Bukholm.

SMITTEVERNSJEF: Geir Bukholm er smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet og en av regjeringens viktigste premissleverandører for endringer i vaksinestrategien. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fra før har Verdens helseorganisasjon (WHO) fremholdt at personell som jobber med barn og unge bør prioriteres i fase 2 i medlemslandenes vaksinestrategi.

I WHOs anbefalinger er lærere og barnehagelærere (pre-school) og andre i laget rundt barna, høyt oppe på prioriteringslisten også i en fase med knapphet på vaksiner.

les også Frister norske ungdommer med fest uten restriksjoner i Syden

Overlege Preben Aavitsland på Folkehelseinstituttet ga lite håp om endring i vaksine-prioriteringen til fordel for barnehageansatte - da han ble utfordret på dette for en måned siden.

– Det er dessverre ikke mulig nå. Vi får få doser per uke, og de må vi prioritere til de eldre og syke. Det går dessverre altfor sakte nå, sa Aavitsland til VG 18. mars.

Nå er situasjonen en annen - med bedre vaksinetilgang i tiden fremover.

– Å være barnehagelærer gjennom pandemien har blitt et minefelt. En rolle som har gått fra å være trygg til å bli en hverdagslig usikkerhet, skriver Mikkel Sibe (22) i et debattinnlegg i VG. Han studerer for å bli barnehagelærer.

– Vi trenger vaksine for å være til stede som trygge voksne for de barna som trenger oss mest, skriver Sibe.