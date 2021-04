HILSENER: Flere har tent lys og lagt ned blomster til minne om Bård Lanes. Foto: Synne Eggum Myrvang

Bård Lanes ble skutt og drept i Tønsberg

TØNSBERG (VG) Politiet har offentliggjort identiteten på mannen som ble skutt og drept tirsdag kveld.

Det var 33 år gamle Bård Lanes som døde etter å ha blitt skutt på Kilen i Tønsberg tirsdag kveld.

Mannens pårørende er orientert om at navnet frigis.

33-åringen ringte selv nødetatene og fortalte at han muligens var skutt, før han segnet om på bakken. Ifølge politiet skal det ha blitt løsnet flere skudd.

Han ble sendt til sykehuset i Vestfold, men livet hans sto ikke til å redde.

Ingen har så langt blitt pågrepet for drapet.

– Det er fortsatt ingen mistenkte i drapssaken, og etterforskningen pågår for fullt, sier politistasjonssjef ved Tønsberg politistasjon Øystein Holt i pressemeldingen.

Sitter på video

Politiet har i løpet av det siste døgnet foretatt en rundspørring i området for å forsøke å danne seg et bilde av både hendelsesforløpet og aktivitet rundt åstedet før, under og etter drapet. De sitter også på videomateriale fra flere overvåkningskameraer ved åstedet.

Videoovervåkningsbildene kan dermed bli viktig i jakten på en eller flere ukjente gjerningspersoner. Politiet har blant annet også bedt om at personer som har sett en biler kjøre i stor fart fra stedet rundt klokken 22.15 tirsdag kveld om å ta kontakt.

ÅSTEDET: 33 år gamle Bård Lanes ble skutt tirsdag kveld. Han døde senere av skadene. Foto: Per Annar Holm

– Nå starter gjennomgangen av dette materialet. Vi håper at disse bildene både vil gi oss viktig informasjon om hvem som har vært inne på området, og at vi vil kunne se mer knyttet til hendelsesforløpet, sier Holt, som legger til at på grunn av mengden vil dette være noe som vil ta tid.

Videomaterialet viser blant annet innsiden av Kilengata 18, hvor solstudioet Brun og Blid ligger. Der skal Lanes ha vært sammen med en kvinnelig bekjent før skyteepisoden fant sted.

Driftsleder Kristian Vejle forteller til VG man på overvåkningsbildene ser en mann og en kvinne komme inn i lokalene tilknyttet solstudioet. Etter kort tid, noen få minutter, går mannen ut igjen, mens kvinnen ser ut til å bli igjen i lokalet.

– Mannen går mot utgangen, og på utsiden ser det ut til han skvetter. Så ser man at han løper, først mot venstre, så bråsnur han og løper mot høyre i retning Industrigaten.

Mange tips

Politiet har uttalt at den avdøde 33-åringen var en del av et kriminelt miljø i Tønsberg. VGs undersøkelser viser at han ble dømt sist gang i 2013, og at han før det er dømt for vinningskriminalitet og narkotikalovbrudd.

SAMLET: Flere samlet seg på åstedet onsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Politiet har gjort undersøkelser i dette kriminelle miljøet, men uttalte til VG tidligere i dag at dette ikke har ført til noe gjennombrudd.

– Vi har fått mange tips om biler som kjørte fra stedet og i området, både hurtig og rusende. Men også biler som oppførte seg rart i sentrum rundt dette tidspunktet. Vi kan enda ikke knytte noen av disse tipsene som har kommet om biler til selve skytingen. Dette jobbes det med, sier Holt.

Torsdag formiddag ber politiet fortsatt personer som har informasjon eller som har vært i området mellom klokken 21 og 23 tirsdag kveld om å ta kontakt på deres tipstelefon 476 96 500.