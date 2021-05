FRYKTER LÆRINGSPRESS: Elever i en normal læringssituasjon i en barneskoleklasse. Per Brodal og Stein Førde advarer mot at intensivopplæring og behovet for «å ta igjen det tapte» kan virke mot sin hensikt. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad / NTB

Eksperter på barnehjernen: Ikke stress med å ta igjen tapt læring

Elever bør ha lave skuldre og ikke bestrebe seg på å ta igjen tapt læring etter pandemi-skolen. Budskapet kommer fra hjerneforsker Per Brodal og overlege i barnepsykiatri, Stein Førde.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Begge er veteraner i sine fag og eksperter på hvordan hjernen lærer.

Både Brodal og Førde har lagt merke til at flere har giret opp behovet for at elever med hjemmeskole, karantener og begrenset undervisning «tar igjen det tapte» raskest mulig etter pandemien.

Derfor vil de gjerne være en motvekt til noe de mener er i ferd med å bli et voldsomt læringspress på elevene.

HJERNEFORSKER: Per Brodal har i mange år jobbet som hjerneforsker ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Vi ber innstendig om at både skolene og ambisiøse politikere har lave skuldre i bestrebelsene på å ta igjen det tapte. Det kommer raskt frem en slags angst for å ha gått glipp av kunnskap. Men eleven er ikke et kar som bare kan fylles på med instrumentell læring dersom det har vært et år med litt lekkasje og manglende påfyll, illustrerer Per Brodal.

Både han og Stein Førde mener at det viktigste i et nytt skoleår blir å skape trygghet og indre motivasjon for læring – fremfor mer ytre press om påfyll av tapt kunnskap. Det viktigste for elevene blir å gjenvinne mestringstro og læringsglede – og da hjelper det ikke med all verdens undervisning, mener de to.

OVERLEGE: Stein Førde er gjennom mange år overlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Det er jo latterlig hvis noen tror at alt vi lærer – lærer vi på skolen. Læring skjer på så mange arenaer. Det er overtro hvis noen mener man kan ta igjen det tapte ved å pøse på med store mengder undervisning og kunnskap i tiden fremover, sier Førde.

Flere kommuner får nå statlig støtte for å arrangere sommerskoler, gjerne begrunnet med at det kan bidra til å tette kunnskapshull fra corona-året.

Per Brodal rister på hodet.

– La nå barna slippe å gå på sommerskole. Nå har de slitt med uforutsigbarhet, hjemmeskole og karantener i over et år. Nå må de få ha sommerferie og glede seg til det. Meningen er sikkert god – at bare man får fylt på den tapte kunnskapen, så blir de automatisk flinkere til å lese og skrive. Men det er tross alt barnet som lærer. Det er ingen som kan lære deg å skrive. Du lærer deg å skrive selv – med hjelp fra noen som har tro på deg.

– Hva kan skje med en elev som opplever at hen utenfra stadig blir forsøkt påfylt med kunnskap?

Førde: – I debatten om «tapt læring» må man se på hvilke forutsetninger som skal til for å lære. Forutsigbarhet og trygghet er avgjørende. Dette begrepet læringstrykk virker utenfra og inn. Det blir et kraftig stress og en belastning fra alle kanter om at eleven må lære mer.

FRYKTER FRAFALL: Mathilde Tybring-Gjedde (H) er redd for at frafall og læringstap blir konsekvenser av pandemiskolen dersom ikke målrettede tiltak settes inn mot elevene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er viktig å senke skuldrene heller enn å la seg styre av angsten for læringstap. Se på dem som gikk annenhver dag på skolen. De fyller i dag toppstillinger på mange områder i samfunnet. Det er heller ikke tegn til at det er blitt noen bedring av å starte på skolen som seksåringer. Og se på Finland som av mange blir fremholdt som et skoleforbilde. Der er det fortsatt skolestart for 7-åringene, sier Brodal.

– Når de nå kommer ut fra pandemi-året er det mange som kommer ut med redusert mestringstro og redusert læringslyst. Det som må gjøres, er å gjenvinne troen på at jeg kan lære noe – og få lyst til å lære igjen, sier Førde.

– Hvordan legge til rette for det?

Førde: – Man må i hvert fall unngå at det presset som nå man ser starter hos en del politikere, skoleledere, lærere og foreldre ender med at barna må bære det hele. Vi må spørre oss hvordan vi kan skape en god stemning for å komme tilbake. Hvis det i stedet skapes et inntrykk av at nå er det mye tapt læring og at elevene er ille ute og bare må sette i gang – da vil elevene måtte bære hele dette læringstrykket.

Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde i Utdanningskomitéen synes Førde og Brodals vurderinger er tildels avlegs.

– Det kan virke som om det er en del år siden de gjorde seg kjent med hvordan skolene og lærerne jobber med læring. Det er jo ingen motsetning mellom at elever lærer på skolen og at de opplever mestring og lærelyst.

– Jeg har ståltro på at god undervisning gir god motivasjon for læring. Målet nå må være å tilpasse undervisningen til elever som sliter. Det er å ta dem på alvor, sier Tybring-Gjedde til VG. Hun mener det er mer nødvendig enn noensinne å lage opplegg for intensivopplæring som treffer elevene som henger etter.

MINISTEREN: Guri Melby (V) startet som kunnskapsminister samtidig med at Skole-Norge stengte i mars i fjor. Hun er i likhet med Tybring-Gjedde opptatt av at skolene tar igjen tapt læring. Foto: Odin Jæger, VG

Regjeringens egen koordineringsgruppe for sårbare barn og unge under coronakrisen skrev i en av sine tolv statusrapporter om at det er grunn til å tro at mange elever opplever et dårligere utbytte av opplæringen og redusert faglig fremgang.

I den nest siste rapporten skriver gruppen:

– Selv om barn og unge har lav risiko for å bli somatisk syke av selve viruset, kan langtidseffektene på egen psykisk helse og læring bli betydelige. Sårbare barn og unge har en økt risiko sammenlignet med andre for å falle fra skolen.(...) Når barn og unge som er sårbare fra før er ekstra hardt rammet av koronatiltakene, er vi bekymret for at en enda større andel barn og unge vil falle fra skolen i fremtiden.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) har også etterlyst en plan for å tette kunnskapshull hos elevene i en interpellasjon til kunnskapsministeren. Hun og Høyre er bekymret for at flere elever ikke vil fullføre skolegangen fordi de henger etter i fagene, kom det frem av stortingsdebatten.

TING TAR TID: Marit Arnstad er leder for Senterpartiets stortingsgruppe. Hun tror noen elever trenger et år ekstra på fullføring som følge av unntaks-skoleårene 19/20 og 20/21, gikk det frem av en stortingsdebatt nylig. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kunnskapsminister Guri Melby (V) minnet om at regjeringen har bevilget over 300 millioner kroner for at skolene skal «ta igjen tapt læring» i 2020 og våren 2021. I tillegg kommer støtte til kommuner og sommerskoletilbud.

– For noen elever kan man nesten gå så langt som å si at det har vært et tapt skoleår, mens det er andre som nesten ikke har merket noen ting, sa Melby i debatten.