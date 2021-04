NYE RÅD: Helseminister Bent Høie holder pressekonferanse onsdag ettermiddag. Foto: Berit Roald, NTB

Høie varsler nye råd for vaksinerte i dag

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) varsler at det på regjeringens pressekonferanse onsdag vil komme nye råd til dem som er vaksinert for coronaviruset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå er det sånn at de fleste fullvaksinerte er de aller eldste og de har fått noen råd om at de for eksempel kan klemme sine nærmeste. I dag kommer vi også til å komme med noen flere råd til dem som er vaksinerte, sier Høie til NRKs Nyhetsmorgen.

Høie møter pressen sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold klokken 13 onsdag.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG onsdag at de jobber med å se på lettelser for fullvaksinerte i Norge.

– Det er en del av arbeidet med vaksinesertifikater eller coronasertifikater, og der vil vi få innspill fra mange aktører nå de neste dagen, og ikke minst fra FHI, også kommer vi til å sende vurdering til regjeringen basert på det, på et oppdrag hvordan dette kan gjøres, sier han og fortsetter:

– Det er ganske kompliserte ting, for det er innbefatter ikke bare dette med vaksinering, men hva med dem som har gjennomgått sykdom for eksempel – hvilke regler skal gjelde for dem. Og hva med dem som nettopp har testet seg negativt – skal de kunne gjøre mer enn andre? Så det er en helhet i dette som er ganske stor, som både går inn i covid-19-forskriften og råd og anbefalinger. Så må vi se hvordan det blir. Det er mange muligheter i dette og mange land som jobber med det samme, sier han.

Saken oppdateres