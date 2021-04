NYE RÅD: Helseminister Bent Høie holder pressekonferanse onsdag ettermiddag. Foto: Berit Roald, NTB

Strengere karanteneregler for reisende

Justisminister Monica Mæland melder at Norge innfører strengere karanteneregler for reisende fra India, Irak, Nepal, Bangladesh og Pakistan.

Justisminister Mæland møter pressen sammen med helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold klokken 13 onsdag.

– Vi anbefaler ingen å reise, med mindre det er strengt nødvendig, understreket hun og fortsatte:

– Vi innfører strenger strengere karanteneregler for reisende fra India, Irak, Nepal, Bangladesh og Pakistan.

Det blir pålegg om karantenehotell for alle reisende fra disse landene - enten reisen er nødvendig eller ikke.

– Nå er det sånn at de fleste fullvaksinerte er de aller eldste og de har fått noen råd om at de for eksempel kan klemme sine nærmeste. I dag kommer vi også til å komme med noen flere råd til dem som er vaksinerte, sa Høie til NRKs «Nyhetsmorgen» tidligere onsdag.

Vurderer lettelser for fullvaksinerte

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG onsdag morgen at de jobber med å se på lettelser for fullvaksinerte i Norge.

– Det er en del av arbeidet med vaksinesertifikater eller coronasertifikater, og der vil vi få innspill fra mange aktører nå de neste dagen, og ikke minst fra FHI, også kommer vi på oppdrag til å sende vurdering til regjeringen basert på det, hvordan dette kan gjøres, sier han og fortsetter:

– Det er ganske kompliserte ting, for det er innbefatter ikke bare dette med vaksinering, men hva med dem som har gjennomgått sykdom for eksempel – hvilke regler skal gjelde for dem? Og hva med dem som nettopp har testet seg negativt – skal de kunne gjøre mer enn andre? Så det er en helhet i dette som er ganske stor, som både går inn i covid-19-forskriften og råd og anbefalinger. Så må vi se hvordan det blir. Det er mange muligheter i dette og mange land som jobber med det samme akkurat nå, sier han.

Kan virke urettferdig

Nakstad forsikrer at de tar med i vurderingen hvorvidt det kan oppfattes som urettferdig for dem som ennå ikke er tilbudt vaksine om fullvaksinerte får lettelser.

– Det er absolutt en av vurderingen man må gjøre. Samtidig må man vurdere hvor hensiktsmessig det er at en stor av befolkningen, særlig de eldste, som er vaksinert og som har liten risiko, at disse skal leve enda lenger med strenge regimer. Så det er mange etiske vurderinger. Det er jo en byrde at et gammelt menneske som er vaksinert også må holde seg isolert og ikke kan ha så mye kontakt med andre som man ønsker. Det er ting vi vurderer i en totalsammenheng, sier han.

– Hva vet dere om smittebæring etter å ha tatt vaksine?

– De studiene som foreligger tyder på at vaksinene beskytter godt, både mot å bli alvorlig syk og mot å smitte andre. Men dette er ikke 100 prosent effekt, så det er eksempler på at sykehjemsbeboere for eksempel, som er fullvaksinerte, kan ha blitt smitteførende og smittet på nytt, sier han og fortsetter:

– Heldigvis blir de vanligvis ikke alvorlig syke, så der beskyttet av vaksinen, men vaksinen er ikke nok til å hindre at du kan bli smittet på nytt i noen tilfeller. Dette blir ikke noe stort problem med mindre vi får smittespredning til personer som blir syke, eller spredning av muterte virus for eksempel. Men jo flere som blir vaksinert, jo bedre blir den totale beskyttelsen i befolkningen, også mot smittespredning.